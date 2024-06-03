Культура крупяная, социально значимая. Посевы и сбор гречихи могут сократиться, но высокие запасы, скорее всего, не дадут ценам заметно подняться

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Внутреннее потребление гречихи в России от сезона к сезону не меняется. При этом в последние несколько лет оно было существенно ниже производства. В итоге на элеваторах производителей и складах переработчиков скопились запасы, равные годовому внутреннему потреблению, что обрушило цены. Несколько снижает давление на отрасль экспорт агрокультуры, который по итогам прошлого года кратно вырос, хотя и недостаточно, чтобы быстро сбалансировать рынок. В то же время в 2024 году существенного снижения площадей под агрокультурой не ожидается

В середине апреля Минсельхоз прогнозировал, что площади под гречихой в 2024 году составят более 1,2 млн га, что соответствует прошлогоднему уровню. Тогда, по данным Росстата, в России этой крупяной агрокультурой было занято 1,29 млн га. Сокращение посевов гречихи в этом году если и будет, то весьма скромное, комментирует гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Соответственно, и существенного уменьшения урожая ожидать не приходится», — делает вывод он.

Гречневая крупа — социально значимый продукт, цены и наличие в магазинах которого мониторит Минсельхоз, напоминает представитель подведомственного агроведомству Центра Агроаналитики. Так что глобального сокращения площадей под гречихой точно не ожидается. «Одним из факторов, оказывающих влияние на объемы сева, является погода, — обращает внимание он. — Это культура поздних сроков сева, и зачастую она выступает как страховой вариант, когда сроки посевных работ по другим растениеводческим позициям уже вышли». Так случилось, например, в прошлом и позапрошлом годах в Алтайском крае, основном регионе — производителе гречихи: в апреле — начале июня в регионе не было осадков, почва высохла и оказалась непригодной для сева ранее планируемых агрокультур. Альтернативой выступили кормовые на зеленую подкормку и гречиха, у которой оптимальные сроки сева до середины июня, и она успевает вызреть в валках осенью.

Спада не будет?