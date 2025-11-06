разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Санкт-Петербург выходит на китайский рынок: ведущие экспортеры представят гастрономические новинки на FHC-2025 в Шанхае

Новость выставки

Санкт-Петербург выходит на китайский рынок: ведущие экспортеры представят гастрономические новинки на FHC-2025 в Шанхае
Санкт-Петербург выходит на китайский рынок: ведущие экспортеры представят гастрономические новинки на FHC-2025 в Шанхае

Коллективный стенд Санкт-Петербурга представит широкий ассортимент — от премиальных сладостей и здорового питания до крафтовых напитков и водки

С 12 по 14 ноября 2025 года на ведущей международной выставке продуктов питания и напитков FHC China в Шанхае впервые состоится масштабная презентация экспортного потенциала Санкт-Петербурга. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга представит коллективный стенд ведущих производителей города, которые нацелены на укрепление партнерства с ключевыми игроками растущего китайского рынка. 

Китай, являясь крупнейшим потребителем продовольствия в мире, демонстрирует растущий спрос на качественные импортные товары. Участие Санкт-Петербурга в FHC-2025 — это стратегический шаг по наращиванию экспорта продукции АПК в Китай. Для китайских партнеров это уникальная возможность открыть для себя широкий ассортимент продукции, соответствующей трендам на экологичность, премиализацию и здоровое питание.

На объединенном стенде будут представлены компании, готовые предложить конкурентные условия и стабильные поставки.

  • Мука и кондитерские изделия: проверенные поставщики пшеничной муки, известной в Азии с 2009 года, и ведущие кондитерские фабрики представят печенье, шоколадные спреды и пралине ручной работы. Выгодное расположение производства у порта обеспечивает оптимизированную логистику.

  • Продукты для здорового образа жизни: российский лидер в сегменте протеиновых и злаковых батончиков предложит решения как для спортсменов, так и для сторонников осознанного питания.

  • Крафтовые и премиальные напитки: гости стенда смогут оценить ферментированные напитки на основе меда (медовуха), авторские сидры, натуральный квас, а также инновационные безалкогольные лимонады. Пивовары представят обновленную юбилейную коллекцию и специальные версии брендов, созданные с учетом предпочтений китайских потребителей.

  • Водка мирового уровня: два крупнейших российских производителя, включая одного из мировых лидеров по объемам, представят флагманские бренды водки, джина и виски. Продукция отличается исключительной чистотой и имеет международные сертификаты качества (FSSC 22000).

  • Премиальное мороженое: производитель с 30-летним опытом, представленный во всех федеральных сетях России, привезет в Шанхай свою популярную продукцию с натуральным составом.

Ожидается, что с российской стороной для проведения переговоров встретятся ключевые игроки китайского рынка: ведущие импортеры, дистрибьюторы, представители крупных розничных сетей и сегмента HoReCa (гостиницы, рестораны, кейтеринг).

Для максимальной эффективности визита запланирована интенсивная программа мероприятий, нацеленная на установление прочных деловых связей:

  • деловая сессия «Экспортный потенциал Санкт-Петербурга»;

  • экспертный мастер-класс «Особенности ведения бизнеса с Китаем» для производителей и экспортеров;

  • серия B2B-встреч с целевыми китайскими компаниями;

  • выездные рабочие встречи в ключевые розничные сети Шанхая.

Мероприятия пройдут при официальной поддержке Торгового представительства Российской Федерации в Китае и Генерального консульства России в Шанхае.

Food & Hospitality China (FHC) — одна из крупнейших в Азии профильных выставок, ежегодно собирающая тысячи международных производителей, поставщиков и покупателей в сфере пищевой промышленности и гостеприимства.

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти