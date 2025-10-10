Зафиксирован новый факт резистентности щирицы запрокинутой

Россельхозцентр

Случаи устойчивости к гербицидам выявлены в Белгородской области

Проблема резистентности сорных растений становится все более актуальной. Например, в Белгородской области аграрии все чаще сталкиваются с тем, что привычные гербициды перестают справляться с ними даже при строгом соблюдении регламентов применения. Особенно остро это проявляется на щирице запрокинутой — сорняке, который за несколько лет стал причиной массовых случаев снижения урожайности подсолнечника, сои и других культур. В рамках спецпроекта компании Bayer и «Агроинвестора» «Внимание — резистентность!» о подозрении на выявление устойчивости этого сорняка сообщил директор белгородской компании «Сервис Трейд» Николай Линков. Агроном-консультант Bayer Роман Тютюнник проверил обращение и подтвердил наличие резистентности.



«Сервис Трейд» зафиксировал устойчивость щирицы запрокинутой к гербицидам на основе имидазолинонов и трибенурон-метила. Впервые компания столкнулась с этим явлением четыре года назад: оригинальный гербицид на основе 33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира, который всегда показывал высокую эффективность, не смог полностью контролировать щирицу, эффективность оказалась на уровне всего 40-50%, рассказал Линков.



Комиссионное контрольное опрыскивание дало аналогичный результат, хотя на момент внесения гербицида щирица находилась в фазе 4-6 настоящих листьев — оптимальной для воздействия препарата. «Мы тогда исключили все внешние факторы: ни дождь, ни ошибки механизаторов роли не играли. Проблема была именно в том, что в популяции появились устойчивые растения», — отмечает Линков.



Резистентность сорняков стала новой реальностью для аграриев Белгородской области. По мнению Николая Линкова, ключевая причина — в нарушении регламентов применения гербицидов. Важна не только норма внесения, но и контроль эффективности, подчеркивает он.



Основная причина появления устойчивых форм сорных растений — однообразие применяемых механизмов действия, считает агроном-консультант компании Bayer Роман Тютюнник. «На большинстве культур у нас работают сульфонилмочевины. Это удобные препараты, но именно на них чаще всего проявляется резистентность. Добавьте к этому влияние температуры: если после обработки воздух остывает ниже +10 °C или случаются заморозки, то растение испытывает стресс, перестает усваивать действующее вещество и выживает», — поясняет он. Особенно быстро устойчивость развивается у щирицы, обладающей ускоренным метаболизмом.



По мнению специалиста, аграриям необходимо менять подход к работе с СЗР. «Полностью исключить сульфонилмочевины невозможно, но нужно разумно сокращать их использование и чередовать механизмы действия. Проблема в том, что многие уверены: раз действующее вещество другое, значит, и препарат новый. Но на деле механизм действия остается прежним, и резистентность только укрепляется», — подчеркивает он.



