«Сад будущего закладывается сегодня: почему Сочи станет центром притяжения для плодово-ягодной отрасли России». Интервью с руководителем оргкомитета Ольгой Рогачевой

О. Рогачева

В конце октября Сочи в очередной раз станет столицей российского садоводства и ягодоводства. Здесь, в отеле «Богатырь», пройдет VII ежегодный форум «Плоды и ягоды России». О том, почему это мероприятие давно переросло статус рядовой конференции и превратилось в рабочую площадку для принятия стратегических решений, мы поговорили с руководителем организационного комитета Ольгой Николаевной Рогачевой

— Ольга Николаевна, в этом году форум проходит в новой реальности, где вопросы продбезопасности и технологического суверенитета вышли на первый план. Как отрасль отвечает на эти вызовы?



— Вы правы. Сегодня плодово-ягодный бизнес живет в условиях постоянных перемен: новые технологии, тренды потребления, законодательные нововведения. Одни ждут, пока станет проще. А другие — наши участники — ищут решения, внедряют инновации и укрепляют свои позиции. Наш форум именно для таких людей. Это не просто конференция, а признанная площадка для открытого диалога бизнеса, науки и власти, которая проходит при поддержке ведущих отраслевых объединений, включая Национальный плодоовощной союз и Министерство сельского хозяйства Республики Крым.



Потенциал у отрасли колоссальный. Но чтобы его раскрыть, нужно решить несколько ключевых задач. Первая — интенсивное развитие. Недостаточно просто наращивать площади. Нужно повышать урожайность, как это делают мировые лидеры. Вторая — технологическая независимость, от качественного посадочного материала до современных решений по защите растений и хранению. И третья — консолидация. Малому и среднему бизнесу необходимо объединяться для закупок, переработки и, что критически важно, для выхода на мощные каналы сбыта.



— Программа форума очень насыщенная. На какие сессии и спикеров вы бы посоветовали обратить особое внимание?



— Мы выстроили программу как дорожную карту от посадки до прибыли. Вот лишь несколько ключевых точек.



В начале в первой сессии с макроэкономическим анализом и перспективами выступят такие эксперты, как заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник и Ольга Сегаль из «Григорьевских садов», которая на практике покажет, как привлекать финансирование для стабильного роста даже в северных регионах.



Практикам будет невероятно полезна вторая сессия. Здесь мы разберем самые болезненные темы. Например, профессор Хасян Шарафутдинов посвятит свой доклад кризису вишневых садов. Он детально разберет проблемы нехватки площадей, рабочей силы, борьбы с коккомикозом и монилиозом и, главное, предложит технологию, как выращивать вишню дешево и эффективно.



Тем, кто смотрит в будущее, рекомендую третью сессию по инновациям. Здесь будут и цифровые инструменты для управления садом от Дмитрия Бобкова, и уникальные решения для здоровья почв от Елены Соколовой, и технологии повышения качества урожая с помощью природных минералов от Анастасии Васильковской («Стоунферт»), которая поделится опытом из разных стран мира.



— В этом году отдельная большая сессия посвящена ягодам. Это самая быстрорастущая ниша?



— Безусловно! Рынок ягод показывает феноменальную динамику. Потребление голубики, например, выросло на 70%. Это идеальный входной билет для малого и среднего бизнеса. Но здесь свои секреты. Кандидат наук Валерий Бурлуцкий (РУДН) на своем выступлении буквально разложит по полочкам, как зарабатывать на малине круглый год. Он расскажет о высокоприбыльных ремонтантных сортах и о том, как бизнес может выйти на новый уровень за счет переработки — не только ягод, но даже листьев и производства экстрактов. Это принципиально новые бизнес-модели для нашей страны.



— Один из самых ожидаемых блоков — круглые столы, особенно по работе с ритейлом. Что ждет производителей?



— Это будет, без преувеличения, переговорная площадка с прямым включением. Мы специально пригласили не теоретиков, а прямых представителей сетей, которые принимают решения. Александр Орлов из Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток») подробно объяснит, как стать поставщиком для одной из крупнейших розничных компаний страны. Артур Сибгатуллин из сети «Табыш» расскажет о стратегическом партнерстве. Это уникальная возможность услышать запросы ритейла из первых уст и сразу же начать выстраивать диалог.



— А как же бюрократические барьеры? Многие производители боятся проверок и документооборота...



— Это очень важный вопрос. Для его решения с нами будет заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки безопасности и качества продукции АПК» Валерий Немченко. Его выступление так и называется: «Как пройти проверку на безопасность продукции и документооборот без штрафов». Он разберет типичные ошибки производителей и даст практические рекомендации, как избежать санкций. В условиях ужесточения требований это знание бесценно.



— Какой главный результат вы ждете от форума в этом году?



— Мы создаем среду, где рождается будущее отрасли. Где фермер из Сибири может найти инвестора, ученый-селекционер — внедрить свою разработку в крупное хозяйство, а небольшой кооператив — договориться о прямых поставках в федеральную сеть. После форума участники уезжают не просто с блокнотом тезисов, а с конкретными контактами, проектами и решениями. Мы инвестируем в сады сегодня, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и здоровье нации завтра. И мы ждем всех, кто готов действовать, 30-31 октября в Сочи.



VII Сельскохозяйственный форум-выставка «Плоды и ягоды — 2025» пройдет 30-31 октября в Сочи. В программе четыре стратегические сессии, два круглых стола, выставка технологий, награждение премии «Агроинновация-2025» и фуршет для неформального общения. Подробности программы можно узнать на сайте fruitforum.ru

