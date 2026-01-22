Семенам выдадут технологические паспорта. К новым российским сортам и гибридам подберут схемы минерального питания

«Золотой початок»

В завершившемся году в отрасли стартовал важный проект: компания «ФосАгро-Регион» совместно с Госсорткомиссией решили создать инструментарий для достижения наилучших показателей отечественных семян. По мнению инициаторов проекта, этот подход должен содействовать и распространению лучших практик, и повышению доверия к российской селекции со стороны сельхозпроизводителей. Проект будет реализовываться в течение трех лет в ряде регионов на нескольких агрокультурах. Результаты первого года работы позитивные

Прошедшей весной на Всероссийском совещании по итогам сортоиспытательного сезона 2024 года состоялся запуск совместного проекта ФГБУ «Госсорткомиссия» и крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»), направленного на развитие отечественной селекции и семеноводства. В его рамках было подписано соглашение о сотрудничестве между 13 ведущими организациями в данной сфере. Документ закреплял основные принципы взаимодействия между Федеральным Алтайским научным центром агробиотехнологий, ФАНЦ Юго-Востока, ВНИИМК им. В. С. Пустовойта, ФНЦ ВНИИ сои, НПО «Семеноводство Кубани», ССХ «Золотой початок», компаниями «Щелково Агрохим», «Соевый комплекс», «Агроплазма», «Спорос», «СоКо» и «Пластилин».



«Вместе с “ФосАгро-Регион” мы планируем создать технологический инструментарий для достижения наилучших показателей российских сортов и гибридов, верифицировать его эффективность в полях и предоставить доступ к нему для широкого круга российских аграриев через ФГИС “Семеноводство”, — отметил на мероприятии врио председателя Госсорткомиссии Дмитрий Бутусов. — Любой пользователь сможет выбрать для своих посевов систему минерального питания с доказанной эффективностью и рекомендациями по адаптации этой системы к условиям своего региона, а затем опубликовать результаты ее применения». По его мнению, этот подход должен содействовать и распространению лучших практик, и повышению доверия к российской селекции со стороны сельхозтоваропроизводителей.



Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк, в свою очередь, заверил, что компания готова делиться с аграриями своей обширной экспертизой по минеральному питанию сельхозкультур и по агрохимическому обследованию почв. «Приобретая отечественную селекцию, сельхозпроизводитель сможет выбрать соответствующую систему питания в зависимости от региона возделывания, и в этом мы видим главный практический итог этого сотрудничества, — подчеркивал он. — Уверен, наша совместная работа с Госсорткомиссией создаст мощный инструмент для внедрения инноваций, даст стимул для развития отечественной селекции и будет таким образом способствовать достижению показателей национального проекта».



Суть проекта

В рамках проекта оригинаторы передадут свои сорта и гибриды ключевых сельскохозяйственных культур — кукурузы, подсолнечника, ярового рапса и сои. «ФосАгро-Регион» предоставит программы минерального питания, разработанные специализированно для каждой культуры и локации, а ФГБУ «Госсорткомиссия» обеспечит реализацию проекта на государственных сортоиспытательных участках. Проект направлен на раскрытие потенциала отечественных сортов и гибридов за счет проведения испытаний селекционных достижений с использованием трех различных систем питания и внедрения современных агротехнологий для повышения урожайности и адаптации культур к различным почвенно-климатическим условиям, уточняет Бутусов.



Для проекта была выбрана трехлетняя модель реализации. По словам Андрея Вовка, это общепринятый оптимальный срок для получения репрезентативных данных в полевых испытаниях. По завершении эксперимента планируется собрать все наработки проекта в конкретных рекомендациях, которые лягут в основу создания цифровой базы знаний — «технологического паспорта» сорта: какие виды удобрений вносить, сколько, когда и как. Все эти наработки будут доступны аграриям во ФГИС «Семеноводство».







