разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Культура крупяная, социально значимая. Посевы и сбор гречихи могут сократиться, но высокие запасы, скорее всего, не дадут ценам заметно подняться

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Внутреннее потребление гречихи в России от сезона к сезону не меняется. При этом в последние несколько лет оно было существенно ниже производства. В итоге на элеваторах производителей и складах переработчиков скопились запасы, равные годовому внутреннему потреблению, что обрушило цены. Несколько снижает давление на отрасль экспорт агрокультуры, который по итогам прошлого года кратно вырос, хотя и недостаточно, чтобы быстро сбалансировать рынок. В то же время в 2024 году существенного снижения площадей под агрокультурой не ожидается

В середине апреля прогнозировал, что площади под гречихой в 2024 году составят более 1,2 млн га, что соответствует прошлогоднему уровню. Тогда, по данным , в России этой крупяной агрокультурой было занято 1,29 млн га.  Сокращение посевов гречихи в этом году если и будет, то весьма скромное, комментирует гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко. «Соответственно, и существенного уменьшения урожая ожидать не приходится», — делает вывод он.

Гречневая крупа — социально значимый продукт, цены и наличие в магазинах которого мониторит , напоминает представитель подведомственного агроведомству Центра Агроаналитики. Так что глобального сокращения площадей под гречихой точно не ожидается. «Одним из факторов, оказывающих влияние на объемы сева, является погода, — обращает внимание он. — Это культура поздних сроков сева, и зачастую она выступает как страховой вариант, когда сроки посевных работ по другим растениеводческим позициям уже вышли». Так случилось, например, в прошлом и позапрошлом годах в Алтайском крае, основном регионе — производителе гречихи: в апреле — начале июня в регионе не было осадков, почва высохла и оказалась непригодной для сева ранее планируемых агрокультур. Альтернативой выступили кормовые на зеленую подкормку и гречиха, у которой оптимальные сроки сева до середины июня, и она успевает вызреть в валках осенью.

Спада не будет?

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024
Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли

«Агротехника и технологии»

Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли
«Агроинвестор» №05, май 2024

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2024
Сомнительные пошлины. К чему могут привести возможные ограничения на ввоз российской сельхозпродукции в ЕС

«Агроинвестор»

Сомнительные пошлины. К чему могут привести возможные ограничения на ввоз российской сельхозпродукции в ЕС
Будущее российского зерна. Отечественные производители увеличивают производство и экспорт продуктов глубокой переработки зерна

«Агроинвестор»

Будущее российского зерна. Отечественные производители увеличивают производство и экспорт продуктов глубокой переработки зерна