ПХ «Лазаревское»

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Племенное хозяйство «Лазаревское» — одно из крупнейших агропредприятий Тульской области. Специализируется на производстве и переработке сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства. Компания ежегодно поставляет на рынок более 10 тыс. т свинины, что составляет около 77% общего объема производства этого вида мяса в регионе. В этом году племхоз отметит 45-летний юбилей

В этом году у ПХ «Лазаревское» юбилей — компании исполняется 45 лет. Как вы оцениваете пройденный путь?

Во-первых, сам факт существования компании в одних руках, с одним собственником в течение 45 лет уже само по себе чудо чудесное в нашей стране. Основатель нашего хозяйства — мой отец, Федор Романовский. Изначально им были заложены в работу такие принципы, как независимость, честность, ответственность, чувство собственного достоинства, то, что компания должна опираться только на себя в первую очередь. Все эти качества для нас основополагающие, и они, естественно, наложили очень сильный отпечаток на все, что происходило в компании.

За прошедшие годы было очень много различных искушений для того, чтобы пойти другим путем, но их удалось отклонить. Кроме того, с 1990-х компания пережила большое количество кризисов. Вспомним хотя бы африканскую чуму свиней (АЧС на свинокомплексе ПХ «Лазаревское» была выявлена в 2014 году. — Прим. ред.): не каждый производитель после такого события в принципе продолжает какую-то деятельность. Особенно трудно восстанавливаться средним сельхозпредприятиям, к которым мы себя тоже относим. У нас одна площадка, и потеря всего поголовья (55 тыс. свиней), конечно же, очень сильно подкосила нашу компанию. Однако мы не только выжили, но и продолжили развитие.

Вопреки обстоятельствам

За счет чего удалось выжить?