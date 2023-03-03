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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Сергей Иванов: «Инновации — направление, которое позволит нашей компании выжить». Совладелец группы компаний о том, почему «Эфко» делает ставку на развитие био- и фудтех-сегментов

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

ГК «Эфко» является одним из крупнейших российских производителей продуктов питания. За годы работы из небольшого цеха в Алексеевке Белгородской области холдинг вырос в лидера масложировой отрасли. Однако группа не останавливается на достигнутом и продолжает уверенно двигаться вперед, усиливая ведущие позиции в сегменте производства пищевых ингредиентов за счет разработки новых, более совершенных видов продукции, повышения степени лояльности клиентов, расширения спектра оказываемых услуг. Как обстоят дела с развитием основного сегмента бизнеса и инновационных направлений деятельности компании, в интервью «Агроинвестору» рассказал исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов


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«Агроинвестор»

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