«Цель проекта понятная, но неизменно актуальная: повысить продуктивность и конкурентоспособность российского растениеводства, — комментирует топ-менеджер. — Главные задачи — раскрыть потенциал отечественных сортов за счет систем минерального питания, комплементарных генотипам». Ведь сейчас, хотя продуктивный потенциал российских семян довольно высок, используется он, по оценкам специалистов «ФосАгро-Регион», не более чем на 60%. Преодолеть этот барьер можно, лишь прибегнув к сортоориентированным технологиям, подчеркивает Вовк.



По мнению топ-менеджера, на российском рынке есть из чего выбрать: согласно данным Госсорткомиссии, только за последние три года Госреестр пополнился более 5,5 тыс. новых сортов и гибридов. «Мы планируем сфокусироваться на изучении потенциала продуктов, уже присутствующих на рынке или готовящихся к выводу: как минимум оценить их отзывчивость на минеральное питание в конкретных агрометеорологических условиях, на это в том числе и направлен наш совместный проект с Госсорткомиссией», — поясняет он.



Генеральный директор компании «Золотой Початок Продажи» селекционно-семеноводческого холдинга «Золотой початок» (компания совместно с партнером «Спорос» участвует в проекте) Сергей Петров уверен, что инициатива способна укрепить доверие российских аграриев, поскольку обсуждение отечественных сортов и гибридов из сферы заявлений перейдет таким образам в сферу подтвержденных данных. «Когда производитель видит результаты, подтвержденные практикой, адаптированные под его зону земледелия и подкрепленные экономикой принятия решения, уровень уверенности возрастает», — считает он.



Проект, который реализуют Госсорткомиссия и компания «ФосАгро», важный, необходимый и достойный внимания, говорит заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур им. В. С. Пустовойта, кандидат биологических наук Марина Трунова. Его главная особенность — прикладной характер. «Если сельхозпроизводитель получит четкую, апробированную инструкцию по выращиванию конкретных сортов в конкретных почвенно-климатических условиях, чтобы заявленный оригинатором потенциал можно было бы реализовать с максимальной предсказуемостью, это не только обернется доверием к отечественным разработкам, но и будет способствовать формированию научно обоснованного подхода к земледелию», — уверена она.



Проект важен для рынка, так он повышает практическую ценность и привлекательность отечественных семян для сельхозпроизводителя, комментирует руководитель проектов компании Strategy Partners Анна Васильева. «Предложение готовых, адаптированных к конкретным сортам и регионам агротехнологий, особенно схем питания, — это значимый шаг от продажи просто семян к продаже комплексного технологического решения, что существенно снижает риски агрария и повышает предсказуемость результата», — отмечает она. Такой инструментарий — рекомендации по питанию — будет полезен сельхозпроизводителям. Он экономит время на подбор и разработку схем, минимизирует ошибки и позволяет раскрыть потенциал сорта или гибрида максимально полно, что напрямую влияет на урожайность и рентабельность, добавляет эксперт.







Сами аграрии находят инициативу важной для рынка. Особенно она будет полезна для хозяйств, у которых нет достаточных ресурсов для самостоятельной разработки схем минерального питания, полагает гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. «Получение вместе с семенами базовой, научно обоснованной рекомендации позволит менее опытным специалистам избежать ошибок на старте», — отмечает он, напоминая, что подобные схемы могут быть лишь инструментом поддержки, а не готовым решением для сельхозпроизводителей, поскольку их эффективность напрямую зависит от локальных условий, которые отличаются даже в пределах одного района.



Предлагаемый подход действительно может закрыть главную боль аграриев: как получить максимум от вложений в семена, говорит руководитель проекта Дирекции по научно‑технической деятельности группы компаний «Прогресс Агро» Павел Нефедов. Проект сделает выбор в пользу российских сортов и гибридов более осмысленным и менее рискованным. Однако успех инициативы будет зависеть от качества агрономической проработки рекомендаций и от того, насколько понятно и честно удастся донести эту ценность до хозяйств. «Если с этим справиться, то привязка семян к готовым схемам питания станет для отечественной селекции сильным конкурентным ходом и заметным драйвером роста рынка российских семян», — полагает топ-менеджер.



