Экспорт рапсового масла в этом сезоне может стать рекордным

Несмотря на пошлину на экспорт рапса, его производство является прибыльным бизнесом Pixabay

Экспорт рапсового масла из России растет шестой год подряд на фоне увеличения спроса со стороны Китая, пишет «АПК-Информ». Кроме того, по мнению аналитиков агентства, производство и экспорт российского рапсового масла в сезоне-2021/22 могут достичь рекордных показателей и составить 852,5 тыс. т (+23% к предыдущему сезону) и 835 тыс. т (+12%) соответственно. Кроме того, ожидания рекордного урожая рапса в этом году и действующая экспортная пошлина на него в размере 30% будут дополнительными факторами увеличения переработки внутри страны.



Увеличение экспорта рапсового масла связанно, в первую очередь, с политикой сдерживания вывоза сырья, в частности рапса, считает Масложировой союз. Представитель объединения отмечает, что к этой агрокультуре всегда был высокий интерес со стороны Китая и Норвегии, но из-за повышения экспортной пошлины на рапс они вынуждены были переключиться на закупку масла. «Мы рассчитываем, что этот тренд будет расти, и доля экспорта масличных снизится до нуля, а экспорта готовой продукции будет увеличиваться», — прокомментировал «Агроинвестору» представитель союза.



Начиная с 2017 года в России от сезона к сезону производство рапса повышалось в среднем на 18%, также увеличивалось и производство масла: по прогнозам на текущий сезон Масложировой союз видит рекордный рост на 28,5% по отношению к сезону-2020/21 — с 666 тыс. т до 928 тыс. т. При этом львиная доля отправляется на экспорт, внутри страны потребление на протяжении трех лет находится в пределах 40-60 тыс. т. Основные страны-импортеры — Китай и Норвегия, по результатам прошлого сезона они увеличили ввоз рапсового масла на 33% (с 232 тыс. т до 348 тыс. т) и на 31% (с 186 тыс. т до 271 тыс. т).



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что рекордный сбор рапса в этом году уже очевиден: 2,87 млн т против 2,5 млн т сезоном ранее. Основной его производитель — Сибирь с урожаем 1,21 млн т, рассчитывающая на экспорт в Китай. «Однако пошлина в 30% подрывает этот бизнес. Она негативно влияет и на производителей, и на трейдеров, и на бюджет России», — отмечает эксперт. Однако говорить о том, что пошлина на 100% способствует переработке только внутри страны не стоит: есть мощный завод группы «Содружество» в городе Сморгонь Белоруссии, куда этот рапс может уходить без каких-либо пошлин. Но все равно большую часть сырья переработают в России, следовательно, экспортный потенциал будет выше прошлых лет, потому что внутреннее потребление рапсового масла в нашей стране незначительное, отмечает Петриченко.



Цена на рапсовое масло, как и на другие растительные масла, постоянно повышается, увеличившись за последние два года почти в два раза: с 49 тыс. руб./т до 95 тыс. руб./т на внутреннем рынке, что зеркально отражает динамику мировой цены. Если в августе 2020 года отпускная цена масла с завода на экспорт составляла $770/т, то сегодня она на уровне $1,26 тыс./т, следует из мониторинга Масложирового союза.



Сейчас рапсовое масло самое дорогое масло в мире из-за дефицита сырья. По словам Петриченко, в порту Роттердама тонна стоит около $1,86 тыс. Для сравнения: подсолнечное масло там стоит на $450 меньше. «То есть рапсовое масло — это очень хороший продукт для торговли», — добавляет он. Кроме того, его вывоз не облагается пошлиной, что также является стимулом для производства и экспорта. «Я уже давно говорю, что рапс имеет хорошую долгосрочную перспективу для выращивания и продажи, для переработки и последующей реализации. Рынок рапса и масла из него находится на напряженном и высоком уровне», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. В этом сезоне цены выросли в том числе за счет не очень высоких урожаев рапса в ЕС, на Украине и провала производства канолы в Канаде, уточняет эксперт.



Драйвером повышенного интереса к рапсу становится высокая маржинальность, которая вытекает из роста мировых цен и господдержки, направляемой отечественным фермерам для стимулирования возделывания масличных культур, отмечает Масложировой союз. К тому же это агрокультура с гарантированным рынком сбыта как внутри страны — потребление рапсового шрота за сезон выросло на 26%, так и хорошим экспортным потенциалом: даже Китай, будучи самым крупным производителем рапса, самостоятельно обеспечивает лишь половину своих потребностей. Выращивание рапса выгодно и по агрономическим причинам, так как он является хорошим предшественником для зерновых, улучшает структуру почвы и обогащает ее органическими и минеральными веществами. «Доля России в мировой торговле рапсовым маслом пока составляет 8%, спрос на него на мировой арене только растет, поэтому стимул для увеличения производства внутри страны достаточно высокий», — резюмирует представитель Масложирового союза.



«Невзирая на запретительные пошлины на вывоз сырья и благодаря компании “Содружество”, на белорусский завод которой может уйти 200-400 тыс. т рапса, его производство и переработка являются вполне хорошим бизнесом. В новом сезоне такая тенденция может сохраниться, — говорит Петриченко. — На текущий момент я не вижу предпосылок для сокращения посевов рапса в следующем году».

