Производители предупредили о риске нехватки оболочек для сосисок и колбасы

Заменить импортную оболочку для колбас будет трудно Д. Абрамов

Российские производители колбас и сосисок могут столкнуться со сложностями из-за анонсированного еще в начале апреля запрета Евросоюза на поставки в Россию оболочек, необходимых для производства этих продуктов. Из-за этого существует риск сокращения ассортимента колбасной продукции, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.



Европа была основным поставщиком колбасных оболочек в Россию, однако с 10 июля 2022 года ЕС вводит запрет на поставки искусственных колбасных оболочек из затвердевших белковых и целлюлозных материалов. Директор полиграфического предприятия «Кюко Тамп» Александр Поляков сказал РБК, что отечественное производство не сможет в полной мере удовлетворить спрос. Запасов оболочки в России, по его словам, хватит примерно на три месяца, а затем может возникнуть дефицит, который отразится на производстве. «В ближайшей перспективе мы увидим резкое сокращение ассортимента колбас на прилавках российских магазинов», — считает он.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал РБК, что полностью заменить импортную оболочку для колбас будет трудно. Поэтому производители ищут альтернативные способы ее доставки в Россию, рассматривают возможность заменить оболочку или от чего-то отказаться. В Минсельхозе изданию сообщили, что трудности с поставками отечественные производители решают «за счет переориентации на другие рынки и поиска альтернативных поставщиков».



Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк подтвердил «Агроинвестору», что проблема поставок оболочек действительно есть. По его словам, такого рода сделки длятся от месяца до полугода. «Поэтому формально Евросоюз, введя ограничение, не запретил доотгрузку оболочек, заказанных ранее, — сказал он. — Так что в ближайшие два-три месяца товар со стороны европейских производителей будет отгружаться по старым контрактам. Это проблема не мгновенного стопа. Но когда заказы начнут исчерпываться, появятся проблемы». Пока есть надежда, что большая часть производителей сможет найти альтернативные оболочки хотя бы на часть ассортимента. «Тем более, речь идет о выбывании высококачественных оболочек. Поэтому может быть ухудшение качества оболочек. Это никак не скажется на качестве товара, только на его внешнем виде», — заключил Костюк.



В пресс-службе «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева сказали «Агроинвестору», что поставщики предупреждали компанию о такой проблеме на рынке, однако поставки продолжаются. «В ближайшие три месяца объемы оболочки под потребности нашего холдинга обеспечены. Дальнейшую перспективу прогнозировать сложно. Но мы готовы к альтернативам и параллельно прорабатываем замены, отрабатываем новых поставщиков», — добавляет представитель агрохолдинга.



В пресс-службе «Мираторга» рассказали «Агроинвестору», что с 1 апреля в рамках импортозамещения перевели свои колбаски с коллагеновых оболочек на натуральные. Изменения коснутся двух видов продукции собственного производства — «Колбаски для гриля» и колбаски свиные «К пиву». Продукция в новой оболочке уже появилась на полках российских магазинов. Импортная коллагеновая оболочка замещается собственным натуральным сырьем, подчеркнули в компании. Переход на натуральную оболочку происходит поэтапно. «Необходимость импортозамещения в мясопереработке получила дополнительную актуальность в свете анонсированного еще в начале апреля запрета ЕС на поставки в Россию оболочек, необходимых для производства этих продуктов», — отметила пресс-служба «Мираторга».

