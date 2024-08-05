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Разворот с Запада на Юго-Восток. О создании комплексной системы и развитии аграрной (и не только) грузовой логистики России и сопредельных стран

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

За последние почти 35 лет нашей стране удалось сделать большой прорыв в плане развития торговли со всем миром и реализовать немало инфраструктурных и логистических проектов. Однако объемы как экспорта, так и импорта пока сдерживаются все-таки недостаточной развитостью транспортной сети, нехваткой парка машин, вагонов и судов, высокими тарифами на перевозку продукции и т. д. Между тем потенциал логистики России велик, и в некоторых важных точках уже имеет основу для дальнейшего развития/восстановления. Планы и проекты по расширению транспортной и инфраструктурной сети тоже есть, но для их скорейшей реализации необходимы должный уровень конкуренции и всесторонняя поддержка, считает автор этой статьи

Развитая и недорогая логистика в первую очередь актуальна именно для аграрных грузов, большая часть которых стоит весьма немного и в разы меньше, чем, например, нефть, металлы и т. д. Дешевые грузы в мире, как правило, стараются лишний раз не переваливать, не менять вид транспорта, не использовать слишком большие расстояния и объезды. Подобную продукцию много, дешево и далеко перевозят обычно по воде, а если по суше, то прежде всего по железной дороге. Однако во большинстве регионов России и сопредельных стран на многих направлениях даже самая базовая логистическая инфраструктура не создана по сей день.

Фарватером российской грузовой логистики за пределами трубопроводного транспорта является в первую очередь экспорт малопереработанного сырья (чаще всего угля) именно через глубоководные порты Балтийского, Черного, Японского и Баренцева морей, куда продукция поставляется в основном по железной дороге на весьма значительные расстояния. Остальные грузы, направления и виды транспорта в тоннаже гораздо менее значимы для России и требуют дополнительного внимания и развития.

Водные артерии страны

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