По мнению представителя холдинга «Агросила» (Татарстан), инструмент, безусловно, будет полезен для рынка, так как будет способствовать стандартизации агрономических практик, что, в свою очередь, может привести к повышению урожайности и снижению производственных затрат. Особенно он будет востребован хозяйствами, не имеющими больших агрономических служб и возможностей для собственных исследований. При этом необходимо отметить, что такой инструмент должен учитывать множество факторов, как месторасположение, климатические условия, особенности почвы и т. д. , обращает внимание спикер.



Для управляющего директора агрокомпании «Сибирский Хлеб» Павла Миклухина инициатива тоже представляется интересной. «Мы следим за этим направлением, отмечаем для себя, какие новые разработки семян появились, более продуктивные и устойчивые, — говорит он. — И в том числе активно смотрим на опыт других хозяйств, которые массово используют новые сорта, то есть практический опыт при выборе для нас очень важен».







Выбор регионов и культур

Весной 2025 года участники проекта начали практические изыскания. Госсорткомиссия включила в программу испытаний шесть гибридов кукурузы, четыре сорта и один гибрид подсолнечника, три сорта ярового рапса и 10 сортов сои от 11 российских оригинаторов. «ФосАгро-Регион» со своей стороны предложил несколько десятков сочетаний различных марок удобрений, форм и способов внесения, адаптированных под конкретные условия. Испытания проходят в четырех федеральных округах. В частности, в Амурской, Липецкой, Новосибирской областях и Ставропольском крае.



На этапе отбора культур для пилотного проекта учитывался ряд факторов, рассказывает Дмитрий Бутусов. Выбирались позиции, наиболее динамично развивающиеся на рынке, из перечня, обеспечивающего продовольственную безопасность страны, и которые широко осваиваются сельхозпроизводителями. Также принималась во внимание принципиальная позиция «ФосАгро-Регион» — с какими культурами им интересно было бы работать в дальнейшем. «Сыграл свою роль и тот момент, что решение о проекте было принято уже после окончания озимого сева, поэтому мы не могли рассчитывать на озимые культуры, ориентировались только на яровые», — делится руководитель. В следующих годах реализации проекта, возможно, будут использоваться и другие позиции. В частности, сама Госсорткомиссия планирует предложить к эксперименту сорта озимой пшеницы и гороха.



По мнению Андрея Недужко, работать и предлагать готовые схемы питания особенно актуально в тех направлениях, где отечественная селекция пока не закрывает потребности АПК в полной мере и продолжает наращивать мощности производства. Это в первую очередь сахарная свекла, нут, горох. «Сорта и гибриды масличных также востребованы рынком, так что увеличение количества и качества сортов этих позиций очень важно», — считает он.



Логичное продолжение бизнеса



За почти 30 лет работы на российском рынке «ФосАгро-Регион» создал крупнейшую в АПК логистическую сеть. Сейчас она охватывает более 70 регионов, от Калининграда до Камчатки, и обеспечивает поставки более 3 млн т минеральных удобрений ежегодно. «У нас порядка 15 тыс. клиентов по всей стране, которые высоко ценят наши компетенции, — рассказывает Андрей Вовк. — Для многих аграриев наши региональные компании уже давно стали не просто поставщиками удобрений, но прежде всего проводниками в мире агротехнологий». Этому способствует в том числе системная практическая работа «ФосАгро-Регион» в тесной связи с наукой: ежегодно компания закладывает вместе с потребителями десятки агрономических опытов, их результаты ложатся в основу дальнейшего развития российского агробизнеса.



«В середине 2023 года в России начался ускоренный переход на отечественную селекцию, и этот тренд напрямую касался и нас, ведь переход на новые семена требует полноценной агротехнической поддержки, — рассказывает Вовк. — В связи с этим в конце 2023 года мы выделили отечественную селекцию в отдельное направление, сфокусированное на комплексных решениях: подбор и поставка семян, локализованных в определенных почвенно-климатических условиях и адаптированных для агротехнологии конкретного хозяйства, разработка системы минерального питания для конкретного вида и сорта культуры, поставка удобрений». Все продажи семян компания сопровождает рекомендациями по минеральному питанию, в том числе на основе агрохимического обследования конкретных полей.



