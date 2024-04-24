В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за неправильное обращение с пестицидами

Количество пчелиных семей, погибших от отравления пестицидами, растет Pixabay

В Госдуме будет рассмотрен законопроект о повышении штрафов за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Предложенные изменения предусматривают увеличение максимального размера штрафа для юридических лиц до 350 тыс. руб., а при повторном нарушении — до 450 тыс. руб. Инициатором предложения выступила организация «Промышленные пчеловоды России», указывая на устаревшие штрафы, которые не соответствуют серьезности последствий неправильного использования химикатов.



По данным Минсельхоза России, количество пчелиных семей, погибших от отравления пестицидами, растет, что подтверждает необходимость ужесточения наказаний. Летом 2019 года по этой причине погибло 39,7 тыс. пчелосемей. В 2022-м г- 14,6 тыс. в 23 регионах России. Авторы законопроекта подчеркивают, что неправильное использование пестицидов приводит не только к гибели пчел, но и к негативным последствиям для человека. Они утверждают, что из-за нарушений в применении гербицидов ежегодно умирают 14 тыс. человек, а в 700 тыс. случаев пестициды становятся причиной заболеваний.



По словам гендиректора «Щелково-Агрохим» Салиса Каракотова, инициатива с повышением штрафов не принесет никакой пользы рынку. «Это предложение направлено не на помощь отрасли, чтобы пестициды применялись качественнее, а на контроль за ней. Мы возражаем против дополнительных санкционных мер и будем активно препятствовать их введению», — заявил он «Агроинвестору».



«Щелково-Агрохим» еще ни разу не штрафовали за неправильное обращение с пестицидами, кроме того, Каракотов не знает ни одного предприятия, которое бы получало подобные взыскания. «Конечно, если есть нарушение в любом законе, должны быть какие-то регуляторные меры, но делать из этого что-то устрашающее для сектора не стоит. Сельхозпроизводители сейчас и так обложены массой требований в виде различных систем прослеживаемости», — отметил он.



Ранее директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов сообщил, что министерство поддержало законопроект о повышении штрафов за нарушения при использовании пестицидов в сельском хозяйстве, писал «Прайм». «Мы выступаем за увеличение размера штрафов. Считаем необходимым внести изменения в КоАП и увеличить ответственность лиц, нарушающих правила применения пестицидов в сельском хозяйстве. При превышении дозировок, несоблюдении сроков или границ применения пестицидов штрафы должны быть увеличены значительно», — говорил чиновник.



Сейчас за нарушение правил обращения с пестицидами юридическим лицам грозит штраф до 100 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.



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