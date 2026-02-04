Евгений Щедрин, директор по маркетингу в регионе Россия, Казахстан, Беларусь компании «Лимагрен». Модератор конференции «Новые тренды в применении кормов из кукурузы: эффективность, экономика, практика в молочном производстве».

Кукуруза — основа высокоэффективных кормов. Поэтому развитие животноводства, птицеводства и аквакультуры напрямую стимулирует ее производство. В России процесс идет по двум направлениям. С одной стороны, кукурузу активно возделывают в нетипичных регионах. С другой, индустрия все чаще делает ставку на питательность корма, а не только на его объем. Эти и другие тенденции обсудили участники конференции, которую провела компания «Лимагрен». Под брендом LG она производит семена зерновой и силосной кукурузы, подсолнечника, озимого рапса и пивоваренного ячменя

Рынок кукурузы в России переживает географический сдвиг. Из-за засухи производство сокращается на Юге, но активно увеличивается в новых для культуры регионах. Например, Центр, Урал и Дальний Восток расширяют посевные площади: климатические изменения сделали выращивание кукурузы там более рентабельным.



«Кукуруза крайне требовательна к осадкам, особенно в период вегетации. Климат — это основной вызов для производства культуры, даже при полном соблюдении технологии выращивания. В данной ситуации выиграет тот, кто сможет приспособиться под меняющиеся условия», — прокомментировал Максим Видничук, руководитель по культуре кукуруза компании «Лимагрен». Эксперт отметил, что подстроиться под климат бывает очень трудно, но это то направление, где есть возможности и механизмы для адаптации.





Максим Видничук, руководитель по культуре кукуруза компании «Лимагрен»



«Что касается кормовой кукурузы на силос, здесь наблюдается сильная привязка к животноводству, а конкретно, к поголовью в регионе. При этом сейчас производители начали уделять больше внимания качеству корма, а не количеству. Смена приоритетов идет постепенно, но устойчиво», — добавил Максим Видничук. По словам эксперта, растущий спрос на качество — важный тренд. Аграрии все чаще оценивают кукурузу по ее энергетической ценности, которая влияет на продуктивность животных и рентабельность хозяйств.



Эксперт напомнил, что еще недавно в некоторых регионах кукурузу воспринимали как сложную для возделывания агрокультуру, которую можно только завозить, но не выращивать локально. Сейчас ситуация активно меняется. Развитие животноводства, птицеводства и аквакультуры дополнительно поддерживает интерес к производству кукурузы, как составляющей высокоэффективных кормов.



«Чтобы получить качественный силос, нужно контролировать шесть ключевых параметров: сухое вещество, плотность, pH, температуру, структуру и степень дробления зерен», — рассказал Денис Север, менеджер по продукту силосная кукуруза компании «Лимагрен».





Денис Север, менеджер по продукту силосная кукуруза компании «Лимагрен»



При этом сама культура «подсказывает» оптимальные сроки уборки на силос. Главный визуальный ориентир для агрария — молочная линия. Это граница в зерне между уже накопившимся твердым крахмалом и крахмалом, который еще должен сформироваться («молочко»). Положение молочной линии показывает степень зрелости зерна.



Для оценки необходимо взять 5-7 початков в разных частях поля; каждый разломить пополам и посмотреть на зерна в верхних частях. Эксперты компании «Лимагрен» рекомендуют начинать уборку кукурузы, когда у здоровых растений молочная линия в зерне находится на уровне 3/4. Также важно учитывать общее состояние поля. Если нет возможности достичь уровня 3/4, то минимальная рекомендованная фаза для старта уборочной кампании — 2/3 молочной линии.



Еще один актуальный для сельхозпроизводителей вопрос — высота среза кукурузы. Денис Север отметил, что у аграриев есть разные мнения на этот счет. Для каждого поля она может быть разной. Увеличение среза на каждые 10 см ведет к потере до 1,5 тонн зеленой массы. Чтобы оптимизировать сбор урожая, необходимо за 7-9 дней до старта уборочной кампании выбрать с поля по 10 растений с разной высотой среза (20 см, 40 см, 60 см). Измельчить их и отправить в лабораторию на анализ.



В первую очередь по результатам анализа нужно оценить содержание перевариваемой клетчатки к неперевариваемой. Если на разных высотах разница по этому соотношению незначительная, убирать можно на минимальную высоту среза. При этом необходимо учитывать подготовку поля, в свежую массу не должны попадать частицы почвы.