Сейчас в ассортименте «ФосАгро-Регион» около 60 сортов и гибридов 10 сельхозкультур, созданных российскими компаниями. Это и широко распространенные позиции — подсолнечник, кукуруза, соя, рапс, и нишевые — горчица, чечевица, нут, сорго. В ушедшем году компания начала эксклюзивную дистрибуцию гибрида подсолнечника Сидэкс ОР селекции «Агроплазма». А на выставке «ЮгАгро» подписала соглашение о сотрудничестве с селекционно-семеноводческим холдингом «Золотой початок»: помимо дистрибуции семян, планируется совместная научно-исследовательская работа.



И все-таки выход в новый сегмент, работа с биологическим продуктом — это определенно вызов для компании, традиционно специализирующейся на продукции неорганического происхождения. «Новые подходы, особенности логистики, специфическая научная база, наконец другие единицы измерения продаваемых объемов, — перечисляет Андрей Вовк. — Потребовалась и экспертиза в сфере государственного цифрового контроля оборота семян, однако все эти задачи выполнимы». Что касается кадров, то во всех региональных отделениях «ФосАгро-Регион» уже есть квалифицированные специалисты, ответственные за развитие данного направления и фактическую «работу на земле».



Представитель «Агросилы» тоже полагает, что интересно было бы добавить в проект гибриды сахарной свеклы. Анна Васильева предлагает в перспективе расширить тестирование и на ключевые зерновые культуры, прежде всего озимую и яровую пшеницу, а также ячмень. «Это основа продовольственной безопасности и значительная доля посевных площадей», — акцентирует внимание она.



Регионы для проведения испытаний были выбраны по совместному решению «ФосАгро-Регион» и Госсорткомиссии, а также по оптимальным географическим, климатическим, почвенно-климатическим условиям. По словам Бутусова, одним из критериев отбора было решение не дублировать похожие субъекты и выделить четыре принципиально разных по климату. «Таким образом, у нас есть Юг, где засушливый климат, Центральный регион — Черноземье, где сбалансированный климат для большинства культур, Сибирь, где есть свои риски континентального климата, и Дальний Восток, характеризующийся преимущественно муссонным климатом», — объясняет спикер. В планах и расширение географии. Так, в наступившем году в проект может быть привлечен Приволжский федеральный округ.



«Выбор регионов понятен, — констатирует Марина Трунова. — Охвачены важнейшие для сельского хозяйства климатические зоны, учтена их “специализация” и, видимо, тенденция на сокращение атмосферных осадков и повышение температуры в южных регионах, что вынуждает смещать посевы на север в целях сохранения урожая культур». Для полноты картины и большей точности рекомендаций в будущем географию стоит расширить, добавив регионы Приволжья, советует она.



Для старта проекта выбор субъектов можно считать удачным, говорит Васильева. Таким образом будут охвачены разные почвенно-климатические зоны: от Дальнего Востока (Амурская область) до юга (Ставрополье) и центральной части России. Для полноты картины в будущем было бы полезно включить и некоторые другие регионы Центрального Черноземья и Поволжья.



Первые результаты

В совокупности итоги первого года реализации проекта положительные, констатирует Дмитрий Бутусов. «Важно отметить специфичность итогов по регионам, и это дает почву для размышления и коррекции как программ питания, так и проекта в целом», — отмечает он.



«Уже по итогам первого года мы видим, что гипотеза о повышении реализации генетического потенциала российских сортов и гибридов с помощью современных систем минерального питания подтвердилась на всех тестируемых в проекте культурах», — утверждает Андрей Вовк. В цифрах средний уровень продуктивности изучаемых позиций на выбранных системах питания был примерно на 40% выше среднерегиональных показателей, конечно варьируя в разных природно-климатических зонах. «Мы заметили избирательность сортов и гибридов, и чем жестче складываются почвенно-климатические условия (например, в ЮФО), тем более строгую сортовую специфичность по отношению к системам минерального питания мы наблюдаем, — обращает внимание руководитель. — При этом уровень отзывчивости на одну и ту же систему минерального питания, например, у кукурузы в зависимости от гибрида отличался до двух раз».







