Эффект наследия. Повысить рентабельность молочной отрасли в России поможет развитие местной генетики

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Ввоз племенного молодняка молочных пород КРС по итогам 2020 года сократился вдвое, составив 33,7 тыс. голов. Это один из самых низких показателей за последние пять лет, причина — закрытие границ в пандемию для специалистов по отбору скота. Ослабление конкуренции дало фору отечественным племпредприятиям, но обеспечить крупные объемы поставок, перекрыв импорт, оказалось трудно. Эксперты говорят о необходимости создания новых селекционно-генетических центров в молочной отрасли: без генетического прогресса удержать доходность в секторе вряд ли удастся



По данным Нацплемсоюза, племенное поголовье в России составляет 9,4% от общего количества разводимого молочного скота. Это очень мало, считает гендиректор организации Юрий Корнеенко-Жиляев. «Из племхозов в прошлом году реализовано потребителю (в основном товарным хозяйствам) около 91 тыс. голов телок и нетелей собственного производства, или около 13 животных на каждую тысячу лактирующих коров, чего недостаточно для удовлетворения имеющегося спроса на этот вид племенной продукции, — подчеркивает он. — В популяции молочного скота желательно, чтобы относительная численность племенного поголовья составляла не менее 15% и на каждую тысячу коров товарной зоны из племхозов реализовывалось не менее 20 телок». Эти животные в первую очередь должны использоваться для комплектования вновь создаваемых высокомеханизированных комплексов.