Дмитрий Краснов, «Рексофт Консалтинг»: производство и потребление мороженого будут расти

«Рексофт»

Индустрия мороженого продолжает оставаться одним из самых динамично развивающихся сегментов в молочной отрасли. Объем производства по итогам 2024 года стал рекордным за всю современную историю России и достиг 600 тыс. т, превысив предыдущий максимум 2023 года на 14,5%, сообщил Национальный союз производителей молока. При этом уровень консолидации отрасли несколько снизился — доля топ-20 игроков уменьшилась с 75% до 71% в результате опережающего роста региональных игроков второго эшелона. Какими видятся перспективы развития отрасли — в интервью «Агроинвестору» рассказал управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.



— По вашим прогнозам, какой будет динамика производства мороженого в 2025 году и какие факторы будут на нее влиять?



- После рекордного роста производства мороженого до отметки в 600 тыс. т в 2024 году мы ожидаем, что положительная динамика сохранится. В первую очередь, за счет увеличения потребления мороженого внутри страны — за прошедший год мороженое стало лидером по приросту потребления среди всех категорий молочной продукции (+18% к показателю 2023 года). Повышение доходов населения и меняющиеся климатические условия, приводящие к увеличению сезона потребления мороженого, и далее будут стимулировать отечественные компании к наращиванию производства.



— Растет ли число инвестиционных проектов на рынке мороженого и с чем это связано?



- Повышенная ставка рефинансирования значительно снизила возможности любого кредитования в индустрии производства мороженого, многие инновационные проекты существенно затянулись, другие — приостановлены. Несмотря на это, в период до 2030 года в нескольких регионах России реализуются инвестиционные проекты по строительству или расширению производства мороженого. Можно назвать, например, молочный комбинат Энгельсский в Саратовской области, «Иль Мио Мороженко» в Московской области.



Сложным вопросом для отрасли, которая ранее почти полностью работала на европейской технике, остается доступность оборудования. Китайские аналоги не всегда могут в полной мере удовлетворить потребности производителей, также наблюдаются проблемы с их доставкой, еще большие — с оплатой.



— С какой рентабельностью сейчас работают производители мороженого? Почему показатель растет или снижается?



- В 2024 году средняя рентабельность крупных производителей мороженого составила около 15%, что на 5 п.п. меньше показателя годом ранее. Снижение рентабельности объясняется ростом затрат по всей цепочке производства: от затрат на электроэнергию, оборудование, основное сырье и ингредиенты до транспортных расходов в целом, включая увеличение затрат на ГСМ.



— Справедливо ли говорить о том, что региональные игроки сейчас начали развиваться активнее? С чем это связано?



- На сегодняшний день индустрия производства мороженого остается одним из наиболее консолидированных сегментов молочной отрасли — на топ-5 регионов-производителей приходится 53% совокупного объема выпускаемого в стране мороженого. В то же время региональные игроки показывают высокие темпы прироста производства: Новгородская (+72%), Кемеровская (+63%) и Тульская (+29%) области, а также Краснодарский край (+67%).



— Как обстоят дела с экспортом мороженого из России?



- Россия занимает 1,8% в мировом экспорте мороженого — в 2024 году на внешние рынки было поставлено 15,2 тыс. т продукции (+10,1% к показателю 2023-го) на общую сумму $58,1 млн (+15,7%). Несмотря на двузначные темпы роста, российский экспорт мороженого находится далеко от пиковых значений 2021 года, когда за рубеж было поставлено 33,1 тыс. т продукции на $85,4 млн, что объясняется ограничением экспортных поставок со стороны транснациональных компаний и приостановкой поставок в США, страны ЕС и Канаду.



Страны постсоветского пространства, Китай и Юго-Восточная Азия, а также государства Персидского залива — наиболее перспективные регионы для развития российского экспорта мороженого.



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