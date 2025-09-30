Участники рынка и эксперты обсудили перспективы развития растениеводства на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Агроинвестор

26 сентября 2025 года в Москве состоялась XXI отраслевая бизнес-конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство». В ходе мероприятия ведущие отраслевые эксперты и участники рынка обсудили ряд актуальных проблем отрасли, поделились прогнозами его развития и обозначили потенциальные точки роста

Гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько озвучил прогнозы урожая и возможную динамику мировых цен, а также обратил внимание на ожидаемый рекордный сбор масличных и зернобобовых культур. Начальник аналитического управления федерального центра «Агроэкспорт» Алена Шаткова рассказала об ограничениях и стимулах для международных поставок продукции растениеводства. Директор Национальной товарной биржи Сергей Наумов оценил потенциал развития биржевой торговли сельхозпродукцией. Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов выделил основные изменения в системе страховой защиты агробизнеса. Директор и руководитель направления по оказанию налоговых и юридических услуг компаниям агросектора компании Kept Владислав Ковалев прокомментировал актуальные вопросы налогообложения в растениеводческой отрасли, осветил текущие тренды и судебную практику.



Также спикеры конференции говорили о сделках M&A с земельными активами, специфике работы агробизнеса с различными ФГИС, о конкуренции российской продукции растениеводства на мировом рынке, специфике логистики в этом сезоне и тарифах.



Несколько выступлений было посвящено масложировому рынку. Вице-президент, руководитель аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко рассказала о доходности масличных культур в сезоне-2025/26 и возможном профиците сырья. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев обратил внимание, что этот год на рынке масличных станет годом покупателя, поскольку высокий урожай позволит загрузить перерабатывающие мощности на 90%. Начальника отдела отраслевого анализа федерального центра «Агроэкспорт» Кирилл Лозовой отметил, что наибольший прирост предложения масличных культур в этом сезоне среди ключевых игроков на мировом рынке придется на Россию.



Участники дискуссии, посвященной ситуации на рынке сельхозтехники, оценили необходимость обратной связи между сельхозмашиностроителями и аграриями для выявления слабых мест российской техники и улучшения ее качества. Также в ходе конференции обсуждались вопросы развития семеноводства, представители крупных агрохолдингов поделились опытом внедрения цифровых систем, отдельный блок выступлений был посвящен нюансам введения в оборот залежных земель.



Партнерами и спонсорами конференции выступили «Деметра Трейдинг», «Марибо Хиллесхог», Национальный союз агростраховщиков, Kept, «НАИР», а также ассоциация «Росспецмаш».



