«Астон» купил Торговый порт в Ростове-на-Дону

Азово-Донская компания, входящая в группу «Астон», завершила сделку по приобретению 100-процентной доли ООО «Торговый порт». Как говорится в сообщении группы, новые активы включают земельные участки в промышленной зоне «Заречная» Ростова-на-Дону площадью 3,8 га и два причала общей длиной свыше 275 м. По информации kartoteka.ru, смена владельца произошла в конце июня.



«Данное приобретение позволит уже в текущем сельскохозяйственном сезоне увеличить отгрузку зерновых культур не менее чем на 120-150 тыс. т в месяц», — отмечается в сообщении компании. В дальнейшем, после проектирования и строительства элеваторного комплекса, «Астон» получит возможность производить отгрузку зерновых в объеме не менее 4,5 млн т в год из морского порта Ростова-на-Дону.



ООО «Торговый порт» зарегистрировано в ноябре 2008 года, учредителями выступили турецкий производитель цемента «Нух Чименто Санайти Аноним Ширкети» и компания «Международный донской порт» предпринимателя и депутата Ростовской гордумы Арменака Артемьева. Тогда сообщалось, что турецкий производитель цемента «Нух Чименто» вложил $25 млн в создание портового комплекса, а некоторое время спустя между учредителями возник внутрикорпоративный конфликт.



В октябре 2015-го «Торговый порт» был признан банкротом, но апелляционной инстацией решение было отменено. «Торговый порт» вновь был признан банкротом в феврале 2017 года, сумма долга оценена в 79 млн руб., следует из материалов суда. В мае 2019-го собрание кредиторов приняло решение заключить мировое соглашение с компанией, в результате чего дело о банкротстве было прекращено. На тот момент, следует из определения суда, «Торговый порт» имел три причала — протяженностью 121 м, 125 м и 151 м, первый из них отошел одному из кредиторов.



«Астон» входит в топ-3 крупнейших российских экспортеров зерна, головной офис находится в Ростове-на-Дону. За 11 месяцев сезона-2018/19 группа отгрузила за рубеж 3,4 млн т зерновых, что составляет 8,4% всех экспортных поставок, следует из подсчетов аналитического центра «Русагротранса». На третье место ставит «Астон» и аналитическая компания «ПроЗерно» с 3,4 млн т по итогам сезона и долей рынка 8,1%. Больше объемы экспорта зафиксированы лишь у ТД «Риф» (6,6 млн т) и «Гленкор» (3,7 млн т). Объемы перевалки «Торгового порта» в 120-150 тыс. т в месяц позволят «Астону» нарастить отгрузки до 4,8-5,2 млн т или на 41-52% к уровню прошлого сельхозгода.

