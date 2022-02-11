Производство тепличных овощей с начала года выросло на 2,6%

В ближайшие годы рост производство тепличных овощей будет происходить за счет повышения урожайности​ Pixabay

Производство тепличных овощей в России устойчиво растет: в этом году их сборы составили 105,5 тыс. т, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период в 2021-м. Так, урожай огурцов составил 62,2 тыс. т (плюс 1,5%), томатов — 41,2 тыс. т (плюс 4,3%). Лидерами в производстве овощей закрытого грунта являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Белгородская, Челябинская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Мордовия и Татарстан, сообщает Минсельхоз.



В январе прошлого года рост производства тепличных овощей относительно января 2020-го составлял 16% (огурцы — плюс 6%, томаты — 41%), напоминает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Замедление темпов роста связано с тем, что объем ввода новых тепличных комплексов значительно сократился, объясняет он. «В перспективе ожидается снижение темпов прироста и, возможно, даже стагнация. Нынешний рост на 2,6% может обуславливаться использованием новых сортов, выходом действующих комплексов на проектную мощность и др. Это говорит о том, что отрасль стабилизировалась», — прокомментировал «Агроинвестору» Глушков.



Скорость прироста валового сбора овощей закрытого грунта будет снижаться — максимум плюс 3% в год против плюс 10% тремя годами ранее, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Это, по ее словам, связано с тем, что массовая застройка Европейской части страны современными теплицами почти завершилась, осталось буквально несколько крупных проектов, которые будут сданы в этом году. На Дальнем Востоке, в Сибири новые тепличные комбинаты возводятся, однако крупных проектов там быть не может. «Локальные комплексы будут нацелены на реализацию продукции на местном рынке из-за огромных расстояний, и это правильный подход», — добавляет она.



Тепличная отрасль продолжит развиваться не экстенсивным, а интенсивным путем: будут совершенствоваться каналы сбыта, технологии выращивания, системы управления микроклиматом, освещением и питанием растений, говорит Решетникова. И все это будет происходить не для увеличения валовых сборов, а для роста коммерческой и производственной эффективности теплиц, и это естественный ход развития для любой отрасли. При этом старые комбинаты, которые существуют за счет поддержки региональных властей, будут закрываться. «Особенно, если рядом появится современный комплекс <...>. Старые теплицы такой конкуренции не выдержат», — считает эксперт.



Совершенствование производства, оптимизация ассортимента — это пути развития российской тепличной отрасли. По словам Решетниковой, вполне вероятно, что в скором времени большая часть производителей перейдет с выращивания самого урожайного, но дешевого огурца на производство других сортотипов, которые можно продать по более высокой цене. Также возможно, что многие компании начнут специализироваться на производстве нишевых культур — баклажанов, ягод, салатов и др. Это повлияет на рост урожайности, а увеличение валовых сборов в ближайшие годы будет происходить как раз за счет этого.



«Однако по итогам прошлого года себестоимость в тепличном секторе сильно выросла. Увеличивается она и сейчас. Это происходит из-за повышения тарифов на электроэнергию, удорожания энергоносителей, которые, в зависимости от региона, подорожали на 25-30%. Это, в первую очередь, бьет по современным теплицам, а использование светокультуры — единственный вариант для поддержки самообеспеченности в холодное время года», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. Но с этого года современные тепличные комплексы смогут компенсировать часть затрат на производство в зимний период, что является хорошей поддержкой со стороны государства.



Кроме того, сильно подорожала и логистика, что негативно отражается на конечной стоимости продукции и ее свежести. «Мало того, что выросли цены производителей, так еще и логистика подорожала на 25-30%», — говорит Решетникова. Также выросли цены на средства защиты растений, семена, удобрения, но в себестоимости тепличной продукции они занимают гораздо меньшую долю, чем, например, в пропашных агрокультурах. По словам Глушкова, энергоресурсы за прошлый год подорожали на 13%, удобрения — на 52%, средства защиты растений — на 30%, тара и упаковка — на 67%, оплата труда — на 24%, семена — на 5%.



«Это делает тепличный бизнес менее рентабельным: в 2019 году рентабельность составляла 16%, в 2020-м — 7%», — добавляет он. При этом цены сейчас держатся примерно на уровне января 2021-го: среднеплодный огурец остался на том же уровне, а красный круглый томат подорожал на 6%, сливовидный — подешевел. Причиной подорожания красного круглого томата может быть курс рубля, так как импорт все еще сохраняется. «Но эти 6% в любом случае ниже инфляции, так что такой рост — это нормально, и он может хотя бы частично окупить увеличение себестоимости», — рассуждает Глушков.



По словам Решетниковой, за прошлый год потребительские цены на огурцы выросли на 16%, томаты подорожали на 11%, что значительно выше официальной инфляции. В итоге плодоовощная продукция, в том числе тепличная, является одним из драйверов роста потребительских цен на продукты питания. И пока нет предпосылок для того, чтобы темпы удорожания начали снижаться.



«Возможно, в некоторых регионах объемы продаж сократились, но в денежном выражении снижения нет: по нашим предварительным расчетам, выручка тепличных комплексов при сопоставимых показателях валового сбора выросла, несмотря на увеличение расходов. Так, в 2021 году рентабельность была не хуже 2020-го: в среднем по отрасли она оценивается в 8-10%, а у отдельных производителей достигала и 20%. Были, конечно, и те, кто работал в убыток, но такое случается и в самые успешные годы», — заключила Решетникова.

