АККОР обратилась в Минсельхоз по проблемам цифровизации малых хозяйств

Для КФХ использование цифровых программ требует значительных ресурсов Pixabay

Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) сообщила, что обратилась в Минсельхоз по проблемам цифровизации малых форм хозяйствования, отметив, что растущее количество информационных систем может привести к массовому закрытию хозяйств. «Сегодня информационные системы стали неотъемлемой частью работы фермера. Однако внедрение большого количества ФГИС, в то время как малые хозяйства еще не адаптировались к уже существующим, создает для них серьезные трудности», — отмечает объединение.



Для КФХ использование цифровых программ требует значительного количества времени, влечет дополнительные финансовые затраты на оплату специалистов, на программное обеспечение, более мощную компьютерную технику, перечисляет АККОР. В наиболее сложной ситуации находятся фермерские хозяйства семейного типа, которые в большинстве случаев являются многопрофильными, а значит должны работать сразу в нескольких ФГИС. По оценке ассоциации, серьезных доработок требуют федеральные государственные информационные системы «Зерно», «Семеноводство», «Сатурн», «ВетИс» (компоненты «Цербер», «Меркурий», «Хорриот»), ЕФИС ЗСН, а также их интеграция друг с другом.



Проблема обсуждалась на XXXVI съезде АККОР и вошла в итоговую резолюцию. Также в марте в Госдуме состоялся круглый стол по этому вопросу с участием профильных ведомств и организаций, членов Ассоциации из 40 регионов. «По итогам круглого стола АККОР обратилась к министру сельского хозяйства Оксане Лут с просьбой принять меры по совершенствованию и отработке информационных систем, их сервисному сопровождению, снижению административной и финансовой нагрузки. Основная инициатива касалась разработки единой универсальной цифровой платформы для малых форм хозяйствования. В своем ответе Минсельхоз сообщает, что запланировано выполнение работ по развитию Государственной информационной системы сбора и анализа отраслевых данных “Единое окно”. Ассоциация продолжит работу в этом направлении. Будем добиваться положительного решения вопроса в интересах фермеров», — подчеркивает объединение.



Ранее фермеры южных регионов просили о том, чтобы не торгующие семенами фермеры или личные подсобные хозяйства были избавлены от необходимости вносить данные в систему ФГИС «Семеноводство». По их словам, это забирает много времени и влечет дополнительные расходы. Кроме того, информационные системы в растениеводстве дублируют друг друга, при этом их полезность в части обеспечения учета зерна вызывает большие сомнения. Предложения участников рынка систематизировал экспертный совет Торгово-промышленной палаты, направив соответствующее обращения в Минсельхоз. В официальном ответе замминистра Максим Титов отметил, что Минсельхоз считает нецелесообразным отмену обязательных требований к растениеводческим хозяйствам, и предложения не соответствуют доктрине продовольственной безопасности страны, сообщал «РБК Ростов-на-Дону».



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