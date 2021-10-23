Аграрии завершают сбор масличных

Производители ждут роста цен на масличные С. Венявский

Уборка масличных близится к завершению. По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» на 22 октября, собрано 13,2 млн т подсолнечника, 4 млн т сои и 2,9 млн т рапса. В прошлом году к этой дате их урожай составлял около 11,9 млн т, 3,5 млн т и 2,7 млн т соответственно.



Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край), которая выращивает рапс и сою, уже закончила их уборку. «Средняя урожайность рапса у нас составила 25 ц/га. Это ожидаемый и приемлемый показатель с учетом того, что агрокультура непросто перенесла зимовку: прошлой осенью не было осадков, и в зиму рапс ушел ослабленным. Продали мы его еще летом по хорошей цене — 47-48 тыс. руб./т с НДС», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор предприятия Александр Неженец.



Урожайность сои в «Прогрессе» составила 22 ц/га. «Это для нас невысокий результат, поэтому мы приняли решение в следующем году усовершенствовать технологию, особенно в части гербицидных обработок», — делится Неженец. Он добавляет, что в том климате, в котором расположены хозяйства агрофирмы, и с уровнем квалификации персонала на предприятии, «Прогресс» вполне может повысить урожайность до 28-30 ц/га. «Цена на сою сейчас неплохая — 55 тыс. руб./т с НДС, мы готовим ее к продаже», — говорит руководитель.



В целом валовой сбор масличных в хозяйстве Неженец оценивает как средний. А вот относительно урожая озимого рапса в следующем году у него пока хорошие ожидания. «Мы уже посеяли озимый рапс под урожай 2022 года, сейчас ведем уходовые работы. Предварительные виды на урожай агрокультуры лучше, чем в текущем сезоне, так как сев прошел в самые оптимальные сроки, а в почве сейчас достаточно влаги», — поясняет он.



При этом ситуация с подсолнечником на Кубани неоднозначная: некоторые хозяйства региона потеряли от 30% до 40% урожая из-за долгих проливных дождей, говорят источники «Агроинвестора» в отрасли. Значительная часть собранного после ливней урожая оказалась непригодной для переработки из-за повышенной кислотности. Хотя в целом по стране подобных проблем не отмечается.



Агрохолдинг «Степь» (Ростовская область) завершит уборку подсолнечника в ближайшие дни, общий валовой сбор кондитерского и масличного подсолнечника превышает 95 тыс. т, что соответствует плановым показателям предприятия. «Текущая рыночная цена на агрокультуру для нас приемлема, учитывая, что себестоимость была сформирована до серьезного повышения цен на средства производства в 2021 году», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко.



Предприятия концерна «Покровский» (Краснодарский край) завершили уборку подсолнечника, собрав в общей сложности 39,5 тыс. т маслосемян. Масличным подсолнечником в этом сезоне было засеяно 9,1 тыс. га, валовой сбор составил 23,5 тыс. т при средней урожайности 25,8 ц/га. Урожай крупноплодного подсолнечника достиг почти 16 тыс. т при средней урожайности 23 ц/га на 7 тыс. га. На полях некоторых хозяйств урожайность превышала 32-34 ц/га.



Проливные дожди, грозы и ураганный ветер на юге страны, в частности в Краснодарском крае, оказали неблагоприятное влияние на агрокультуру и повредили посевы. В конце лета в некоторых районах Кубани оказались затоплены не только крупные города и небольшие населенные пункты, но и огромные по объему сельскохозяйственные площади, в том числе некоторые хозяйства «Покровского», делится управляющий агробизнесом концерна Станислав Кашуба. «При нормализации погоды мы ускорили темпы уборки, чтобы минимизировать риск поражения агрокультур, и уже завершили сбор подсолнечника на всех территориях развития растениеводства — в 16 районах Краснодарского края», — добавляет он.



Поволжский агрохолдинг «Зерно Жизни» (СИНКО) полностью завершил уборочную кампанию. В этом году все агрокультуры кроме нута и подсолнечника довольно сильно пострадали от жары, делится руководитель предприятия Андрей Зорин. «Подсолнечник показал удивительные результаты. Средняя урожайность составила 19 ц/га (при средней по региону 12,5 ц/га), намолочено почти 42 тыс. т, это на 14% больше, чем в 2020-м году. Прекрасная засухоустойчивость и, конечно, наглядный эффект применения нулевой обработки почвы», — добавляет он.



Уборка в этом году, по словам Зорина, была очень комфортной. «Так мы еще ни разу не убирали: тепло, сухо, быстро и спокойно», — доволен топ-менеджер. Цены на подсолнечник, по его словам, повышаются. «И, вероятно, этот рост будет продолжаться. Увы, мы не можем предположить, какими будут дальнейшие действия государства, которое довольно часто меняет правила игры», — говорит Зорин. Недужко полагает, что в следующем сезоне цена на подсолнечник вырастет в результате существенного роста себестоимости производства.



Ранее переработчики посетовали, что аграрии сдерживают продажи масличных в ожидании их дальнейшего удорожания. Ситуация уже обсуждалась на совещании в Минсельхозе. По данным портала OilWorld на 22 октября, средние закупочные цены на подсолнечник в зависимости от региона варьируются в диапазоне 34,2-35,8 тыс. руб./т. Цены продажи находятся на уровне 35,2-39 тыс. руб./т. Исполнительный директор Масложирового союза Михаила Мальцева ранее говорил «Агроинвестору», что сейчас подсолнечник стоит более 38 тыс. руб. за тонну. Когда стало известно о дополнительных выходных в период с 30 октября по 7 ноября, цены выросли до 40 тыс. руб. за тонну.

