разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

ЭН Аргумент: весомый довод в пользу прибыли

Новость компании

ЭН Аргумент: весомый довод в пользу прибыли
«ЭкоНива-Семена»
ЭН Аргумент: весомый довод в пользу прибыли
«ЭкоНива-Семена»

В условиях короткого вегетационного периода и непредсказуемой осенней погоды в разгар уборочной страды каждый день и час на счету. Современные российские аграрии постоянно ищут решения, которые позволят не только получить высокий урожай, но и убрать его вовремя, с минимальными рисками и максимальной выгодой. Ультраранний сорт сои ЭН Аргумент становится весомым ответом на этот вызов

 Сорт сои собственной селекции группы «» ЭН Аргумент предлагает уникальное сочетание скороспелости, продуктивности и высокого качества (по содержанию протеина и жира), что уже подтверждено успешными демонстрационными испытаниями и производственными посевами в регионах страны. Сорт показывает хорошие результаты, опережая по урожайности и качеству даже среднеспелые сорта. Он не просто созревает раньше других — он способен поменять экономику хозяйства, позволяя начать уборку уже в августе и заложить прочную основу для урожая следующего года. 

Например, в демонстрационных испытаниях, которые проходили в сезоне 2025 года на агрополигоне Института защиты семян в селе Лопатки Рамонского района Воронежской области, сорт сои ЭН Аргумент среди более 50 сортов-участников показал уникальные результаты по ультрараннеспелости. 14 августа он оказался единственным сортом на всей демонстрационной площадке, полностью готовым к уборке. В результате ЭН Аргумент дал урожайность 46,4 ц/га с протеином 42,7% и показателем жира в 21,4%. Данные демоопытов подтвердили, сорт успешно сочетает ранние сроки созревания и стабильную продуктивность, что делает его особенно привлекательным для регионов с коротким вегетационным периодом и для хозяйств, ориентированных на высокое качество конечного продукта. 

ABC_1911.jpg

«Ультраранний срок созревания сорта позволяет начинать уборку уже во второй половине августа. В этот период на рынке формируется хорошая цена на сою. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (), средняя цена за тонну сои в Центральной части России в конце августа 2025 года составляла 39 500 руб., а в октябре — уже 34 025 руб. Кроме прямой экономической выгоды, ранние сорта — это важный инструмент управления рисками. В условиях нестабильной осенней погоды они являются гарантией того, что урожай будет убран вовремя, без потерь и простоя техники. Еще один важный агрономический фактор: ЭН Аргумент — это идеальный предшественник для озимых культур. Его уборка в августе освобождает поле в оптимальные сроки для сева озимой пшеницы, что позволяет сформировать прочную основу для урожая следующего года», — подчеркивает исполнительный директор селекционно-семеноводческого подразделения группы Евгений Кучерявенко. 

Изначально сорт создавался для суровых условий Сибирского региона, но сегодня он завоевывает все большее признание и среди фермеров Центральной части России. По своим показателям урожайности и протеина ЭН Аргумент уверенно конкурирует и даже превосходит многие среднеспелые сорта. Это подтверждают и внутренние данные группы — например, в рязанском подразделении «ЭкоНивы» сорт демонстрирует в производстве стабильно высокую урожайность и отличные показатели по протеину. 

«В сезоне 2025 года соя ЭН Аргумент показала на наших полях валовую урожайность 31 ц/га с протеином 40,5%», — рассказал главный агроном производственного хозяйства «» в Рязанской области Вадим Бубенец.   

Селекционно-семеноводческое подразделение «» продолжает работу по созданию и внедрению в производство эффективных сортов сои, способных обеспечить надежный результат в разных агроклиматических условиях. 

«ЭкоНива-Семена» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №12, декабрь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №12, декабрь 2025
Инерционно-выжидающие инвестиции. В АПК заявляются новые крупные проекты, но компании рассчитывают на снижение стоимости кредитов

«Агроинвестор»

Инерционно-выжидающие инвестиции. В АПК заявляются новые крупные проекты, но компании рассчитывают на снижение стоимости кредитов
Антихрупкий АПК России. Как монетизировать нестабильность в эпоху тарифных войн

«Агроинвестор»

Антихрупкий АПК России. Как монетизировать нестабильность в эпоху тарифных войн