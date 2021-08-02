Эффект наследия. Повысить рентабельность молочной отрасли в России поможет развитие местной генетики

Журнал «Агроинвестор»
Ввоз племенного молодняка молочных пород КРС по итогам 2020 года сократился вдвое, составив 33,7 тыс. голов. Это один из самых низких показателей за последние пять лет, причина — закрытие границ в пандемию для специалистов по отбору скота. Ослабление конкуренции дало фору отечественным племпредприятиям, но обеспечить крупные объемы поставок, перекрыв импорт, оказалось трудно. Эксперты говорят о необходимости создания новых селекционно-генетических центров в молочной отрасли: без генетического прогресса удержать доходность в секторе вряд ли удастся
По данным Нацплемсоюза, племенное поголовье в России составляет 9,4% от общего количества разводимого молочного скота. Это очень мало, считает гендиректор организации Юрий Корнеенко-Жиляев. «Из племхозов в прошлом году реализовано потребителю (в основном товарным хозяйствам) около 91 тыс. голов телок и нетелей собственного производства, или около 13 животных на каждую тысячу лактирующих коров, чего недостаточно для удовлетворения имеющегося спроса на этот вид племенной продукции, — подчеркивает он. — В популяции молочного скота желательно, чтобы относительная численность племенного поголовья составляла не менее 15% и на каждую тысячу коров товарной зоны из племхозов реализовывалось не менее 20 телок». Эти животные в первую очередь должны использоваться для комплектования вновь создаваемых высокомеханизированных комплексов.