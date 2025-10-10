разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Информационная группа ComNews приглашает принять участие в форуме Smart Agro 2025

Информационная группа ComNews приглашает принять участие в форуме Smart Agro 2025
Smart Agro
Информационная группа ComNews приглашает принять участие в форуме Smart Agro 2025
Smart Agro

VII Федеральный форум по ИТ и цифровизации агропромышленного комплекса Smart Agro 2025 — это экспертная площадка для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам ИТ в агропромышленном комплексе России, включая инновационные технологии и выработку подходов к реализации ИТ-проектов с участием бизнеса, разработчиков и государства

Фундаментом устойчивого развития АПК является цифровизация, которая обеспечивает надежность и конкурентоспособность отрасли.

Целью ИТ-форума в 2025 году станет обсуждение представителями власти и бизнес-сообщества наиболее актуальных вопросов, с которыми столкнулись участники рынка АПК в части цифровой трансформации после ухода с российского рынка иностранных ИТ-компаний; определение основных проблем цифровизации; разработка возможных мер по ускорению и совершенствованию инновационного развития.

Основные темы форума

  • Проекты Индустриального центра компетенций «Агропромышленный комплекс». 

  • Отраслевые ИТ-решения и отечественные разработки. 

  • Кадры и высококвалифицированные ИТ-специалисты в отрасли.

  • Инновационные решения для растениеводства и животноводства.

  • Большие данные в сельском хозяйстве: сбор, анализ и цели использования, цифровые платформы в АПК, применение ИИ для повышения эффективности в АПК, технология цифровых двойников в сельском хозяйстве.

  • Агроаналитические системы (FMS) в АПК.

  • Цифровая трансформация растениеводства в условиях технологического суверенитета: практика отечественных решений.

  • Точное земледелие — технологический тренд сельского хозяйства.

  • Специализированная техника и машины для точного земледелия.

  • Беспилотная и роботизированная техника.

  • Цифровые карты полей, ГИС-технологии.

Аудитория форума: руководители и менеджеры дирекций по цифровой трансформации и ИТ-служб крупных аграрных предприятий и корпораций пищевой промышленности, руководители крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), представители регулирующих органов, государственных институтов и фондов развития; топ-менеджеры отечественных разработчиков ИТ-решений, ПО, телекоммуникационного оборудования и АСУ; операторы связи; разработчики приложений; руководители интеграторских компаний; главы российских офисов зарубежных вендоров; деловые и отраслевые СМИ; аналитики и эксперты отрасли.

Дата проведения: 29 октября 2025 года.

Место проведения: отель «Сафмар Грандъ Москва» (г. Москва, Тверская, 26/1).

Сайт

Форум пройдет в формате офлайн с возможностью участия в онлайн-трансляции.

Форум 2024 года

Оргкомитет форума: conf@comnews.ru

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2025
Найти и удержать. Сельское хозяйство изобретает новые способы поиска кадров

«Агротехника и технологии»

Найти и удержать. Сельское хозяйство изобретает новые способы поиска кадров
«Агроинвестор» №08, август 2025

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2025
Инвесторы стали избирательнее и осторожнее. Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие

«Агроинвестор»

Инвесторы стали избирательнее и осторожнее. Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие
Свиноводство вступило в зрелую стадию. Приросты объемов производства начиная с 2025 года снизятся до 1-3%

«Агроинвестор»

Свиноводство вступило в зрелую стадию. Приросты объемов производства начиная с 2025 года снизятся до 1-3%