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Инвестиции
Cargill начал экспорт российского лецитина
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
2 августа 2019
Инвестиции в производство лецитина на волгоградском МЭЗ составили 500 млн рублей
На Россию приходится около 5% мирового рынка лецитина

Компания Cargill начала производство лецитина на базе маслоэкстракционного завода в Волгоградской области, запущенного в конце 2018 года. Как сообщила пресс-служба администрации региона, первые 20 т продукта экспортированы в Нидерланды. До конца года предприятие поставит на экспорт 1,8 тыс. т лецитина. «Это исключительно экспортный продукт. В рамках пуско-наладочных работ первая партия уже отправлена за рубеж: качество признано лучшим в мире», — сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (цитата по «Российской газете»).

По его словам, в прошлом году завод переработал 200 тыс. т подсолнечника. «Мы рассчитываем, что в ближайшее время предприятие выйдет на запланированный объем свыше 600 тыс. т», — отметил Бочаров. В том числе благодаря работе завода на территории Волгоградской области планируется перерабатывать 100% подсолнечника, выращенного в регионе. «По итогам прошлого года показатель увеличен до 80%, за 2019-2020 годы этот показатель будет доведен до 100%», — сообщил губернатор.

Маслоэкстракционный завод стоимостью 10,1 млрд руб. был запущен осенью 2018 года. Его мощность переработки составляет 640 тыс. т подсолнечника в год, проект предполагает выпуск 260 тыс. т подсолнечного масла и 240 тыс. т шрота. Как сообщалось ранее, до двух третей продукции предполагается поставлять на внешние рынки: достигнуты договоренности о продажах в Азербайджан, Беларусь, страны Ближнего Востока, Скандинавии и Африки. В июне прошлого года Cargill подписала соглашение о вложении 531 млн руб. в создание линии по производству лецитина. Представитель Cargill сообщил «Агроинвестору », что мощность линии составляет 1,8-2 тыс. т сырого подсолнечного лецитина в год.

Лецитин — смесь фракций фосфолипидов, которая получается при рафинации растительного масла и является природным эмульгатором. Используется в фармацевтике, пищевой и химической промышленности, косметологии. Наиболее часто в мире источником лецитина является соевое масло, реже — подсолнечное и рапсовое масла. По данным «Протеин Плюс», на Россию приходится около 5% мирового рынка лецитина. Объем российского рынка достигает 20 тыс. т, из которых 8-10 тыс. т производится внутри страны. Импорт лецитина в 2017-м, по данным ФТС, составил 8 тыс. т на сумму $16 млн, в 2018-м — 8,3 тыс. т на $14 млн.

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