«Сибагро»

Заместитель генерального директора компании «Сибагро» по растениеводству Сергей Мамонов об итогах нынешнего года и заделах для дальнейшего развития

— Сергей Александрович, как вы можете оценить итоги нынешней уборочной кампании и сезона в целом?



— Если сразу переходить к главному, то в части урожайности нам удалось собрать свыше 550 тыс. т зерна: 357 тыс. т зерновых культур, 187 тыс. т технических и 6 тыс. т бобовых. А на некоторых предприятиях увеличили показатели в два раза. К примеру, в Новосибирской области собрано 215 тыс. т зерна по всем культурам против 107 (107,4) тыс. годом ранее, при этом возделывались те же самые 75 тыс. га земли.



Добиться этого удалось в регионе с самым большим земельным банком и с не самым простым климатом. Местами урожайность достигала 76,4 ц/га, в целом по подразделению речь шла о 55 ц — и это тоже рекорд за всю его историю.



Валовой сбор мог быть больше, если бы не снег, внезапно выпавший в регионе 4 октября. В результате снегопад накрыл сразу 25 тыс. га, и здесь нас выручил масштаб холдинга и уже отработанная практика переброски техники из других регионов присутствия. По итогу в Новосибирской области мы не досчитались 5% урожая, но для зоны рискованного земледелия — а в основном мы работаем именно в таких условиях — это, в общем-то, немного.







— Как обстоят дела в других территориальных подразделениях?



— Практически везде фиксируется прирост показателей. Где-то мы добились очень хорошей урожайности рапса, есть по-настоящему выдающиеся результаты в части выращивания гороха. Даже в Сибири получены вполне достойные урожаи подсолнечника и сои. В Красноярском крае, где у «Сибагро» также большие площади возделываемых полей, достигнут рекорд по урожайности пшеницы.



Вместе с тем речь идет не только о валовых показателях, которые, безусловно, важны. Большое значение имеет то, что мы последовательно расширяем линейку выращиваемых культур, нарабатываем нужный опыт и добиваемся хороших результатов даже в климатических условиях Сибири.



Главная задача, которую мы выполняем в структуре холдинга, заключается в выращивании зерна для производства кормов. Современные и качественные корма, выпускаемые предприятиями «Сибагро», являются очевидным конкурентным преимуществом компании. Благодаря им животноводческие подразделения добиваются передовых отраслевых показателей по производству мяса и при этом удерживают стоимость продукции на уровне, привлекательном для конечного потребителя.



Параллельно с этим мы развиваем направление продаж выращенных культур, в том числе по экспортным каналам. И это вполне логично — если у компании есть большой земельный банк, отработанные технологии, необходимые материальные ресурсы и кадры, все это необходимо задействовать для получения дополнительных доходов. При нынешней ключевой ставке и стоимости кредитных ресурсов это особенно актуально для предприятий аграрного сектора.



Ценовая ситуация на рынке сейчас откровенно сложная. То же самое зерно — особенно в Сибири — стоит дешево, поэтому в севообороте увеличивается доля технических культур. С ценами на них тоже не все так просто и предсказуемо, но холдинг вложился в это направление и уже получил достойные результаты. В следующем году мы планируем начать выращивать лен, люпин и кормовые бобы. Кроме того, есть планы по расширению посевов гороха и овса.







— С чем связан столь заметный рост показателей?



— Помимо погодного фактора, большое значение имели пересмотр и четкое выстраивание ряда технологических моментов, а также грамотное распределение ресурсов.



К примеру, значительный объем работы был проделан в части расширения семенного фонда. Мы начали активно применять российские семена пшеницы — сорта Гонец и Юнион обеспечили урожайность свыше 60 ц/га практически на всех сибирских предприятиях. Соответственно, мы продолжим их внедрение в севооборот компании.



Семена ячменя пока что европейских селекций, так как они дают за 50 и 60 ц/га. При этом мы уже думаем о том, чем их заменить, и проводим необходимые эксперименты. Соя — это наши сибирские сорта, по рапсу мы применили российские гибриды и получили результат, близкий к уровню европейских гибридов.



Многое сделано по направлению улучшения семенного фонда. В частности, мы размножили семена пшеницы, и в следующем году новосибирское подразделение начнет посевную со своими сверхпродуктивными семенами. В РПН (Растениеводческое предприятие в Назарово, Красноярский край. — Прим. ред.) также развивается собственный семенной фонд.



