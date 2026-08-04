«Ростсельмаш» расширяет линейку адаптеров

«Ростсельмаш»

Компания «Ростсельмаш» расширяет линейку агротехники. Испытания проходит очесывающая жатка шириной захвата 9 м. Новинка разработана с учетом актуальных запросов аграриев: она позволяет существенно повысить производительность уборки, снизить эксплуатационные затраты и реализовать дополнительные агроприемы, положительно влияющие на состояние полей.



Основное предназначение адаптера — уборка пшеницы, ячменя, ржи, а также ряда крупяных и семенных культур. Его ключевое отличие от традиционных заключается в том, что он не срезает растения целиком, а отделяет (очесывает) их зерновую часть. За счет исключения обработки стебельной массы уменьшается нагрузка на молотильный аппарат комбайна, что напрямую сокращает потребление горючего. При этом стебли, которые остаются в поле, в дальнейшем служат естественным барьером для удержания снега и, как следствие, способствуют накоплению влаги в почве. Наибольший эффект от применения данной технологии достигается в степных и засушливых регионах — на юге России, в Поволжье, на юге Сибири.



Рабочая ширина захвата оборудования 9 м и высокая скорость уборки до 12 км/ч (для сравнения: у традиционных — 6-9 км/ч) обеспечивают высокую производительность за счет обработки большой площади. При этом регулируемая частота вращения барабана — от 410 до 830 об./мин (при частоте вращения ВОМ комбайна 520 об./мин) позволяет точно адаптировать режим работы под особенности культуры и состояние поля.



В процессе работы любой жатки большое значение имеет копирование рельефа поля. Для этих целей в новинке предусмотрена подпружиненная рамка, которая выполняет функцию СКРП, и поддерживающие колеса с упругим пружинным элементом. В совокупности данные технические решения способствуют стабильной работе адаптера и повышают качество уборки. Все технологические этапы регулируются посредством гидравлики из кабины, что также влияет на скорость уборки. Агрегатируется новинка с комбайнами RSM 161, TORUM, а также H820, который готовится к выпуску опытно-промышленной партии.



На данный момент очесывающая жатка «Ростсельмаш» миновала этап стендовых испытаний и проходит проверку полем. После успешного завершения второго этапа будет принято решение о производстве опытно-промышленной партии.



Смотрите видео о работе очесывающей жатки здесь: https://clck.su/sWtwk

