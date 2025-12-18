ЭН Аргумент: весомый довод в пользу прибыли

«ЭкоНива-Семена»

В условиях короткого вегетационного периода и непредсказуемой осенней погоды в разгар уборочной страды каждый день и час на счету. Современные российские аграрии постоянно ищут решения, которые позволят не только получить высокий урожай, но и убрать его вовремя, с минимальными рисками и максимальной выгодой. Ультраранний сорт сои ЭН Аргумент становится весомым ответом на этот вызов

Сорт сои собственной селекции группы «ЭкоНива» ЭН Аргумент предлагает уникальное сочетание скороспелости, продуктивности и высокого качества (по содержанию протеина и жира), что уже подтверждено успешными демонстрационными испытаниями и производственными посевами в регионах страны. Сорт показывает хорошие результаты, опережая по урожайности и качеству даже среднеспелые сорта. Он не просто созревает раньше других — он способен поменять экономику хозяйства, позволяя начать уборку уже в августе и заложить прочную основу для урожая следующего года.



Например, в демонстрационных испытаниях, которые проходили в сезоне 2025 года на агрополигоне Института защиты семян в селе Лопатки Рамонского района Воронежской области, сорт сои ЭН Аргумент среди более 50 сортов-участников показал уникальные результаты по ультрараннеспелости. 14 августа он оказался единственным сортом на всей демонстрационной площадке, полностью готовым к уборке. В результате ЭН Аргумент дал урожайность 46,4 ц/га с протеином 42,7% и показателем жира в 21,4%. Данные демоопытов подтвердили, сорт успешно сочетает ранние сроки созревания и стабильную продуктивность, что делает его особенно привлекательным для регионов с коротким вегетационным периодом и для хозяйств, ориентированных на высокое качество конечного продукта.







«Ультраранний срок созревания сорта позволяет начинать уборку уже во второй половине августа. В этот период на рынке формируется хорошая цена на сою. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), средняя цена за тонну сои в Центральной части России в конце августа 2025 года составляла 39 500 руб., а в октябре — уже 34 025 руб. Кроме прямой экономической выгоды, ранние сорта — это важный инструмент управления рисками. В условиях нестабильной осенней погоды они являются гарантией того, что урожай будет убран вовремя, без потерь и простоя техники. Еще один важный агрономический фактор: ЭН Аргумент — это идеальный предшественник для озимых культур. Его уборка в августе освобождает поле в оптимальные сроки для сева озимой пшеницы, что позволяет сформировать прочную основу для урожая следующего года», — подчеркивает исполнительный директор селекционно-семеноводческого подразделения группы Евгений Кучерявенко.



Изначально сорт создавался для суровых условий Сибирского региона, но сегодня он завоевывает все большее признание и среди фермеров Центральной части России. По своим показателям урожайности и протеина ЭН Аргумент уверенно конкурирует и даже превосходит многие среднеспелые сорта. Это подтверждают и внутренние данные группы — например, в рязанском подразделении «ЭкоНивы» сорт демонстрирует в производстве стабильно высокую урожайность и отличные показатели по протеину.



«В сезоне 2025 года соя ЭН Аргумент показала на наших полях валовую урожайность 31 ц/га с протеином 40,5%», — рассказал главный агроном производственного хозяйства «ЭкоНивы» в Рязанской области Вадим Бубенец.



Селекционно-семеноводческое подразделение «ЭкоНивы» продолжает работу по созданию и внедрению в производство эффективных сортов сои, способных обеспечить надежный результат в разных агроклиматических условиях.

