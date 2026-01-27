На AGRAVIA 2026 обсудили будущее полимерной тары для картофеля

AGRAVIA / Александр Алексеенко

21 января в подмосковном «Крокус Экспо» начала работу AGRAVIA 2026 (ранее AGROS/AGROTECH) — Международная выставка технологий производства и переработки для профессионалов АПК. По традиции, во второй день работы выставки «Картофельный союз» провел круглый стол для представителей агробизнеса и торговых сетей. Ключевой темой стало обсуждение перспектив повышения экономической эффективности поставок картофеля при помощи инноваций, включая внедрение полимерной тары от отечественных производителей

Без гнили и повреждений: полимерная тара решает главные проблемы хранения картофеля



Участники круглого стола обозначили основные сложности, с которыми сталкивается картофельная отрасль: значительные потери урожая при хранении и транспортировке в деревянной таре, а также логистические трудности. Минимизировать ущерб можно с помощью современных полимерных контейнеров. Благодаря особенностям конструкции (оптимальные габариты, устойчивость при штабелировании, экологичность, устойчивость к влаге) они снижают риски механических повреждений, образования грибка и загнивания клубней.



Экономические расчёты показывают, что единоразовая закупка полимерной тары оказывается выгоднее постоянных затрат на ремонт деревянных контейнеров. Внедряя полимерную тару, владелец бизнеса закладывает фундамент для долгосрочной экономии: пластиковый контейнер служит в три раза дольше деревянного, не нуждается в ремонте и это в итоге снижает как капитальные, так и операционные вложения. Стандартизация размеров упрощает механизированную погрузку и разгрузку, экономит место в хранилищах и ускоряет работу погрузочной техники.



Руководитель аппарата «Картофельного союза» Татьяна Губина, подчеркнула, что отрасли нужны новые экономически обоснованные подходы к фасовке, упаковке и хранению продукции. «Современная полимерная тара, надежная и практичная, поможет поставщикам картофеля снизить трудозатраты и другие издержки. Мы поддерживаем отечественных производителей пластиковых контейнеров и полимерного сырья, которые создают практичные решения, отвечающие интересам конечных потребителей», — отметила она.



Экономика хранения



Важный аргумент в пользу полимерной тары — гигиена. В отличие от деревянных, пластиковые контейнеры можно мыть, что обеспечивает длительное многократное использование. Как отметила Ирина Федусив, руководитель направления АПК Дирекции по развитию бизнеса «АйПласт», срок эксплуатации пластикового контейнера в 2-3 раза больше, чем у деревянного. «Наша задача — улучшить характеристики тары и убрать минусы, характерные для деревянных решений», — сказала она.



Спикер также рассказала, что в 2025 году на опытную эксплуатацию в 7 хозяйств были отправлены разработанные АйПластом совместно с СИБУРом и СПбГАУ новые пластиковые контейнеры размером 1600×1200×1200 мм, емкостью 1,3 тонны. «Испытания показали, что при хранении в полимерной таре усушка плодов была меньше на 1,5-2%», — заметила эксперт.



Технологический прогресс коснулся не только жесткой тары. Традиционную сетку, в которую картофель фасуют в торговых точках, вытесняет более практичная полиэтиленовая упаковка толщиной 40-60 микрон, которая защищает урожай от внешних загрязнений и влаги. По словам Натальи Фоменко, менеджера по продажам «Европолимер», такая тара значительно превосходит сетку по прочности: она выдерживает нагрузку до 30 кг и сохраняет целостность товара внутри пакета даже при падении.



Важнейшее преимущество полиэтилена — поддержание стабильного микроклимата (влажность 85-95%). Это исключает усушку и потерю веса клубней, которые в обычной сетке теряют до 3% массы из-за испарения. Кроме того, упаковка служит температурным буфером, защищая продукт от резких перепадов в помещении. Перфорация же обеспечивает необходимый газообмен, который предотвращает потемнение мякоти и сохраняет вкусовые качества продукта.



Участники дискуссии убедились, что применение полимерной тары в поставках картофеля позволяет значительно повысить экономическую эффективность этого бизнеса и исключить ненужные риски.

