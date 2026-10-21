Господдержка четырех госпрограмм АПК за три года составит 1,3 трлн рублей

Основные меры господдержки агросектора сохранены Е. Разумный / Ведомости

Господдержка четырех госпрограмм АПК в проекте бюджета на ближайшие три года предусмотрена на уровне 1,3 трлн руб., сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, пишет «Интерфакс». В том числе в следующем году планируется выделить 430 млрд руб., в 2028-м — 440 млрд руб., в 2029-м — свыше 422 млрд руб. Основные меры господдержки отрасли сохранены, отметила Лут. Речь, в частности, идет о льготном кредитовании, в том числе экспортном, субсидиях на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, на развитие виноградарства и виноделия, субсидиях «Росагролизингу» и др.



По словам министра, особое внимание уделено национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»: по сравнению с уровнем прошлого года объем ассигнований в рамках подготовки проекта бюджета увеличен на 20%. В рамках госпрограммы «Земля» также сохранены основные меры поддержки: субсидии на проведение мелиоративных мероприятий, на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ.



При этом, согласно проекту федерального бюджета, финансирование основной госпрограммы развития сельского хозяйства может заметно снизиться. Так, в следующем году на нее пока предусмотрено около 261,4 млрд руб. из федерального бюджета против почти 402,2 млрд руб. в 2026-м (показатель сводной бюджетной росписи на 1 сентября). Закон о бюджете на текущий год и плановый период 2027—2028 годов предполагал выделение 308,5 млрд руб. В 2028 и 2029 годах бюджетные ассигнования могут составить 304,5 млрд руб. и 306 млрд руб.



Комитет Госдумы по аграрным вопросам в своем заключении на законопроект о федеральном бюджете отметил, что объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий госпрограммы развития АПК в 2027 году, почти на 35% меньше, чем в 2026-м. В том числе финансирование федерального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» может снизиться на 46,6%. Финансирование федерального проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» предполагается уменьшить на 39,2%, «Развитие малого агробизнеса» - на 56,2%. Ресурсное обеспечение мероприятий федерального проекта «Экспорт продукции АПК» планируется на 38% меньше показателя сводной бюджетной росписи на 1 сентября 2026 года.



Для снижения зависимости от внешних факторов, модернизации производственной базы, технологического обновления и расширения экспорта, депутаты рекомендовали рассмотреть вопрос возможности увеличения финансирования агрогоспрограммы на 2027 год. Также профильный комитет считает нужным расширить финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», выделение средств на которую предполагается сократить на 31%.



Бюджетные ассигнования на госпрограмму «Земля» в 2027 году запланированы на уровне 33,37 млрд руб. — на 986,4 млн руб. (3%) больше, чем в сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2026-го. В 2028 году может быть выделено 27,4 млрд руб., в 2029-м — 27,5 млрд руб. Вместе с тем, Комитет Госдумы по аграрным вопросам отмечает ежегодный дефицит финансирования госпрограммы за счет федерального бюджета. Так, в следующем году недофинансирование относительно ее первоначального паспорта составляет свыше 20 млрд руб.



Исполнительный директор практики бизнес-консультирования компании «Технологии Доверия» («ТеДо») Антон Виноградов оценивает запланированное законопроектом о бюджете сокращение господдержки АПК как ощутимое, прежде всего для инвестиций. «В первую очередь я бы обратил внимание на льготное инвестиционное кредитование и лизинг техники. При нынешней стоимости заемных средств отдельные проекты и без того находятся на грани рентабельности, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Если поддержка становится менее доступной, то предприятия начинают откладывать модернизацию, строительство и обновление оборудования».



Хотя последствия снижения господдержки будут неоднородными для разных категорий производителей (крупные агрохолдинги обладают более широкими возможностями привлечения финансирования и перераспределения ресурсов, тогда как небольшие хозяйства сильнее зависят от льготных кредитов и прямых субсидий) в среднесрочной перспективе это может ограничить возможности отрасли по дальнейшему наращиванию выпуска и снижению себестоимости продукции, полагает директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Вадим Аникин. Основной риск заключается не столько в немедленном сокращении производства, сколько в замедлении инвестиционной активности, технологического обновления и роста производительности, добавляет он.



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