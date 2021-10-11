Экспортная пошлина на пшеницу продолжает расти

Вывоз пшеницы из России в октябре может снизиться до 2,8-3 млн тонн с почти 4,7 млн тонн в сентябре «Росморпорт»

Экспортная пошлина на пшеницу с 13 по 19 октября будет повышена с $57,8 до $58,7 за тонну, следует из данных Минсельхоза. На ячмень пошлина вырастет с $43,1 до $49,4 за тонну, на кукурузу — с $45,2 до $47,2 за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин рассчитана при индикативной цене в размере $283,9 за тонну, на ячмень — $255,6 за тонну, на кукурузу — $252,5 за тонну.



По прогнозу аналитиков компании «ПроЗерно», в конце октября пошлина может вырасти до $70 за тонну, а в ноябре — превысить этот показатель. Причиной роста они назвали увеличение экспортных цен на пшеницу — сейчас они достигают $312 за тонну с поставкой в ноябре. Кроме того, аналитики отметили, что оценить объем экспорта пшеницы на данный момент сложно, так как в последнее время на втором месте по закупкам стоит Иран, который не включен в официальную статистику.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин подтвердил «Агроинвестору», что пошлина к концу октября может превысить $70 за тонну. По его словам, мировой рынок адаптируется к росту пошлины. С начала октября цена на пшеницу с содержанием протеина 12,5% на условиях поставки FOB Новороссийск выросла до $315 за тонну. Он добавил, что с начала сезона по 7 октября Россия экспортировала 13,7 млн т зерна, в том числе 12 млн т пшеницы, что ниже значений за аналогичный период прошлого года. «Экспорт плавно замедляется, мы ждем роста разрыва в объемах вывоза по сравнению с прошлым годом, который по итогам октября может превысить 20%», — оценил Зернин.



С начала сезона-2021/22 пошлина на пшеницу выросла на 42%, напоминает глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. По ее прогнозам, показатель будет повышаться и дальше и в октябре достигнет $60-65 за тонну. «В целом ноябрь тоже активный для экспорта месяц, но я не думаю, что пошлина в начале ноября дойдет до $70 за тонну, потому что в этом случае число компаний-экспортеров будет сокращаться», — считает она.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский тоже отметил, что с ростом цены поставок в последующие месяцы пошлина, очевидно, будет повышаться. Эксперт рассказал «Агроинвестору», что, по его оценке, вывоз пшеницы из России в октябре снизится до 2,8-3 млн т с почти 4,7 млн т в сентябре. Причиной этого Павенский назвал влияние растущей пошлины и переориентацию продаж на внутренних потребителей. По его словам, в ноябре-декабре возможно частичное восстановление объемов отгрузок за счет дальнейшего повышения экспортных цен на фоне стабильной ценовой ситуации внутри страны. «На прошлой неделе отгрузка на экспорт сдерживалась штормовой погодой в глубоководных портах и низким уровнем воды в мелководных портах», — добавил Павенский. По данным Зернина, цена российской пшеницы в глубоководных портах составляет 16,3 тыс. руб. за тонну, на мелководье — 15,5 тыс. руб. за тонну.