Еще один важный момент заключался в применении системы питания растений, адаптированной к конкретным условиям и точечно настроенной под специфику каждого хозяйства. Активно применялась авиация — дельтапланы и квадрокоптеры. Битва за урожай вышла на новый уровень, когда техника применяется и с земли, и с неба.







— Задействовали ли вы организационные меры?



— Это отдельный и весьма значимый блок мероприятий. Большое внимание было уделено формированию управленческих команд на местах — на некоторых предприятиях руководство растениеводческих подразделений было заменено практически полностью. Мы пришли к тому, что смена одного лишь директора не дает большого результата, поэтому на позиции управляющих, агрономов и технологов были привлечены амбициозные и в основном молодые сотрудники.



— Занимаетесь цифровизацией?



— Это один из безусловных приоритетов, и в нынешнем году мы достаточно глубоко продвинулись в освоении цифровых технологий. Развитие шло сразу по пяти направлениям — созданию диспетчерских центров, видеоконтролю за определенными технологическими операциями, анализу снимков NDVI, фенологии и BI-отчетности.



Диспетчерские центры созданы сразу в двух крупных растениеводческих подразделениях. Ранее компания уже работала с электронными картами полей и дистанционным мониторингом земли, теперь мы видим технику — как она действует, где простаивает, когда заправляется и так далее. И все эти моменты отслеживают диспетчерские центры.



Информация поступает всем ответственным лицам в режиме реального времени на рабочий компьютер или прямо на телефон. Например, трактор почему-то сошел с маршрута или остановился — центр моментально отслеживает этот момент и организует оперативную реакцию. В дальнейшем мы планируем внедрить это решение в практику всех предприятий холдинга.



Видеокамеры позволяют отслеживать важные производственные процессы. Например, речь идет о работе растворных узлов, в которых смешиваются необходимые растениям дорогостоящие препараты. Видеомониторинг позволяет исключить влияние человеческого фактора и обеспечить контроль выполнения технологии, от которой в конечном счете зависит выполнение планов по урожайности.



Снимки NDVI, получаемые при помощи спутников, представляют собой изображения, содержащие информацию о нормализованном вегетационном индексе. Этот ресурс используется для оценки здоровья и плотности растительного покрова, а также в целях отслеживания роста и выявления проблемных участков на полях.



В рамках фенологических исследований агрономы регулярно выезжают на поля и детально их фотографируют. В результате специалисты получают материал для оценки состояния посевов до и после определенных операций. Полученная информация заносится в историю поля, а весь массив полученных данных служит основой для понимания того, что нужно предпринимать для улучшения результатов. Пятый блок, предполагающий ведение BI-отчетности, позволяет проводить тщательную аналитику процессов на основе всех имеющихся инструментов.







— Как вы планируете развивать это направление?



— За цифровизацией будущее всей отрасли. И в «Сибагро» это хорошо понимают, поэтому руководством холдинга одобрен трехлетний план мероприятий в части растениеводства. Нынешний год мы отработали достаточно хорошо, впереди еще два года напряженной и интересной работы.



В дальнейшем планируется цифровизация ряда операций при уборке, картирование урожайности, совершенствование дифференциального внесения удобрений под специфику каждой культуры и каждого поля.



Мы много экспериментируем с датчиками глубины обработки почвы, третий год подряд проводим опыты с техникой компании Cognitive Pilot, производственные мощности которой расположены у нас в Томске. Ее специалисты занимаются автоматизацией сельского хозяйства и разработкой систем искусственного интеллекта для беспилотной техники — в том числе работающей на полях. И здесь также есть большой задел для развития.



Ряд экспериментов проведен совместно с НПЦ «Беспилотные авиационные системы Томской области», являющимся крупнейшим центром по разработке и производству БПЛА в Восточной части страны. Для растениеводства применение дронов открывает весьма широкие перспективы, и отставать в этом отношении никак нельзя.



По итогам выполнения трехлетнего плана будет принята новая программа, в которую — и это можно предположить уже сейчас — будут включены проекты по роботизации, освоению технологий «цифровых растений» и прочие прорывные направления. Работы здесь очень много, и перспективы открываются без преувеличения огромные.



