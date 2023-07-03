Рекордный вал — экономический провал. Большой прошлогодний сбор сократил энтузиазм аграриев по выращиванию зерновых культур в сезоне 2023/24

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Урожай зерна в этому году может существенно снизиться по сравнению с рекордом 2023-го, однако валовой сбор все равно будет высоким. Этому в большинстве регионов пока благоприятствует погода. Главный же вопрос не к количеству, а к качеству, ведь в условиях увеличения себестоимости выращивания и низких цен на зерновые растениеводы уже начали снижать технологичность производства. Сократившаяся доходность не позволяет вкладывать в развитие бизнеса в прежних объемах

В 2022 году Россия подтвердила свой статус мирового лидера в сегменте пшеницы, напоминает младший партнер «Яков и Партнеры» Олег Шендерюк. Тогда сельхозпредприятия страны собрали рекордный урожай в 104,2 млн т (+37% к предыдущему показателю). Всего зерна было намолочено почти 157,7 млн т (+30%).



Рекордным стал и экспорт, обращает внимание гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его предварительной оценке, по итогам сезона 2022/23 из страны вывезено 57,5 млн т зерна. Что касается потребления, то оно тоже выросло до 85,7 млн т зерна (+5,2 млн т к показателю прошлого сельхозгода), в том числе за счет появления четырех новых регионов и добавления к населению беженцев.



Урожай-2022 — это блестящий производственный результат и сомнительный экономический, комментирует независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. Причиной второго стали, по его мнению, высокие экспортные пошлины. Рентабельность аграриев с учетом господдержки в прошлом году снизилась до 20,9% по сравнению с 25,6% по итогам 2021-го, констатирует эксперт «Яков и Партнеры» Виктория Могилюк.







Аграрии подтверждают: высокий урожай не помог заработать больше. Для ГК «Агротех-Гарант» (Воронежская область) завершившийся сезон стал крайне неудачным в плане производства зерновых, признается президент группы Сергей Оробинский. «С площади более 22 тыс. га мы получили достаточно высокую урожайность озимой пшеницы — 56 ц/га удовлетворительного качества, сбор с гектара яровой пшеницы составил 43 ц, а кукурузы — более 60 ц, — рассказывает он. — Однако этот большой урожай обернулся для нас большими проблемами при его реализации, а фактически полученная рентабельность от продаж зерна в сравнении с предыдущими годами сократилась в три раза!» Весной 2023 года компания была вынуждена продавать зерновые культуры по цене ниже себестоимости, чего ранее никогда не было. И на начало июня нереализованными оставались свыше 33 тыс. т, что составляет порядка 20% всего собранного в прошлом году зерна. «Такие переходящие остатки на конец сезона у нас впервые», — делится предприниматель.



В 2022/23 сельхозгоду сложились «сверхфатальные условия» для продолжения выращивания зерновых, высказывается гендиректор компании «Сибирский хлеб» из Новосибирской области Павел Миклухин. «Помимо климатических рисков для бизнеса, пошлин, высоких цен на ресурсы, низких — на продукцию и труд, добавились геополитические вызовы, — говорит он. — Это, конечно, не облегчило нам работу».



В части производства зерновых ушедший сезон определенно был не лучшим, оценивает директор Центра развития технологий компании «АгроТерра» Валерий Редькин. С одной стороны, урожайность выросла на 20-30% относительно предыдущего года, но с другой — увеличился процент фуражного зерна. «К этому нужно добавить плохие погодные условия, которые затягивали уборку, низкие цены на готовую продукцию и большое количество переходящих запасов по России в целом», — отмечает он.



Прогнозы оптимистичные

На одном из совещаний о ходе весенних полевых работ президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что урожай в 2023 году будет «как минимум достойным», а в идеале — не хуже, чем в рекордном 2022-м. Пока же прогноз Минсельхоза на валовой сбор довольно сдержанный — 123 млн т всего зерна, в том числе 78 млн т пшеницы. В мае агроведомство оценивало сохранность озимых на уровне 93%, что соответствует средним многолетним значениям.



По данным директора аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, площади яровых зерновых и зернобобовых в этом году составляют 29,9 млн га, озимых — 17,6 млн га. В совокупности посевы данных агрокультур сократились на 3,5-4% к показателю предыдущего года. В то же время площади яровой пшеницы увеличились на 7%, до 13,7 млн т (годом ранее — 12,8 млн т). Урожай зерна, включая зернобобовые, по оценкам эксперта, может составить 131-133 млн т, из которых 87 млн т придется на пшеницу. Урожайность при этом будет выше среднемноголетнего показателя, уточняет она.



