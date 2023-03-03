«Эфко»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

ГК «Эфко» является одним из крупнейших российских производителей продуктов питания. За годы работы из небольшого цеха в Алексеевке Белгородской области холдинг вырос в лидера масложировой отрасли. Однако группа не останавливается на достигнутом и продолжает уверенно двигаться вперед, усиливая ведущие позиции в сегменте производства пищевых ингредиентов за счет разработки новых, более совершенных видов продукции, повышения степени лояльности клиентов, расширения спектра оказываемых услуг. Как обстоят дела с развитием основного сегмента бизнеса и инновационных направлений деятельности компании, в интервью «Агроинвестору» рассказал исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов