Экспортные цены на пшеницу продолжили рост

В России намолочено 108 млн тонн зерна Flickr.com

На прошедшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу продолжали повышаться, отыгрывая рост котировок на бирже в Чикаго. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на прошлой неделе пшеница с протеином 12,5% подорожала на $5 до $216/т (FOB Черное море) с поставкой в сентябре, сообщает Reuters. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал рост цен пшеницы на $8 до $214/т, ячменя — на $1 до $186/т. По информации Refinitiv Agriculture, к концу прошлой неделе стоимость пшеницы достигла $218/т (FOB Новороссийск), тогда как в начале недели цена была на уровне $208/т. К 7 сентября средняя цена оставалась на уровне $218/т.



Экспортные цены на российскую пшеницу с 12,5% протеина с поставкой в октябре выросли до $218/т (+$6/т к предыдущей неделе) на фоне укрепления биржевых котировок. Годом ранее цена составляла $185/т, уточняет аналитический центр «Русагротранса». Средняя цена на французскую пшеницу с протеином 11,5% составляет $229/т (+$2/т), украинскую — $213,5/т (+$6/т), американскую SRW — $250/т (+$3/т).



Цены в портах на прошлой неделе также росли, отмечает подведомственный Минсельхозу «Центр агроаналитики». Так, пшеница 4-го класса в Новороссийске к 4 сентября подорожала на 3,2% до более чем 14 тыс. руб./т, в порту Азов — на 4,7% до 13,5 тыс. руб./т. По сравнению с аналогичной датой прошлого года стоимость пшеницы увеличилась на 25,6% и на 25% соответственно. Ячмень к концу прошлой недели подорожал на 1,7% до 12,3 тыс. руб./т в Новороссийске, на 3,5% до 11,7 тыс. руб./т — в Азове. Сейчас цена на агрокультуру почти на 21% выше, чем годом ранее.



По данным аналитического центра «Русагротранса», закупочные цены пшеницы нового урожая (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах выросли до 15 тыс. руб./т без НДС (+950 руб./т) на фоне ослабления рубля, активных экспортных продаж и повышения цен FOB. В прошлом году цена составляла в среднем 11,5 тыс. руб./т. Закупочные цены на малой воде укрепились до 14 тыс. руб./т (+1100 руб./т), в прошлом году они были на уровне 10,7 тыс. руб./т.



Цены на внутреннем рынке на прошлой неделе вели себя разнонаправленно. Так, в Центре страны пшеница 4-го класса подорожала на 0,6% до 11278 руб./т без НДС, тогда как 3-го класса — подешевела на 0,6% до 12417 руб./т, стоимость 5-го класса снизилась на 0,2% до 10581 руб./т, следует из данных Минсельхоза. На Юге подорожала пшеница 5-го класса — на 1,1% до 11401 руб./т, тогда как 4-го — подешевела на 1,5% до 12218 руб./т, стоимость 3-го класса снизилась на 0,1% до 12661 руб./т. Значительнее всего за прошлую неделю пшеница 3-го класса выросла в цене на Урале — на 6,7% до 12247 руб./т. Там же зафиксировано наибольшее повышение стоимости 5-го класса — на 11,4% до 10025 руб./т.



Внутренний российский рынок пшеницы продолжил рост на Юге, укрепился в Центре и Поволжье за счет спроса со стороны экспортеров, отмечает аналитический центр «Русагротранса». Цены EXW на Юге России на пшеницу 4-го класса выросли до 13,8-14 тыс. руб./т без НДС (+350 руб./т), в Центральном федеральном округе — до 11,8-12 тыс. руб./т (+400 руб./т), в Приволжье — до 11,8-12 тыс. руб./т без НДС (+600 руб./т). В Сибири цены пшеницы нового урожая находятся на уровне 12,4-12,6 тыс. руб./т без НДС.



Директор «СовЭкона» Андрей Сизов ранее говорил «Агроинвестору», что рост цен на пшеницу на мировом рынке связан с вероятным снижением урожая кукурузы в США (эти агрокультуры являются субститутами). Однако эксперт не исключал, что эта тенденция подходит к концу, и на прошедшей неделе цены достигли своего пика. «Если не случится никаких форс-мажоров — погодных или политических — то и мировые, и российские экспортные цены, вероятно, начнут снижаться», — отмечал он.



Между тем, «СовЭкон» прогнозирует, что урожай кукурузы и подсолнечника на Юге России в этом году будет очень низким, что может затормозить продажи уже собранной пшеницы и ячменя, поскольку аграриям не придется освобождать хранилища под кукурузу и подсолнечник. При этом в регионах Центра и Поволжья, а также в Западной Сибири валовой сбор зерна, напротив, будет высоким, а где-то — рекордным, что компенсирует недобор на Юге. На фоне этих ожиданий в конце прошлой недели «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы с 81,2 млн т до 82,6 млн т.



Аналитический центр «Русагротранса» также повысил прогноз валового сбора пшеницы на 0,6 млн т до 82,5 млн т за счет увеличения оценки по Приволжскому и Сибирскому округам. Так, прогноз урожая пшеницы в Поволжье увеличен на 0,5 млн т до 18,4 млн т, что на 0,44 млн т выше рекордного уровня 2017 года, сообщил «Интерфаксу» руководитель центра Игорь Павенский. Оценка урожая пшеницы в Сибири увеличена на 0,6 млн т до 8,4 млн т — это на 0,9 млн т меньше, чем в прошлом году. Прогноз сбора других зерновых аналитический центр пока сохраняет: ячменя — 20,7 млн т, кукурузы — 14 млн т, прочих зерновых — 12,2 млн т. В целом оценка валового сбора увеличена до 129,4 млн т.



По данным Минсельхоза на 7 сентября, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 35,9 млн га, или почти 75% площади, собрано около 108 млн т зерна против 89,9 млн т годом ранее. Средняя урожайность составляет 30,1 ц/га (29 ц/га в 2019-м). В том числе пшеница убрана с 24 млн га, намолочено 77,9 млн т — на 14,2 млн т больше прошлогоднего показателя.

