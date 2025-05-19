разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

АККОР обратилась в Минсельхоз по проблемам цифровизации малых хозяйств

Растущее количество информационных систем может привести к массовому закрытию предприятий

| Агроинвестор |

Для КФХ использование цифровых программ требует значительных ресурсов
Для КФХ использование цифровых программ требует значительных ресурсов

Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) сообщила, что обратилась в по проблемам цифровизации малых форм хозяйствования, отметив, что растущее количество информационных систем может привести к массовому закрытию хозяйств. «Сегодня информационные системы стали неотъемлемой частью работы фермера. Однако внедрение большого количества ФГИС, в то время как малые хозяйства еще не адаптировались к уже существующим, создает для них серьезные трудности», — отмечает объединение.

Для КФХ использование цифровых программ требует значительного количества времени, влечет дополнительные финансовые затраты на оплату специалистов, на программное обеспечение, более мощную компьютерную технику, перечисляет АККОР. В наиболее сложной ситуации находятся фермерские хозяйства семейного типа, которые в большинстве случаев являются многопрофильными, а значит должны работать сразу в нескольких ФГИС. По оценке ассоциации, серьезных доработок требуют федеральные государственные информационные системы «Зерно», «Семеноводство», «Сатурн», «ВетИс» (компоненты «Цербер», «Меркурий», «Хорриот»), ЕФИС ЗСН, а также их интеграция друг с другом.

Проблема обсуждалась на XXXVI съезде АККОР и вошла в итоговую резолюцию. Также в марте в Госдуме состоялся круглый стол по этому вопросу с участием профильных ведомств и организаций, членов Ассоциации из 40 регионов. «По итогам круглого стола АККОР обратилась к министру сельского хозяйства Оксане Лут с просьбой принять меры по совершенствованию и отработке информационных систем, их сервисному сопровождению, снижению административной и финансовой нагрузки. Основная инициатива касалась разработки единой универсальной цифровой платформы для малых форм хозяйствования. В своем ответе сообщает, что запланировано выполнение работ по развитию Государственной информационной системы сбора и анализа отраслевых данных “Единое окно”. Ассоциация продолжит работу в этом направлении. Будем добиваться положительного решения вопроса в интересах фермеров», — подчеркивает объединение.

Ранее фермеры южных регионов просили о том, чтобы не торгующие семенами фермеры или личные подсобные хозяйства были избавлены от необходимости вносить данные в систему ФГИС «Семеноводство». По их словам, это забирает много времени и влечет дополнительные расходы. Кроме того, информационные системы в растениеводстве дублируют друг друга, при этом их полезность в части обеспечения учета зерна вызывает большие сомнения. Предложения участников рынка систематизировал экспертный совет Торгово-промышленной палаты, направив соответствующее обращения в . В официальном ответе замминистра Максим Титов отметил, что считает нецелесообразным отмену обязательных требований к растениеводческим хозяйствам, и предложения не соответствуют доктрине продовольственной безопасности страны, сообщал «РБК Ростов-на-Дону».

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2025
Эра копирования. Эффективны ли меры господдержки для реинжиниринга: мнения участников рынка

«Агротехника и технологии»

Эра копирования. Эффективны ли меры господдержки для реинжиниринга: мнения участников рынка
«Агроинвестор» №04, апрель 2025

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2025
Растениеводы в поисках маржи. На чем смогут заработать аграрии в 2025 году

«Агроинвестор»

Растениеводы в поисках маржи. На чем смогут заработать аграрии в 2025 году
Лидеры немного замедлились. Топ-25 игроков увеличили выпуск комбикормов на 2,8%

«Агроинвестор»

Лидеры немного замедлились. Топ-25 игроков увеличили выпуск комбикормов на 2,8%