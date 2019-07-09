РАНХиГС: развитие агрокооперации требует корректировки

Механизм создания региональных центров компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, которые формируются Минсельхозом в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», нуждается в корректировке. Об этом говорится в июльском докладе «Мониторинг экономической ситуации в России», подготовленном экспертами РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. Так, деятельность центров не всегда ориентирована на нуждающиеся в поддержке группы сельхозпроизводителей, финансирование и размещение центров не учитывает территориальный и уже сложившийся потенциал развития агрокооперации, а многие из тех, кто призваны помогать аграриям в развитии кооперации, сами нуждаются в дополнительном обучении.



Сейчас центры компетенций создаются в 24 российских регионах. Однако при их создании не учитывается потенциал для развития кооперации на конкретной территории, пишут авторы исследования. «Так, в Ростовской области, по материалам переписи 2016 года, в хозяйствах граждан производится 77% товарного молока всего региона. <...> Самый большой потенциал кооперации существует в юго-восточных районах области. На 11 районов области, где в среднем в хозяйстве 4-6 коров, приходится почти 34% всего товарного молока региона. Соответственно там и следует создавать центры компетенции», — указывают аналитики. В соответствии с планом, центры компетенций должны были быть определены к 1 июня 2019 года. «Однако, если проанализировать данные, доступные в сети интернет, из всех субъектов эту задачу выполнили две трети регионов. По трети регионов официальная информация об определении и создании центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации отсутствует», — отмечается в докладе.



Также, по мнению его авторов, из состава субъектов, на которые нацелена работа центров, следует исключить среднее предпринимательство — тех, кто имеет выручку 0,8-2 млрд руб. «Сельскохозяйственные предприятия, выручка которых составляет более 800 млн руб. в год, приобретают средства производства оптом и работают с оптовыми покупателями самостоятельно», — поясняется в исследовании. Также объектами работы центров должны быть и не все малые предприятия: около половины из них являются дочерними компаниями агрохолдингов, утверждается в докладе.



Кроме того, уровень подготовки специалистов центров компетенций сейчас недостаточен. «РАНХиГС провел анкетирование с целью выявления элементарных знаний о кооперативе у сотрудников уже созданных центров компетенций. <...> Агрегированная оценка компетенций сотрудников центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации не превышает 40%», — говорится в публикации. Примерно на таком же уровне находится оценка компетенции сотрудников министерств в сфере сельскохозяйственной кооперации (38%).



Развитие сельхозкооперации ведется в рамках указа президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В соответствии с ними до 2024 года членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) должна увеличиться почти на треть и превысить 500 тыс. человек. Центры компетенций планируется сформировать во всех регионах с равным финансированием.



Пока же развитие сельхозкооперации в России по-прежнему находится в зачаточном состоянии, констатирует гендиректор компании «Объединенные фермеры» Андрей Мельниченко. Так, по его словам, вопрос заключается как в законодательном регулировании деятельности кооперативов, так и в отсутствии доверия между фермерами. «С одной стороны, фермеры не хотят организовывать кооперативы, так как считают вхождение в них рискованным. С другой стороны, на данный момент законодательная база не дает никаких привилегий, а создает кооперативам лишь множество проблем», — сказал «Агроинвестору» Мельниченко. По его словам, возможности кооперативов по привлечению банковского финансирования сильно ограничены действующими нормами залогового обеспечения финансовых организаций, а без привлечения средств на закупку техники, оборудования, удобрений, животных и организацию приемно-распредельных центров деятельность кооперативов фактически ограничена размером ежегодных взносов членов кооперативов. При этом он подчеркнул, что государство не должно напрямую участвовать в создании кооперативов. «Иначе это превратится в колхоз. Ничего в этом плохого нет, но это совсем другая система управления», — добавил он. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России на вопросы «Агроинвестора» не ответила.



По данным Всероссийской сельхозпереписи 2016 года, в России насчитывается 36 тыс. сельхозорганизаций, 24,3 тыс. из которых являются микропредприятиями и малыми предприятиями, а также 174,8 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств. В Нацдокладе по итогам реализации госпрограммы развития АПК Минсельхоз отчитался о создании в СпоК 1,2 тыс. рабочих мест в прошлом году. На поддержку малых форм хозяйствования и сельхозкооперации из федерального бюджета было выделено 11,1 млрд руб. в рамках единой субсидии, из которых 2,6 млрд руб. было направлено непосредственно на поддержку СПоК. Помощь была оказана 213 кооперативам.