Ситуация с погодой в зернопроизводящих регионах в мае текущего года выглядела более оптимистично, чем месяцем ранее, утверждает Владимир Петриченко. Этот факт позволяет пока прогнозировать сбор зерна на уровне не менее 135 млн т — без учета новых регионов. Площади озимых он оценивает в 16,7 млн га, что на 9% меньше, чем в 2022-м. Сокращение произошло преимущественно за счет уменьшения посевов пшеницы до 15,1 млн га и частично ржи — до 829 тыс. га. А вот площади озимого ячменя были увеличены до 690 тыс. га. «В 2020 и 2022 годах было засеяно более 18 млн га озимых, что является великолепным результатом, в этот раз площади меньше, но сохранность озимых остается на высоком уровне, процент гибели совсем небольшой — 5,8%», — оценивал эксперт в середине июня.



Площади кукурузы под урожай этого года выросли на 127 тыс. га — почти до 3 млн га, продолжает Петриченко. Посевы яровых могут оказаться на уровне 30,3 млн га. А в целом площади зерновых составят 47 млн га, что на 500 тыс. га меньше, чем в 2022-м, прогнозирует эксперт. Особенностью этого года являются высокие посевы яровой пшеницы — около 13,4 млн га, обращает внимание он. Показатель приблизится к цифре 2016 года, когда было засеяно около 13,7 млн га.



В 2023 году Россия сможет собрать до 130 млн т зерна, из которых 78 млн т пшеницы, говорит Олег Шендерюк. Такие цифры соответствуют средним значениям за последние шесть сезонов. «Как показывают данные по регионам, ситуация в мае в плане погоды для зернопроизводителей значительно улучшилась по сравнению с тем, что мы видели в предыдущие месяцы, и это позволяет надеяться, что мы достигнем прогнозных показателей», — отмечает он.



С точки зрения погодных условий этот год неплохой — он даже лучше среднего, что позволяет надеяться на добротный урожай, подтверждает Александр Корбут. Хотя есть некоторые опасения за производство в Поволжье, Сибири и на Урале, где очень жарко и мало влаги, но дожди ожидаются, и есть надежда, что ситуация выправится, рассуждает он. «Таких рекордов, как в прошлом сезоне, конечно, не будет — на 80% они тоже были обеспечены климатическим фактором, однако 85-86 млн т пшеницы и 19,5-20,5 млн т ячменя аграрии намолотят», — полагает эксперт. Его консервативный прогноз на урожай зерна в целом — 125-127 млн т.







Снижение доходности выращивания зерновых подтолкнуло отдельных аграриев к сокращению посевов. Так, в «Агротех-Гаранте» под урожай 2023 года озимой пшеницы засеяно 73% от плана, посевы ячменя уменьшились на 12%, а кукурузы — сократились вдвое. В севообороте выросли площади сахарной свеклы, сои, подсолнечника. «Если было бы можно, то мы бы вообще зерновые в этом году не сеяли, тем не менее виды на урожай пока хорошие, но загадывать рано», — осторожен Оробинский.



В Сибири стартовые условия для производства зерна хуже, чем в прошлом году, сообщает Миклухин. «Зимняя влага была низкой, наблюдалась предпосевная засуха, присутствовал риск угнетения и вымерзания посевов, — перечисляет он. — Пока надеемся получить по итогу хоть что-то».



Специалисты «АгроТерры» понимают, что не могут повлиять на некоторые факторы, например на цены на готовую продукцию. «Однако есть факторы в зоне нашего влияния — это обеспеченность средствами производства, подготовка техники и персонала, — говорит Редькин. — Мы проработали их и достаточно серьезно подготовились к новому сезону, поэтому сев закончили хорошо, в агрономически оптимальные сроки». Погибшие площади озимой пшеницы в компании пересеяли яровой и соей.



В июне агрохолдинг провел аудит посевов, по результатам которых было видно, что в основном они в хорошем состоянии. «Имеем достаточный запас влаги в почве, за исключением двух хозяйств, расположенных в Пензенской и Липецкой областях, — делится руководитель. — Весной прошлого года было больше осадков, следовательно, и уровень влаги в почве был выше, но в то же время было холоднее. Поэтому рассчитываем, что дальнейшие осадки и тепло будут способствовать развитию растений».



