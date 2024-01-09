Математика в аграрной практике. Как разработать стратегию цепочек поставок в АПК

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Конкуренция за сырьевые рынки, планирование производственных мощностей, доставка товара до клиентов внутри страны и за ее пределами: по уровню сложности планирование цепочек поставок в агропромышленном комплексе похоже на многопользовательскую компьютерную стратегию. Но если в игре у пользователя есть возможность охватить взглядом всю карту, то стратегическое планирование в АПК остается сегментированным: отдельно планируются закупки, отдельно ведется работа с клиентами. Как технологии могут дать аграриям верхнеуровневый взгляд на бизнес, расскажет автор этой статьи



Стратегическое планирование определяет вектор развития компании, приоритизацию целей и распределение ресурсов для их достижения. В цепочках поставок оно задает оптимальную конфигурацию инфраструктуры и товаропотоков с наименьшими логистическими затратами на горизонте трех-семи лет. Главная задача, которую решает эффективная цепочка поставок, — повышение конкурентоспособности предприятия на рынке.