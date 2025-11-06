Санкт-Петербург выходит на китайский рынок: ведущие экспортеры представят гастрономические новинки на FHC-2025 в Шанхае

Коллективный стенд Санкт-Петербурга представит широкий ассортимент — от премиальных сладостей и здорового питания до крафтовых напитков и водки

С 12 по 14 ноября 2025 года на ведущей международной выставке продуктов питания и напитков FHC China в Шанхае впервые состоится масштабная презентация экспортного потенциала Санкт-Петербурга. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга представит коллективный стенд ведущих производителей города, которые нацелены на укрепление партнерства с ключевыми игроками растущего китайского рынка.



Китай, являясь крупнейшим потребителем продовольствия в мире, демонстрирует растущий спрос на качественные импортные товары. Участие Санкт-Петербурга в FHC-2025 — это стратегический шаг по наращиванию экспорта продукции АПК в Китай. Для китайских партнеров это уникальная возможность открыть для себя широкий ассортимент продукции, соответствующей трендам на экологичность, премиализацию и здоровое питание.



На объединенном стенде будут представлены компании, готовые предложить конкурентные условия и стабильные поставки.



Мука и кондитерские изделия: проверенные поставщики пшеничной муки, известной в Азии с 2009 года, и ведущие кондитерские фабрики представят печенье, шоколадные спреды и пралине ручной работы. Выгодное расположение производства у порта обеспечивает оптимизированную логистику.



Продукты для здорового образа жизни: российский лидер в сегменте протеиновых и злаковых батончиков предложит решения как для спортсменов, так и для сторонников осознанного питания.



Крафтовые и премиальные напитки: гости стенда смогут оценить ферментированные напитки на основе меда (медовуха), авторские сидры, натуральный квас, а также инновационные безалкогольные лимонады. Пивовары представят обновленную юбилейную коллекцию и специальные версии брендов, созданные с учетом предпочтений китайских потребителей.



Водка мирового уровня: два крупнейших российских производителя, включая одного из мировых лидеров по объемам, представят флагманские бренды водки, джина и виски. Продукция отличается исключительной чистотой и имеет международные сертификаты качества (FSSC 22000).



Премиальное мороженое: производитель с 30-летним опытом, представленный во всех федеральных сетях России, привезет в Шанхай свою популярную продукцию с натуральным составом.



Ожидается, что с российской стороной для проведения переговоров встретятся ключевые игроки китайского рынка: ведущие импортеры, дистрибьюторы, представители крупных розничных сетей и сегмента HoReCa (гостиницы, рестораны, кейтеринг).



Для максимальной эффективности визита запланирована интенсивная программа мероприятий, нацеленная на установление прочных деловых связей:



деловая сессия «Экспортный потенциал Санкт-Петербурга»;



экспертный мастер-класс «Особенности ведения бизнеса с Китаем» для производителей и экспортеров;



серия B2B-встреч с целевыми китайскими компаниями;



выездные рабочие встречи в ключевые розничные сети Шанхая.



Мероприятия пройдут при официальной поддержке Торгового представительства Российской Федерации в Китае и Генерального консульства России в Шанхае.



Food & Hospitality China (FHC) — одна из крупнейших в Азии профильных выставок, ежегодно собирающая тысячи международных производителей, поставщиков и покупателей в сфере пищевой промышленности и гостеприимства.