Затраты все увеличиваются

По мнению Редькина, в новом сезоне производителей зерна ожидают три основных вызова — невысокие цены на продукцию, проблемы с доступностью запчастей, техники для обновления и рост затрат.



Увеличение расходов на производство приведет к сокращению технологических работ, что выльется в снижение урожайности, предупреждает Олег Шендерюк. «Хозяйства стараются уменьшить затраты на фоне удорожания минеральных удобрений — на 7-39% в зависимости от вида, семенного фонда — на 10%, СЗР — в среднем в два раза, логистики — на 35-50%, — приводит данные он. — Даже представители Минсельхоза уже отмечают, что аграрии стали отдавать предпочтение простым, более дешевым удобрениям».



Объемы закупок сложных удобрений сокращаются. С 1 июня 2022 по 31 мая 2023 года растениеводы приобрели таких комплексных продуктов, как азофоска и диаммофос, 79% от плана, аммофоса — 80%, карбамидно-аммиачной смеси — 81%. «Достижение планового показателя по приобретению удобрений в сезоне 2023/24, который уже согласован и начнет действовать с 1 июня, тоже находится под угрозой», — считает эксперт. «Агротех-Гарант», чтобы снизить расходы на производство пшеницы, уже в этом году уменьшил норму внесения минеральных удобрений, а также убрал одну фунгицидную обработку посевов. «Это, несомненно, скажется как на количестве, так и качестве планируемого урожая», — признает Оробинский.



Некоторые предприятия сокращают площади зерновых в пользу нишевых культур, на которые не взимаются пошлины, акцентирует внимание эксперт компании «Яков и Партнеры» Станислав Ветошкин. «Однако при значительном увеличении производства нишевых здесь тоже можно ожидать применения регуляторных мер», — опасается он. Помимо этого, участники рынка как возможность для развития рассматривают экспорт продуктов переработки, таких как декстрин, крупы и мука. Сдерживающим фактором для наращивания объемов поставок может стать ограниченность рынков сбыта данных товаров, полагает эксперт.



Как закрыть кадровый дефицит? Независимый эксперт Александр Корбут отмечает, что в отрасли наблюдается существенный дефицит работников, в частности механизаторов. «Техника становится все сложнее и дороже, требования к ее эксплуатации и ответственность за ее эффективное использование повышаются, а человеческий капитал на селе отстает от требований времени», — объясняет он. Кадровый дефицит действительно проблема для ряда регионов России, согласен Владимир Петриченко из «ПроЗерна». Недостаток квалифицированных и работников на селе нередко мешает своевременно проводить различные технологические операции, в частности посев и уборку, знает он.



Павлу Миклухину из «Сибирского хлеба» решение кадрового вопроса видится в помощи по воссозданию земледелия в «зеленой полосе» Африки. По его мнению, эта территория будет центром потребления зерна на ближайшее 10-20 лет. «Можно обучить и перенаправить по обмену “технологии на трудовой ресурс” избыточных сезонных рабочих из африканских стран в нашу зону освоения Сибири и Дальнего Востока», — предлагает он.

Стратегии расширения посевов нишевых культур придерживается «Сибирский хлеб». Под урожай 2023 года компания нарастила площади под льном-кудряшом на 25% и на столько же — под кормовыми. Посевы зерновых, в свою очередь, на четверть были сокращены. Также предприятие оставило под паром на 30% больше полей, чем в прошлые годы.



Некоторые участники рынка продолжают вкладываться в развитие растениеводства, несмотря на трудности. «АгроТерра» уже более восьми лет развивает семеноводческое направление: выращивает семена сои и пшеницы, а также гибриды подсолнечника и кукурузы. В этом году компания ввела в эксплуатацию новые участки орошаемых полей, чтобы увеличить производство гибридов подсолнечника, кукурузы и семян сои высокой репродукции. Теперь оросительная сеть холдинга покрывает 3,6 тыс. га. «Также в этом году запускаем собственный Центр селекции и семеноводства с лабораторией по контролю качества семян и агрохимическую лабораторию», — рассказывает Редькин.



Проблемы с поставками необходимой сельхозтехники и запчастей сохраняются, констатирует Владимир Петриченко. «Не исключено, что в наступившем сезоне мы увидим действительно битву за урожай: уборочная кампания будет непростой, так как обеспеченность комбайнами и их состояние в сельхозпредприятиях оставляют желать лучшего, — говорит Александр Корбут. — Учитывая низкую доступность запчастей и нехватку техники, есть риск, что сроки уборки будут затянуты и часть зерна останется в поле». Важным фактором в этом случае будет экономическая заинтересованность сельхозпроизводителей собрать весь урожай, а она возможна только при условии отмены экспортной пошлины, подчеркивает он. «Скорее всего, Минсельхоз и Минфин будут стараться ее сохранить, — рассуждает эксперт. — Отмена произойдет, когда возникнет кризисная ситуация, чего очень не хочется, однако она постепенно формируется».