Интересная картина сложилась по сортоиспытаниям сои, продолжает Вовк. Во всех регионах (кроме Юга) самой эффективной с точки зрения получения максимальной прибавки урожайности была система питания с повышенным содержанием калия и серы. При этом уровень отзывчивости на нее между сортами в ДВФО отличался незначительно (в пределах 6-7%), тогда как в ЦФО интервал по относительной прибавке между сортами достигал 20%. Непростые климатические условия, сложившиеся в завершившемся году в южных регионах, позволили увидеть специфичную сортовую реакцию сортов на минеральное питание и отметить особую компенсаторную способность сорта сои, предоставленного компанией «Золотой початок», реализация потенциала которого повышалась на 20-27%.



Испытания систем минерального питания на сортах ярового рапса выявили высокую положительную реакцию на богатый агрофон, где повышение относительной прибавки урожайности маслосемян варьировало в интервале 10-48% в ЦФО и 6-28% в СФО. При этом особенно существенно положительная реакция проявлялась у генотипов ВНИИМК.



Также в 2025 году организаторами проекта были отмечены сорта и гибриды с минимальной реакцией на изменение агрофона в плане повышения продуктивности, а также сорта, у которых уровень минерального питания существенно влиял на изменение качественных показателей семян. Например, сорт сои С1 (компания «Пластилин»), у которого на 20% повышался уровень содержания белка, а урожайность не изменялась.



В целом же уровень продуктивности агрокультур, задействованных в проекте, превышал среднерегиональные показатели на 13-186% (в зависимости от региона).



Гибриды кукурузы ЗП 147 МВ компании «Золотой початок» в рамках проекта представлены в Новосибирской области, ЗП 232 АМВ, а также сорт сои Апис испытываются в Липецкой области и Ставропольском крае. «Для нас участие означает не только поставку семян, но и совместную работу по созданию технологических решений, позволяющих аграриям получать предсказуемый результат в конкретных регионах», — подчеркивает Сергей Петров.



Сорт сои Апис — это раннеспелый сорт с потенциалом урожайности до 50 ц/га и показателем протеина от 39% на абсолютно сухое вещество. Апис является селекционным достижением ВНИИ сои и был зарегистрирован в 2022 году. Уникальная особенность сорта — способность формировать до 45% четырехсемянных бобов от общей закладки бобов на растении, что повышает выход товарного зерна. Он отличается высокой отзывчивостью на повышенные агрофоны и хорошо реагирует на увеличение норм внесения NPK и микроэлементов, включая бор и молибден. По зонам возделывания сорт стабильно размещается на юге России, в Центральном федеральном округе, на Дальнем Востоке и в Сибирском федеральном округе, где в течение трех лет демонстрирует стабильное вызревание.



Первые результаты проекта показывают выраженную положительную реакцию на увеличение доз азота и фосфора с листовой обработкой микроэлементами, делится Петров. В ряде вариантов зафиксирован прирост урожайности, но пока еще не определены точки экономического насыщения, когда дальнейшее увеличение затрат уже не приводит к росту производственного результата. «Мы удовлетворены промежуточными результатами и ожидаем, что по итогам проекта будут сформированы четкие сортоориентированные рекомендации под конкретные почвенно-климатические зоны», — говорит руководитель.



Уже в ближайшей перспективе в работу будут добавлены гибриды кукурузы «Золотого початка» — ЗП 232, ЗП 182 и ЗП 192, а также ожидающие регистрации ЗП 260Н и ЗП 320Н. Один сезон испытаний дает только тенденцию, а объективная картина формируется не раньше чем через три сезона подряд, обращает внимание Петров.







