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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Рынки

Производство масличных для биотоплива может увеличиться

Однако с экономической точки зрения это невыгодно

Елена Максимова

| Агроинвестор |

В Европе и США мандат на биодизель растет в цене
Pixabay
В Европе и США мандат на биодизель растет в цене
Pixabay

В России возможно увеличение посевов масличных для производства биотоплива. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Накануне «Газпром нефть» и «Аэрофлот» подписали соглашение о производстве и использовании устойчивого авиатоплива (SAF), которое получают из растений или биологических отходов. Его применение позволяет снизить выбросы CO₂ до 80% по сравнению с обычным авиационным топливом, сообщается на сайте «Аэрофлота». В связи с этим участники конференции высказали предположение, что в России возможен тренд на наращивание площадей под рапсом и рыжиком, которые являются основным сырьем для производства биотоплива.

Рылько напомнил, что около десяти лет назад уже была попытка одной крупной авиакомпании инвестировать в производство рыжика в России, и этот проект так и не был реализован. «Сейчас идет вторая волна интереса к производству масличных на биотопливо, и она более сильная, чем была первая, поэтому теоретически, вполне вероятен тренд на наращивание площадей под масличными для биотоплива», — отметил эксперт. При этом он напомнил, что, несмотря на рост мировых цен на подсолнечник, экспортная пошлина в 70% на него является практически запретительной. Все это происходит на фоне серьезного роста цен на удобрения, металл и запчасти.

В то же время, подчеркнул Рылько, с экономической точки зрения выращивание масличных в нашей стране на биотопливо бессмысленно, так как мы не попадаем в цены: если посмотреть на российские цены любого топливо и растительного масла, то стоимость первого несоизмеримо ниже. «В Европе и США другая ситуация: мандат на биодизель только растет в цене. Поэтому и мировые цены на рапсовое масло не падают, что для России является очень позитивным, так как те же рапс и рыжик у нас пока не регулируются экспортными пошлинами», — отметил гендиректор ИКАР. Он добавил, что уже наметилась тенденция перехода производителей на расширение площадей под масличными, на которые нет пошлин. «Например, лен уже выращивается на площади 1,5 млн га и фактически перестал быть нишевой культурой», — подчеркнул Рылько. 

Директор по аграрной политике Института аграрных исследований ВШЭ Евгения Серова относится к производству биотоплива из масличных более скептически. «Одной из причин ценового кризиса 2006-2008 годов стало использование продовольственных культур для биотоплива. Тогда на мировом уровне было принято решение о переходе для производства топлива на сырье второго поколения — древесину, целлюлозу. И это мировой тренд», — сказала она в ходе конференции. Эксперт полагает, что если мы начнем использовать для производства биотоплива масличные, то нас ждет очередной скачок цен на эти агрокультуры и новые ограничительные пошлины на них.

Елена Максимова 

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