Маржа на горошинах. Аграрии переводят часть посевов нерентабельных зерновых на альтернативные культуры

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В силу того, что цены на зерно в сезоне 2023/24 находятся на достаточно низком уровне, сельхозпроизводители проявляют все больше интереса к зернобобовым. Один из драйверов роста производства в данной категории — горох: в 2023-м его было собрано на 30% больше, чем в 2022-м. Экспорт продукта тоже увеличивается и по итогам текущего сельхозгода может обновить рекорд. Сельхозпроизводители называют эту агрокультуру весьма маржинальной, поэтому планируют и дальше наращивать ее посевы

По данным подведомственного Минсельхозу «Центра Агроаналитики», в 2023 году сбор гороха в России составил 4,7 млн т, что на 30% больше уровня 2022-го. Многие крупные регионы — производители данной зернобобовой культуры существенно увеличили ее производство за счет расширения посевных площадей, отмечает начальник южного филиала Центра Оксана Щербина. Так, в Ростовской области урожай вырос вдвое — до 491 тыс. т, в Тамбовской области — в 1,8 раза, до 215 тыс. т, в Ставропольском и Краснодарском краях — в 1,7 и 1,6 раза, до 666 тыс. т и 431 тыс. т соответственно.

По информации «Русагротранса», основную прибавку валового сбора гороха в прошлом году обеспечили Южный и Северо-Кавказский округа — совокупный урожай здесь увеличился на 670 тыс. т. Хороший рост наблюдался и в центре страны — на 390 тыс. т в целом.

В прошлом году посевы гороха достигли почти 2 млн га, с которых было собрано 4,72 млн т зернобобовой, добавляет гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Для сравнения, в 2022-м агрокультурой было засеяно чуть более 1,6 млн га, а ее урожай составил 3,6 млн т, уточняет он. По мнению эксперта, главными причинами роста показателей являются хорошая стоимость данной позиции, а также отсутствие на тот момент курсовой пошлины на ее вывоз (на зернобобовые она была введена только осенью 2023 года).