разделы

реклама

журналы

Премия «Агроинвестор года-2023»
Премия «Агроинвестор года-2023»

Математика в аграрной практике. Как разработать стратегию цепочек поставок в АПК

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Конкуренция за сырьевые рынки, планирование производственных мощностей, доставка товара до клиентов внутри страны и за ее пределами: по уровню сложности планирование цепочек поставок в агропромышленном комплексе похоже на многопользовательскую компьютерную стратегию. Но если в игре у пользователя есть возможность охватить взглядом всю карту, то стратегическое планирование в АПК остается сегментированным: отдельно планируются закупки, отдельно ведется работа с клиентами. Как технологии могут дать аграриям верхнеуровневый взгляд на бизнес, расскажет автор этой статьи


Стратегическое планирование определяет вектор развития компании, приоритизацию целей и распределение ресурсов для их достижения. В цепочках поставок оно задает оптимальную конфигурацию инфраструктуры и товаропотоков с наименьшими логистическими затратами на горизонте трех-семи лет. Главная задача, которую решает эффективная цепочка поставок, — повышение конкурентоспособности предприятия на рынке.

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

рекомендации

Забытые сёла. Кто и как должен развивать сельские территории

«Агротехника и технологии»

Забытые сёла. Кто и как должен развивать сельские территории
«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2023
«Агроинвестор» №01, январь 2024

Журнал

«Агроинвестор» №01, январь 2024
Новые рубежи российского агроэкспорта. Стоимостной объем отгруженного за рубеж продовольствия в 2023 году превысит $45 млрд

«Агроинвестор»

Новые рубежи российского агроэкспорта. Стоимостной объем отгруженного за рубеж продовольствия в 2023 году превысит $45 млрд
Владимир Зотов, ГК «Агро-Белогорье»: «Чем больше мы занимаемся социальными проектами, тем лучше у нас дела в агробизнесе»

«Агроинвестор»

Владимир Зотов, ГК «Агро-Белогорье»: «Чем больше мы занимаемся социальными проектами, тем лучше у нас дела в агробизнесе»