На объем будущего урожая зерна будут влиять не только погодные условия, но и ход уборочных работ, высказывается Тюрина. Их темп во многом будет зависеть от наличия в хозяйствах исправной техники. «Конечно, производители зерна часть своих агромашин ремонтируют, закупая запчасти через параллельный импорт, но таким способом не всегда получается осуществить наладку западной техники в полном объеме, — отмечает она. — И это достаточно серьезная проблема для производителей, которая может негативно сказаться на уборке».







Сохранится в наступившем сезоне и высокая стоимость логистики, уверен Владимир Петриченко. «Транспортировка грузов, включая автомобильную и железнодорожную, становится все дороже: выросла в цене и перевалка, которая к тому же теперь подразумевает оформление дополнительных справок через ФГИС “Зерно”», — обращает внимание он. Серьезных предпосылок для изменения ситуации пока не видно. Хотя из бюджета выделяют деньги на различные компенсации транспортных расходов участникам рынка, полностью проблему повышения стоимости государственные субсидии не решат, считает эксперт.



В сезоне 2022/23 построен новый зерновой терминал на Балтике в порту города Высоцк в Ленинградской области, который уже заработал и совершил несколько отгрузок, напоминает Петриченко. Первая партия пшеницы весом 25 тыс. т ушла оттуда еще в апреле. Управляющая компания терминала «Порт Высоцкий» тогда уточняла, что выйти на проектную мощность отгрузки зерна компания рассчитывает уже к концу II квартала текущего года. Годовая мощность нового объекта составляет 4 млн т, объем инвестиций — около 5,5 млрд руб.



Терминал в Высоцке выйдет на полную мощность через пару лет, но будет ориентирован на зерно верхнего Поволжья и северного Черноземья, комментирует Александр Корбут. Он даст хороший шанс для расширения сбыта и развития производства в этих регионах. «Пока же зерно на экспорт уходит в основном через южные порты, и это направление обычно очень загружено в сезон активного сбора урожая, — говорит он. — В пиковый период наблюдается дефицит вагонов, перманентно возникают проблемы с подвижным составом, задержкой отправки и доставки грузов». Причин для снижения стоимости логистики в наступившем сельхозгоду эксперт не видит.



Высоких цен не ожидается

В новый сезон Россия вступила с большими запасами зерна. Согласно июньской оценке Тюриной, они составили около 36 млн т (на 9 млн т больше, чем годом ранее), включая 25 млн т пшеницы (+10 млн т). По мнению Владимира Петриченко, переходящие остатки зерна к началу 2023/24 сельхозгода достигали порядка 29,35 млн т при традиционных средних уровнях в 14-15 млн т.



Стоимость зерна по состоянию на третью декаду мая продолжала падать. Этот негативный тренд сохранялся и в начале июня, делится наблюдениями эксперт. «В мае была надежда, что увеличение цены отсечения для расчета экспортной пошлины на пшеницу с 15 тыс. руб./т до 17 тыс. руб./т с 1 июня изменит ситуацию, хотя и незначительно, — отмечает он. — К концу первой декады июня пшеница четвертого класса в европейской части России подорожала на 200 руб./т».



Отмечалось повышение стоимости зерна и в Сибири, но по другим причинам. «Свое дело делают крепчающий спрос со стороны Казахстана плюс существенное укрепление курса тенге к рублю», — поясняет Петриченко. Так, если осенью 2022-го 1 казахский тенге стоил 12,5 коп., то в начале июня 2023 года — уже 18,2 коп. Однако с приходом нового урожая цены снова снизятся, прогнозирует эксперт.







В реальности изменение формулы расчета пошлины было чисто «косметическим», комментирует Александр Корбут. По его мнению, в начале июня, на старте нового сезона, экспортные цены на зерно снова пойдут вниз. «Если повезет, то на FOB пшеница будет стоить около $230-240/т, — говорит он. — От этого показателя стоит отнять пошлину, маржу и заработок экспортеров, затраты на транспортировку, перевалку». Годом ранее сельхозгод начинался с уровня в $400/т пшеницы, напоминает эксперт. По данным «Русагротранса», на начало июня экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июне-июле составляли $225-230/т. Цены предложений тогда же находились на уровне $240/т.



