Информационная группа ComNews приглашает принять участие в форуме Smart Agro 2025

Smart Agro

VII Федеральный форум по ИТ и цифровизации агропромышленного комплекса Smart Agro 2025 — это экспертная площадка для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам ИТ в агропромышленном комплексе России, включая инновационные технологии и выработку подходов к реализации ИТ-проектов с участием бизнеса, разработчиков и государства

Фундаментом устойчивого развития АПК является цифровизация, которая обеспечивает надежность и конкурентоспособность отрасли.



Целью ИТ-форума в 2025 году станет обсуждение представителями власти и бизнес-сообщества наиболее актуальных вопросов, с которыми столкнулись участники рынка АПК в части цифровой трансформации после ухода с российского рынка иностранных ИТ-компаний; определение основных проблем цифровизации; разработка возможных мер по ускорению и совершенствованию инновационного развития.



Основные темы форума



Проекты Индустриального центра компетенций «Агропромышленный комплекс».



Отраслевые ИТ-решения и отечественные разработки.



Кадры и высококвалифицированные ИТ-специалисты в отрасли.



Инновационные решения для растениеводства и животноводства.



Большие данные в сельском хозяйстве: сбор, анализ и цели использования, цифровые платформы в АПК, применение ИИ для повышения эффективности в АПК, технология цифровых двойников в сельском хозяйстве.



Агроаналитические системы (FMS) в АПК.



Цифровая трансформация растениеводства в условиях технологического суверенитета: практика отечественных решений.



Точное земледелие — технологический тренд сельского хозяйства.



Специализированная техника и машины для точного земледелия.



Беспилотная и роботизированная техника.



Цифровые карты полей, ГИС-технологии.



Аудитория форума: руководители и менеджеры дирекций по цифровой трансформации и ИТ-служб крупных аграрных предприятий и корпораций пищевой промышленности, руководители крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), представители регулирующих органов, государственных институтов и фондов развития; топ-менеджеры отечественных разработчиков ИТ-решений, ПО, телекоммуникационного оборудования и АСУ; операторы связи; разработчики приложений; руководители интеграторских компаний; главы российских офисов зарубежных вендоров; деловые и отраслевые СМИ; аналитики и эксперты отрасли.



Дата проведения: 29 октября 2025 года.



Место проведения: отель «Сафмар Грандъ Москва» (г. Москва, Тверская, 26/1).



Сайт



Форум пройдет в формате офлайн с возможностью участия в онлайн-трансляции.



Форум 2024 года



Оргкомитет форума: conf@comnews.ru