Важность минерального питания

Иностранные компании при продаже своих семян предоставляли также оптимальную технологию выращивания, напоминает первый заместитель генерального директора Национального союза селекционеров и семеноводов Юрий Гончаров. Этого многим отечественным селекционерам не хватало, поэтому развитие российских технологий возделывания адаптированных систем применения минеральных удобрений, агрохимикатов и средств защиты растений под определенные сорта, несомненно, будет большим плюсом, убежден он. Правильно подобранные рекомендации помогут раскрыть потенциал новых семян и повысят интерес аграриев к ним.



В растениеводстве львиная доля успеха зависит от технологии, элементами которой являются и сорт, и минеральное питание, утверждает Андрей Вовк. Оптимальная система питания позволяет управлять продукционным процессом растения и получать высокое качество продукции. «Это возможно только при условии правильного выбора и согласованности всех ее элементов: вид и форма, доза, срок и способ внесения удобрений, — отмечает он. — Причем каждый из этих факторов должен быть синхронизирован с биологическими потребностями растения». Нарушение этой целостности или непонимание особенностей того или иного сорта может привести к существенному снижению продуктивности сорта и эффективности удобрений, вплоть до нулевой, предупреждает руководитель.



Урожайность любой агрокультуры напрямую связана с обеспеченностью основными элементами питания NPK и микроэлементами, акцентирует внимание Сергей Петров. Неверно составленная схема приводит к дисбалансу: избыток одного элемента не компенсирует дефицит другого — срабатывает «закон минимума». Часто внимание смещается только в сторону азота без достаточного уровня фосфора, калия и серы, но так культура не раскроет своего потенциала и не сформирует стабильную урожайность выше 20 ц/га. Это приводит к снижению продуктивности, уменьшению уровня протеина и росту затрат без соразмерного увеличения отдачи. Таким образом, неправильно подобранная система питания приводит к прямым экономическим потерям, тогда как цель должна заключаться не в максимальных дозах, а в поиске оптимума для конкретного региона и технологии, подчеркивает руководитель компании «Золотой Початок Продажи».



Ассортимент растет



В 2024 году в государственный реестр селекционных достижений включен сорт сои Беренг, созданный «Золотым початком» совместно со «Спорос» в рамках Федеральной научно-технической программы. Сейчас он проходит этап промышленного размножения и планируется к коммерческому предложению в сезоне 2027 года. Это среднеранний сорт, ориентированный на сочетание высокой урожайности и протеина выше 40%. До 2030 года селекционно-семеноводческий холдинг планирует вывести на рынок еще не менее трех сортов сои с повышенным содержанием белка, что позволит расширить линейку предложений под разные производственные зоны и схемы возделывания.



Неправильно подобранные схемы минерального питания приводят к дефициту или переизбытку элементов, нарушению усвоения влаги растениями и к их гибели, а также истощают почву, вызывают засоление и нарушение кислотности, напоминает Марина Трунова. Рекомендации, разработанные на основе результатов, полученных опытным путем, позволят избежать всех этих рисков, верит она. Неправильная работа с удобрениями — это не только недобор урожая, снижение качества продукции (например, протеина в зерне, масличности), повышенная восприимчивость растений к болезням и стрессам, но и прямые финансовые потери от неэффективного расходования дорогостоящих средств производства, добавляет Анна Васильева.



Влияние плохо подобранной схемы минерального питания может быть максимально существенным, вплоть до потери урожая, причем как при дефиците, так и при избытке подкормки, подтверждает Андрей Недужко. Например, недостаток азота в фазу кущения у злаков или недостаток фосфора при закладке генеративных органов у подсолнечника напрямую ограничивает потенциал урожая во внешних и вкусовых качествах. При несбалансированном внесении удобрений, особенно на фоне недостатка влаги, значительная часть удобрений остается неусвоенной. В итоге из-за неграмотного использования удобрений себестоимость выращивания культур увеличивается, а урожайность не соответствует планам.







