Приглашаем на вебинар по законодательным изменения в обороте сельхозземель

Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Вебинар

25 ноября в 10.00 мск «» проведет вебинар «Законодательные новшества в регулировании оборота сельхозземель: что важно знать в 2026 году». Присоединяйтесь!

С 1 марта 2026 года меняется порядок изменения границ сельскохозяйственных угодий и перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории. Для рассмотрения законодательным органом региона вопроса о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию будет необходимо заключение федерального Минсельхоза. При этом сокращается перечень оснований для перевода сельхозземель в другую категорию, также вводится понятие «непригодность земель для сельхозпроизводства».

  • Как нововведения могут повлиять на рынок сельхозземель? 

  • С какими сложностями могут столкнуться землевладельцы? 

  • Какие нюансы теперь должны учитывать сельхозпроизводители? 

  • Как обстоят дела на рынке сельхозземель в этом году и какие прогнозы по его развитию?

  • Что с ценами на сельхозземлю и какой их динамики можно ожидать в перспективе?

На вебинаре мы обсудим эти и другие вопросы — присоединяйтесь к дискуссии.

Спикеры вебинара:

  • управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова

  • управляющий директор Владислав Новоселов

Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