Следующий ключевой аспект кормозаготовки силосной кукурузы — степень измельчения зерна. Зерно должно быть не просто надломлено, а расплющено или раздроблено на несколько частей. Чем выше степень измельченности зерна, тем лучше его всасываемость в рубце. Чтобы не терять крахмал в навозе, согласно последним научным рекомендациям, каждое зерно должно быть раздроблено не меньше чем на 70%.Как контролировать процесс: раз в 1,5 часа брать 1 литр силосной массы, с каждого силосоуборочного комбайна. В литре массы должно быть не более 4 цельных зерен.



Соблюдение этих рекомендаций поможет максимально повысить энергетическую ценность силоса и в дальнейшем его хорошую усвояемость в рубце.



Важным вызовом для фермеров остается рентабельность. «Затраты на корма в молочном животноводстве могут доходить до 50% от себестоимости. Один из выходов для хозяйств — повышать автономность и развивать собственную кормовую базу», — отметил Игорь Харламов, менеджер по продукту силосная кукуруза компании «Лимагрен».





Игорь Харламов, менеджер по продукту силосная кукуруза компании «Лимагрен»



Эксперт дополнил, что помимо классического силоса и сушеного зерна есть и другой формат — корнаж. Это измельченные початки вместе со стержнем и листовой оберткой. Главные плюсы технологии: отсутствие затрат на сушку и внешнюю логистику, так как весь процесс заготовки происходит внутри хозяйства.



«У каждого вида корма из кукурузы есть свои плюсы и минусы, но корнаж сегодня выглядит наиболее современным решением», — считает Игорь Харламов.



По словам эксперта, классическое сухое зерно легко хранить, но дорого сушить. К тому же осенняя уборка зависит от погоды, а оставление культуры в поле до весны грозит накоплением микотоксинов.



Плющеная кукуруза для влажных кормов должна убираться зерноуборочным комбайном, что влияет на заготовку — в поле можно зайти не всегда. Корнаж же убирают кормоуборочным комбайном, чья суточная производительность значительно выше. Поэтому корнаж — действительно технологичный метод с высоким содержанием энергии в сухом веществе.



Еще одно преимущество корнажа — исключительная переваримость крахмала в рубце. Кроме того, минимальная высота среза стебля на корнаж — 150 мм — позволяет снизить затраты на заделку стерни и отказаться от тяжелых почвообрабатывающих орудий.



Корнаж позволяет сэкономить 36,4 тыс. руб. в день по сравнению с зерном кукурузы, если оба вида корма производятся в самом хозяйстве. Основные показатели для расчета — 1,6 тыс. голов дойного стада, 300 дней кормления и рацион 5 кг корнажа против 2,5 кг зерна.



Ильнур Фатыхов, генеральный директор RMH RUS, в ходе конференции рассказал о том, что хозяйства компании снижают себестоимость молока, наращивая собственное производство кормов — кукурузного силоса и корнажа.





Ильнур Фатыхов, генеральный директор RMH RUS



Флагманом для RMH RUS стал раннеспелый LG 30215. Его используют как для силоса, так и для получения высококачественного зерна. Гибрид устойчив к сезонным стрессам и обеспечивает стабильный урожай даже в условиях меняющегося климата. Впрочем, как отметил Максим Видничук, главный принцип выбора гибрида кукурузы — четкое понимание конечной цели. Нужно отталкиваться от того, для чего именно будет использоваться урожай.



Идею о том, что корма собственного производства — ключ к рентабельности, подтвердил и Максим Белокуров, директор лаборатории «Ярвет». Эксперт привел данные компании «Красный Маяк» (Ярославская область). На предприятии покупные корма составляют лишь 35% рациона, на них приходится 68% затрат. В то время как собственные корма (силос, сенаж, корнаж, плющеная кукуруза), формирующие 65% рациона, обходятся всего в 32% стоимости. При этом почти половина (45%) этой собственной заготовки — это корма из кукурузы.





Максим Белокуров, директор лаборатории «Ярвет»



«Однако, чтобы кукуруза была питательной, нужно правильно подобрать систему питания. Потребности культуры меняются в зависимости от фазы развития. Чтобы выявить дефициты, необходимы почвенные анализы. Например, в начале вегетации кукуруза активно потребляет азот и калий, а с началом генеративной стадии потребление быстро снижается», — добавил Максим Белокуров.



Таким образом, по мнению участников конференции, развитие собственной кормовой базы — стратегический шаг для хозяйств. Его успех напрямую связан с грамотным подбором гибридов кукурузы, которые могут дать питательное и экономически эффективное сырье для полноценных рационов животных.



erid: 2VtzqwHLKRm

Реклама. ООО "ЛИМАГРЕН РУ". ИНН: 2310138468