По прогнозу Виктории Могилюк, цены FOB Черное море на пшеницу с протеином 12,5% и кукурузу в начале сезона 2023/24 будут близки к показателям второй половины сезона 2022/23 — $250-260 и $220-230 за тонну соответственно. Это свидетельствует о недостатке роста мировых цен на сырье и, следовательно, подвергает сомнению возможность увеличения доходов сельхозпроизводителей. «В 2023 году на фоне низких мировых цен на зерновые и роста стоимости расходных материалов ожидается еще большее снижение рентабельности, — полагает она. — В такой ситуации аграрии могут все чаще придерживать урожай до лучших времен, что приведет к профициту на внутреннем рынке и дополнительному давлению на стоимость».



Миклухин ожидает на старте сезона цен на пшеницу среднего качества на уровне 13-15 тыс. руб./т. Такие уровни будут приемлемыми для сельхозпроизводителей, признает он. Предпосылок для более существенного повышения стоимости, по крайней мере для аграриев Сибири, руководитель пока не видит. В связи с увеличением затрат рентабельность выращивания зерна в нашем регионе вряд ли превысит 15%, оценивает он.



География поставок поменялась

По данным Минсельхоза на май, с начала сезона на мировые рынки было поставлено более 50 млн т зерновых. Вывоз за весь сельхозгод должен был превысить 55 млн т, включая 45 млн т пшеницы, прогнозировало тогда ведомство. «Можно констатировать, что сегодня каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире имеет российское происхождение», — отмечал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на майском совещании о ходе весенних полевых работ.







Всего за сезон 2022/23 на внешние рынки, в том числе в страны Таможенного союза, будет отгружено минимум 57,5 млн т, зерна, прогнозировал Владимир Петриченко в июне. Экспорт за пределы ТС по итогу сельхозгода эксперт оценивал в 54,7 млн т. В рекордном по вывозу 2020/21 сельхозгоду показатель находился на уровне 51,3 млн т (включая торговлю с ТС). «У нас новый рекорд, поэтому завершившийся сезон в этом плане можно назвать замечательным, что, впрочем, абсолютно естественно при урожае зерна в 157,7 млн т», — акцентирует внимание эксперт.



Прогноз Александра Корбута еще выше — до 59-59,5 млн т зерна с учетом отгрузок в страны ТС. «Мы сохранили традиционных покупателей, хорошо расширили поставки в Саудовскую Аравию и Алжир, однако политика пошлин и квот привела к сокращению общего числа стран-покупателей со 116 до 95, а также к концентрации поставок у ограниченного круга экспортеров, что снижает конкуренцию за зерно и доходы аграриев, а это нехороший тренд», — добавляет он.



С начала сезона и по 6 июня текущего года Россия отправила за рубеж более 57 млн т всех видов зерновых и порядка 49,2 млн т пшеницы, делится данными Елена Тюрина. За весь сельхозгод в другие страны может быть экспортировано до 61 млн т и 52 млн т соответственно. «До прогнозируемых показателей нам осталось отгрузить 4,7 млн т зерновых, из которых 2,3 млн т пшеницы, — разъясняла эксперт в июне. — Учитывая, что в мае отгрузки зерна составили 4,9 млн т, в апреле — 5 млн т, а также то, что в первую неделю июня наблюдался активный рост спрос на российское зерно, на такие объемы выйти вполне реально».



Лидером в плане закупок российского зерна по итогам сезона 2022/23 остается Египет, рассказывает Тюрина. В июне активно приобретали отечественные зерновые культуры Индонезия, Мозамбик и Гана. А Алжир был активен весь сезон, отказавшись от импорта пшеницы из Европы, в частности Франции. За 11 месяцев сезона покупатель нарастил объемы этой позиции, приобретаемой в России, в 6,2 раза относительно аналогичного периода годом ранее. Хороший прирост продемонстрировала Саудовская Аравия, увеличив ввоз российской пшеницы за июль — май в 3,6 раза. С начала этого сельхозгода зерно отгружалось и на рынки тех стран, куда в завершившемся сезоне отечественные экспортеры ничего не отправляли. Речь идет, например, о Бразилии, Мексике, других странах Латинской Америки, Бангладеш, Омане.