В самом агрохолдинге «Степь» схемы минерального питания подбирают в зависимости от потребности сельхозкультур в различных элементах с учетом предполагаемой урожайности, при этом они корректируются в течение периода вегетации, исходя из результатов почвенных проб. «У нас обширный земельный банк, активы расположены в различных районах юга России, и специалисты компании следят за наличием необходимых веществ и влаги в почве, температурным режимом, контролируют критические фазы развития растений, в которые им требуется наибольшее количество тех или иных минеральных удобрений», — рассказывает Недужко. Для расчета схем компания в последнее время активно тестирует системы искусственного интеллекта. Например, в ушедшем году агрохолдинг успешно завершил тесты умной подкормки почвы, с помощью которой урожайность зерновых на тестовых участках увеличилась на 15%.



В «Агросиле» системы минерального питания разрабатываются расчетно-балансовым методом. При этом учитываются наличие в почве питательных веществ и требования для улучшения качества продукции. «Неправильно подобранные схемы могут привести к потере урожайности и ухудшению качества продукции», — вторит остальным представитель компании.



Стимул для развития отрасли

Об успехах российских селекционеров и семеноводов красноречиво свидетельствуют показатели компаний за последние несколько лет, констатирует Андрей Вовк. К тому же, согласно официальным данным, импорт семян упал в целом на треть, а по некоторым культурам — подсолнечнику, кукурузе — более чем на 90%. Впрочем, есть и культуры, которым нужно уделить самое серьезное внимание: сахарная свекла, рапс озимый, овощные культуры. «Со своей стороны мы будем способствовать раскрытию потенциала отечественных семян за счет разработки и распространения эталонных систем минерального питания, обеспечивающих эффективное сельхозпроизводство», — заверяет руководитель.



Дополнительным фактором развития сектора, по мнению топ-менеджера, станет развитие региональной логистики. В этом ключе «ФосАгро-Регион» тоже открыт для сотрудничества. Компания готова предоставлять мощности и семеноводам, и конечным потребителям для накопления семян вблизи сельхозугодий, что позволит более четко соблюдать сроки полевых работ. «Мы уже приступили к реализации программы по созданию складской инфраструктуры для семян, первая такая площадка для хранения уже введена в эксплуатацию в Краснодарском крае», — сообщает руководитель.



В Госсорткомиссии уверены, что проект даст возможность создать мощный инструмент для внедрения инноваций, станет стимулом для российских селекционеров и будет способствовать достижению показателей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».







Андрей Недужко считает, что главным фактором повышения доверия российских аграриев к отечественным семенам может быть только реальный результат в виде объема и качества урожая, а этому способствует устойчивость сельхозкультур к болезням и абиотическим факторам. «В ситуации проактивного импортозамещения у наших производителей есть возможность реализовать свой потенциал, — отмечает он. — И нужно сказать, что отечественные гибриды все чаще показывают преимущество в адаптивности, в первую очередь к засухе и перепадам температур». Сам агрохолдинг «Степь» использует 100% отечественных семян зерновых, а также сахарной свеклы, подсолнечника, нута, льна, горчицы и ячменя. В 2025 году компания полностью перешла на отечественные семена гороха и практически завершила импортозамещение по кукурузе.



Любой проект, направленный на повышение уровня агрономической экспертизы в стране, очевидно, будет полезен отрасли и обществу, говорит директор компании «Яков и партнеры» Алексей Клецко. «Комбинация опыта агрономов государственных сортоиспытательных участков и “ФосАгро-Регион”, скорее всего, даст возможность полностью раскрыть потенциал выбранных для тестирования российских сортов и гибридов», — надеется он.



Вероятно, проект действительно позволит повысить доверие к отечественной селекции, соглашается Васильева. «Когда аграрий видит, что за семенами стоит не только оригинатор, но и комплексная государственная поддержка в виде апробированных технологий, его уверенность растет, — обращает внимание она. — И создание открытой базы знаний на основе результатов госсортоучастков — это именно тот прозрачный и объективный инструмент, которого не хватало рынку для принятия взвешенных решений».

