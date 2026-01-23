разделы

Приглашаем на вебинар «Проблемы реализации права на выкуп земли из аренды»

28 января в 10.00 мск «Агроинвестор» проведет вебинар «Проблемы реализации права на выкуп земли из аренды»

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

На вебинаре мы разберем главные препятствия, с которыми сталкиваются арендаторы сельхозземель. Поговорим о региональных запретах на приватизацию земли; неочевидном ограничении земель в обороте из-за нахождения на них водных объектов и / или их береговых полос, земель лесного фонда и др.; о конфликте с территориальным зонированием из-за включения земельного участка в зону, где ведение сельского хозяйства не является основным или условно разрешенным видом использования. Также обсудим возможные действия самого арендатора, которые могут лишить его права на выкуп земли.

Спикеры вебинара:

Анна Шпилевая — старший специалист по правовым услугам, специализация — земельное право компании ;

Ольга Романова — управляющий партнер юридической фирмы «Ратум»;

Иван Подтуркин — агроюрист, гендиректор агрофирмы «Реут» (Курская область), глава КФХ.

Присоединяйтесь!