В ушедшем сельхозгоду Алжир занял пятое место в структуре импортеров зерна из России, а ранее у него было 12-е, подчеркивает Петриченко. В Бразилию уже на конец первой декады июня было отгружено 416 тыс. т продукции, в Китай — 780 тыс. т. Кроме того, начались отгрузки в Ирак, чего ранее не было вообще, добавляет эксперт.



В наступившем сельхозгоду при запланированном объеме производства и с учетом переходящих остатков экспорт зерна может составить 50-55 млн т, прогнозирует Минсельхоз. Объем отгрузок на внешние рынки будет зависеть от того, какой урожай мы реально соберем, обращает внимание Корбут. Если показатель будет на уровне примерно 127 млн т, то вывоз достигнет 56-58 млн т. «Это, конечно, с учетом тех высоких переходящих запасов (около 27-28 млн т), которые тоже надо “сбрасывать”», — уточняет он. — Однако покупатели — люди капризные, они не захотят приобретать зерно прошлого года по той же стоимости, что дают за новый урожай». В любом случае важно, чтобы был платежеспособный спрос, добавляет эксперт. Оценки вывоза в сезоне 2022/23 от Тюриной — 52 млн т зерна и 46 млн т пшеницы.



Нужно менять систему

Общий настрой на наступивший сельхозгод и у аграриев, и у экспертов не очень оптимистичный. И те и другие полагают, что рынку нужны изменения и дополнительная поддержка. «В ситуации, которая отмечается на рынке зерновых, я не представляю, как будут сводить концы с концами хозяйства Поволжья и Сибири, у которых пшеница является основной культурой в севообороте, — недоумевает Александр Оробинский. — В нашем регионе, если судить по увеличению затрат на производство и текущим ценам, рентабельность выращивания зерна пока находится на нулевом уровне». В связи с этим никаких новых проектов в «Агротех-Гаранте» в части развития зернопроизводства пока не планируют.



Павел Миклухин — представитель растениеводов Сибири — подтверждает точку зрения воронежского коллеги. «Пока еще наша компания держится “на ногах”, но мучают смутные предчувствия тщетности усилий», — говорит он. Если практика изъятия прибыли у сельхозпроизводителей в виде пошлин продолжится, то в ближайшем будущем можно ожидать достаточно большое количество банкротств в первую очередь небольших самостоятельных хозяйств, которые специализируются на выращивании зерновых, добавляет Оробинский. «Можно перетерпеть год или два, но, когда нулевая рентабельность бизнеса становится устоявшейся практикой, банкротство неизбежно», — подчеркивает он.



Помимо отмены пошлин, необходимо пересмотреть механизм ценообразования железнодорожных перевозок, считает Александр Корбут. «Конечно, из бюджета страны выделяют субсидии в размере нескольких миллиардов рублей на поддержу экспортеров, но это не решение проблемы, — утверждает он. — Если государство заявляет, что отгрузки на внешние рынки продукции АПК являются приоритетным направлением, нужно пересматривать железнодорожные тарифы, регулировать стоимость сквозных перевозок (железная дорога — элеватор, железная дорога — портовый элеватор)».







Стоит помнить и о поручении президента рассмотреть вопрос заключения соглашения между Россией и Китаем по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» для увеличения объемов производства зерна на территориях Дальнего Востока, Урала и Сибири и наращивании его вывоза в КНР, обращает внимание эксперт. Нужно принимать решения именно по железной дороге — чтобы перевозки зерна по ней были для сельхозпроизводителей экономически целесообразными. К тому же в Сибирь в принципе возможны перевозки только по железной дороге — лишь она будет справляться с расстояниями и объемами, дополняет Корбут. Там нужен специальный льготный тариф, причем не на год, а на пять-семь лет для работы по НСЗК. «В противном случае зерно не будет доезжать до покупателя, а цены закупки у растениеводов будут крайне низкими», — уверен он.



Миклухин тоже опасается, что стоимость зерна для экспорта в Китай для аграриев, если коридор заработает, будет заниженной. В целом же для того, чтобы зерновой рынок развивался, необходимо отменить демпферную пошлину, снизить налоговую нагрузку на сельхозпроизводителей, зафиксировать цены на топливо, СЗР, удобрения, газ на три-пять лет с приоритетом поставок на внешние рынки этих позиций только через привязку к экспортной продовольственной линейке, предлагает руководитель. «Помимо этого, нужна дифференциация активов производителей ресурсов для сельского хозяйства в пользу создания новых транспортно-логистических, инфраструктурно-складских и механизированных бизнес-образований без функций доминирующего контроля с менее 25% участия в капитале», — заключает он.

