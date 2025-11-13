Приглашаем на вебинар по законодательным изменения в обороте сельхозземель

Участие бесплатное

25 ноября в 10.00 мск «Агроинвестор» проведет вебинар «Законодательные новшества в регулировании оборота сельхозземель: что важно знать в 2026 году». Присоединяйтесь!



С 1 марта 2026 года меняется порядок изменения границ сельскохозяйственных угодий и перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории. Для рассмотрения законодательным органом региона вопроса о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию будет необходимо заключение федерального Минсельхоза. При этом сокращается перечень оснований для перевода сельхозземель в другую категорию, также вводится понятие «непригодность земель для сельхозпроизводства».



Как нововведения могут повлиять на рынок сельхозземель?



С какими сложностями могут столкнуться землевладельцы?



Какие нюансы теперь должны учитывать сельхозпроизводители?



Как обстоят дела на рынке сельхозземель в этом году и какие прогнозы по его развитию?



Что с ценами на сельхозземлю и какой их динамики можно ожидать в перспективе?



На вебинаре мы обсудим эти и другие вопросы — присоединяйтесь к дискуссии.



Спикеры вебинара:



управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова



управляющий директор BEFL Владислав Новоселов



