Картофель выкопан с 80% посадочных площадей

По прогнозу Минсельхоза, сбор картофеля в 2026 году составит 8 млн тонн Pixabay

К концу прошлой недели картофель был выкопан примерно с 80% посадочных площадей, которые в 2026 году в организованном секторе составили порядка 280 тыс. га. Об этом «Агроинвестору» сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Урожайность в этом году, судя по всему, будет чуть ниже, чем в прошлом», — добавил он. Ранее Минсельхоз прогнозировал, что урожай картофеля в 2026-м составит 8 млн т. Такая оценка дана исходя из посевных площадей и средней урожайности за последние пять лет. По мнению Красильникова, есть вероятность того, что сбор будет несколько ниже прогнозной оценки.



«В прошлом году сбор картофеля составил 8,5 млн т — это почти рекорд, только в 2023-м урожай был выше — 8,6 млн т. Но такие рекорды делают рынок перенасыщенным, снижается доходность аграриев. Все это может подталкивать некоторых сельхозпроизводителей к переходу на более доходные культуры», — прокомментировал Красильников. В целом, говорит он, российский рынок картофеля относительно сбалансирован, импорт в первой половине года составил порядка 500 тыс. т, что почти вдвое меньше, чем в 2025-м. В 2025-м фиксировался близкий к рекорду объем ввоза на фоне обнуления импортной пошлины. «Сейчас, конечно, импорта нет: продолжаются уборочные работы. Но ряд регионов (Тульская, Нижегородская, Волгоградская и другие области) говорят о проблемах с доставкой в Московский регион. Надеемся, что эти вопросы будут решены», — сообщил Красильников.



Также текущий сезон сопровождался ростом затрат на ГСМ и его временным дефицитом, традиционно — нехваткой персонала, а также угрозами атак в приграничных регионах. «Погодный фактор тоже имеет место, в этом году он действовал разнонаправленно: в период вегетации в Новосибирске и Красноярске не было осадков практически два месяца. Там отмечается небывалое снижение валового сбора. В то же время западнее, например в Свердловской области, наблюдалось сильное переувлажнение, и в определенный период там вводился режим ЧС в сельском хозяйстве», — говорит эксперт. При этом в Центре и Поволжье урожай неплохой, и опасений за сбор в 2026-м году быть не должно: дефицита картофеля не будет.



Накануне Красильников говорил, что ​​Россия в ближайшем будущем не сможет полностью отказаться от импортного картофеля. Об этом он сообщил журналу «Поле.РФ». «Полностью отказаться от импорта картофеля, наверное, нам не светит в ближайшем будущем. Хотя у нас и появляются уже в некоторых регионах хранилища, которые дают возможность хранить за счет благоприятных температурно-влажных режимов от урожая до урожая, но таких высокотехнологичных хранилищ у нас на пальцах посчитать», — отмечал Красильников. По его словам, за последние годы среднегодовой импорт колебался от 250 тыс. т до 500 тыс. т. «И даже если он будет оставаться на уровне 300 тыс. т, это не говорит о том, что страна является импортозависимой по картофелю», — подчеркнул эксперт.



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