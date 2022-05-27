Союз экспортеров зерна: Россия может создать региональный рынок для экспорта

Потенциал вывоза зерна в новом сезоне превышает 50 млн тонн НЗТ

В связи с введением торговых ограничений нуждающиеся страны в сезоне-2022/23 могут недополучить 10 млн т российского зерна. Такую оценку председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин озвучил в кулуарах Всероссийского зернового форума, сообщает ТАСС. Он заявил, что для решения этой проблемы может быть создан региональный рынок со своими инструментами и правилами. «Мы найдем подходящее решение для организации поставок в нуждающиеся страны, вплоть до организации обособленного регионального рынка, со своими клиринговыми валютами, инструментами торгового финансирования, правилами торговли и разрешения споров», — сказал Зернин.



«На фоне громких заявлений о приближающемся мировом продовольственном кризисе наши вчерашние партнеры наперегонки соревнуются в возведении барьеров на пути российского зерна в нуждающиеся страны, — цитирует Зернина ТАСС. — Это блокировки банковских счетов и расчетов, заморозки кредитных линий и лимитов торгового финансирования, запрет на заход судов в российские порты. Говоря языком новомодной культуры отмены, российское зерно, похоже, решили просто отменить, несмотря на последствия».



Зернин подчеркнул, что союз очень тревожит этот вопрос. Однако он считает, что Россия обязательно найдет варианты работы, так как полного запрета не будет, поскольку зерно относится к категории гуманитарных товаров. Но возможности для бизнеса будут ограничены, и это заметно уже сейчас.



На сегодняшний день выбрано чуть более 70% экспортных квот по зерну. При этом большинство крупных поставщиков фактически законтрактовали свои объемы. Такая высокая невыборка обусловлена в первую очередь скрытыми санкциями в отношении российского зерна, продолжает эксперт. «В отличие от своих крупных и финансово устойчивых коллег, компании малого и среднего бизнеса, получившие квоты, не могут их реализовать из-за вышеперечисленных проблем. Мы говорим о порядка 2-3 млн т зерна, которые Россия может поставить нуждающимся странам еще в этом сезоне», — сказал Зернин.



При этом руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, выступая на форуме, повысил потенциал экспорта зерна в сезоне-2022/23 до 52 млн т, включая 39-40 млн т пшеницы. По оценке гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, экспортный потенциал зерновых в новом сезоне составляет 53,5 млн т, в том числе 42,5 млн т пшеницы. «Прогноз экспорта зерновых в 2022/23 сельхозгоду — 50,3 млн т, из них 39 млн т пшеницы», — сказал на форуме гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.



При этом Рылько не стал менять свой прогноз урожая на этот год: 131,5 млн т зерна, включая 85 млн т пшеницы. Павенский повысил прогноз сбора пшеницы в России с 84,7 млн т до 86 млн т. Также в ходе форума повысил прогноз сбора зерна до 134 млн т Петриченко. В том числе урожай пшеницы может составить 86,7 млн т.



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