Ритейлеры «Дикси», «Красное&Белое» и «Бристоль» объединяются

Владельцы российских торговых сетей «Дикси» и «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев, а также владелец магазинов «Красное&Белое» Сергей Студенников договорились о слиянии компаний. Как говорится в совместном заявлении, в объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, Студенникову — 49%.



Финансовую сторону сделки стороны не раскрывают. «В процессе паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, которые позволят уровнять активы при объединении», — уточняется в сообщении. В нем отмечается, что в результате сделки появится третий по обороту розничный ритейлер в России (после X5 Retail Group и «Магнита»).



Под торговыми марками трех сетей сейчас работает более 13 тыс. магазинов. Группа «Дикси» («Дикси», «Виктория», «Мегамарт») основана в 1992 году, по состоянию на конец 2017-го группа владела 2,7 тыс. магазинов. Первый магазин «Красное&Белое» открылся в 2006 году в городе Копейске Челябинской области, сейчас сеть насчитывает 7,4 тыс. магазинов в 57 регионах, говорится на сайте компании. Алкомаркеты «Бристоль» стали появляться в Нижегородской области в 2012 году, согласно собственным данным, сейчас ритейлер включает 2,5 тыс. магазинов в 30 регионах. По оценке Forbes, текущая стоимость сети «Красное&Белое» составляет $1,4 млрд. «Дикси» на момент делистинга в мае 2018 года стоила $686 млн.



Переговоры о слиянии сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное&Белое» шли больше года, рассказал источник «Коммерсанта», близкий к одной из сторон сделки. По его словам, инициаторами переговоров были бенефициары «Дикси» и «Бристоля» Игорь Кесаев и Сергей Кациев. Он также сообщил, что сейчас готовятся документы для подачи в Федеральную антимонопольную службу. Пресс-служба ФАС сообщила «Агроинвестору», что ходатайство об объединении торговых сетей «Бристоль», «Дикси» и «Красное&Белое» в ведомство пока не поступало. Там отметили, что срок рассмотрения ходатайства составит 1 месяц после его поступления, с правом продления еще на два месяца.



Новость о слиянии компаний стала неожиданной для рынка, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом финанс» Георгий Ващенко. «На то, что алкомаркеты растут быстрее традиционных ритейлеров, мы обратили внимание примерно год назад, когда «Бристоль» и «Красное&Белое» вошли в десятку самых быстрорастущих ритейлеров», — сказал «Агроинвестору» Ващенко. Он предположил, что сети объединяются по двум причинам: во-первых, это пока не нарушает антимонопольное законодательство, во-вторых, слияние позволит получить синергию в дистрибуции и логистике. «Объем рынка превышает 2 трлн руб., и в прошлом году он начал расти, причем довольно значительными темпами, около 11%. То, что крупные игроки объединились, возможно, станет сигналом для других участников рынка к активизации расширения бизнеса», — не исключает Ващенко. Тем не менее для инвесторов новость является нейтральной, так как все компании непубличные, оценивает он. Аналитик не ожидает IPO объединенной компании в 2019 году, но не исключает, что позднее это возможно.



С точки зрения восприятия для российских ритейлеров новость является негативной, так как сделка может привести к появлению более сильного игрока и усилению конкуренции, в свою очередь полагают аналитики инвесткомпании «Атон». «В то же время мы отмечаем, что между «Бристолем» и «Красное&Белое» существует значительная синергия, поскольку они работают в одном сегменте», — констатируют они. Суммарные продажи трех ритейлеров в первом полугодии составили 312,7 млрд руб., таким образом, новая компания сможет обогнать «Ленту» (193 млрд руб.) и занять третье место среди российских ритейлеров. Продажи X5 Retail Group в январе-июне прошлого года составили 734 млрд руб., «Магнита» - 595 млрд руб.



По состоянию на второй квартал 2018-го рынок продуктов питания в России составлял 7 трлн руб.: доля Х5 равнялась 10,5%, «Магнита» - 8,3%, «Ленты» - 2,8%, «Дикси» - 2,1%, подсчитал аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Думаю, что с учетом оптимизации сети совокупная доля «Дикси» и присоединяемых сетей алкомаркетов составит около 4-4,5%. При этом общая сеть не будет сильно фрагментирована с точки зрения форматов. Дело в том, что еще с 2017 года сеть «Красное&Белое» агрессивно расширяла свой ассортимент и теперь находится ближе к формату «магазин у дома», чем любая другая крупная сеть алкомаркетов в России», — заметил «Агроинвестору» Нигматуллин. Согласно его предположению, триггером для консолидации выступил сложная конъюнктура рынка. «Соответственно, сокращение фрагментации FMCG -рынка приведет к снижению интенсивности ценовых войн даже в случае сценария стагнации реальных располагаемых доходов населения. Что касается создаваемой на основе «Дикси» сети, то, с одной стороны, компания сможет экономить на эффекте масштаба. С другой стороны, «Дикси» исторически был самым слабым из крупнейших FMCG -ритейлеров в России, и сложно сказать, сможет ли менеджмент реализовать преимущества в полной мере», — указал Нигматуллин.



В конце декабря 2018 года, менее чем за месяц до объявления о слиянии, на складах и в головном офисе «Красного&Белого» прошли обыски. Их проводили сотрудники ФСБ, Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования и ОМОНа. В результате работа компании была парализована на сутки, сообщала ее пресс-служба. Силовики были вызваны в связи с подозрением в обороте контрафакта и неуплате налогов. По итогам обысков компания сообщила, что факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был, никаких обвинений в адрес ритейлера со стороны правоохранительных органов предъявлено не было.

