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Компании
«Ариант» отказался строить свинокомплекс за 10 млрд рублей
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
18 июня 2019

Проект в Кемеровской области был приостановлен в конце 2017 года
В прошлом году компания произвела свыше 99 тысяч тонн свиней
Фото: "Агроэко"

Челябинская агрофирма «Ариант» отказалась от проекта строительства свинокомплекса в Кемеровской области с инвестициями в 10 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Первая очередь комплекса, рассчитанного на производство 45 тыс. т свинины в год, должна была начать работу еще в 2017 году, выход на полную мощность намечен на 2020-й. По информации издания, в администрацию Новокузнецкого муниципального района, где должны были реализовать проект, поступили извещения о расторжении договоров аренды земельных участков, предназначенных под строительство. Причины отказа от проекта холдинг не уточнил, запрос «Агроинвестора» в «Ариант» остался без ответа.

О намерении построить свинокомплексы в Свердловской и Кемеровской областях компания объявила в мае 2015 года. Также она хотела возвести комбикормовые заводы, заводы по производству мясной продукции, предприятия по переработке биологических отходов. Тогда руководство холдинга оценивало, что благодаря реализации проектов сможет увеличить объем производства до 180 тыс. т с тогдашних 50 тыс. т. Инвестиции оценивались в 20 млрд руб., однако сроки начала и завершения строительства не уточнялись.

В 2017 году проект в Свердловской области был заморожен, поскольку прокуратура установила, что инвестор начал работу без положительного заключения экологической экспертизы. В феврале 2019-го «Правда УрФО» со ссылкой на министра АПК и продовольствия региона Дмитрия Дегтярева сообщила, что компания планирует вернуться к проекту, но сократит его плановую мощность.

Под проект «Арианта» в Кемеровской области было предоставлено 276 га земли, в целом же холдинг арендовал 1,4 тыс. га. В 2017-м компания инвестировала 370 млн руб. в проектные и эксплуатационные работы, оформление земли и строительство вспомогательных производств, однако в конце года остановила работы. Одной из основных причин администрация региона тогда называла изменения в ветеринарном законодательстве. Поскольку с момента запуска строительства ужесточились экологические требования к животноводческим комплексам, для продолжения работы был нужен новый проект, который в итоге не был разработан. Также на инвестиционные планы компании могли повлиять напряженные отношения совладельцев «Арианта» Александра Аристова и Юрия Антипова. В мае портал znak.com сообщил, что бизнесмены разделили пищевой бизнес: мясной отошел Антипову, винодельческий — Аристову.

В перечне инвестпроектов, реализация которых обеспечит основной прирост производства свинины в стране в 2018—2022 годах, этих комплексов «Арианта» нет, следует из материалов Национального союза свиноводов (НСС). «По всем крупным проектам работа ведется. Мы не видим никакого схлопывания, так что в секторе нет каких-то дутых планов или долгостроя», — ранее комментировал «Агроинвестору» гендиректор союза Юрий Ковалев.

В январе-апреле, по данным Росстата, производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах увеличилось на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года, до 4,6 млн т в живом весе. В том числе свиноводство, которое по-прежнему является основным драйвером отрасли, прибавило 7,5%. По прогнозу НСС, в этом году производство свинины увеличится на 4-5% и в ближайшие годы позитивная динамика сохранится. Рынки свинины и мяса птицы в России уже насыщены и перспективы их дальнейшего развития зависят от выхода на экспорт, поскольку возможности для роста потребления внутри страны ограничены. Пока в свиноводстве продолжается органический рост, однако в ближайшие три-пять лет начнется консолидация отрасли, прогнозирует НСС. Основная причина — ухудшение финансового положения производителей из-за изменения рыночной конъюнктуры.

Агрофирма «Ариант» управляет 82 тыс. га земли, животноводческим комплексом, предприятиями по переработке мяса и производству мясных деликатесов, а также комбикормовыми заводами в Челябинской области. Фирменная торговая сеть включает 350 магазинов на Урале. 100% акций холдинга принадлежит «Урало-сибирской металлургической компании». По данным kartoteka.ru, выручка «Арианта» в 2017 году составила 15,46 млрд руб., чистая прибыль — 913 млн руб. В прошлом году холдинг выпустил 99,4 тыс. т свинины в живом весе, став 11-м в списке 20 крупнейших производителей, составленном НСС. В рейтинге «Агроинвестора» топ-25 производителей мяса компания заняла 23-ю позицию.

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