Минсельхоз предлагает включить лизин в перечень критически важных для АПК препаратов

Действующие в России предприятия закрывают потребность в лизине примерно на 70% Союзкрахмал

Минсельхоз предлагает включить лизин, его соли и соединения в перечень критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок и технологических вспомогательных средств. Разработки и внедрение таких препаратов субсидируются. Перечень используется в рамках господдержки предприятий, которые реализуют инновационно-технологические проекты, а также при возмещении части затрат на создание и модернизацию объектов АПК по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок и др.



В частности, регионам предусмотрены субсидии на софинансирование компенсации затрат организаций на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию соответствующих производств. Включение лизина в перечень расширяет список продукции, на которую распространяются предусмотренные государством меры поддержки.



Сейчас лизин в России выпускают «АминоСиб» (Тюменская область) и «Завод премиксов № 1» (Белгородская область). Параллельно реализуются два новых проекта: «Донбиотех» (группа "Росхим") и «НПО ТН-Биотех» (группа «Татнефть»), рассказал президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» Олег Радин. «Включение лизина в перечень критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок я считаю объективной мерой господдержки. Это логичный шаг к полной, стопроцентной самообеспеченности страны по критически важным ингредиентам для АПК», — сказал Радин «Агроинвестору».



По его словам, два действующих предприятия закрывают потребность внутреннего рынка в лизине более, чем на 70%, остальное поставляется из Беларуси и Китая. «Закрыть оставшуюся долю импорта предположительно должны новые проекты. Включение в перечень дает им доступ к субсидиям на НИОКР и на создание и модернизацию производств, а для таких капиталоемких проектов это существенная поддержка», — пояснил эксперт.Радин допускает, что за господдержкой смогут обращаться и действующие производители. «Для компаний такая мера поддержки может стать сигналом к наращиванию объемов производства лизина в том числе, в жидкой форме», — отметил эксперт, обратив внимание на технологию. «Действующие предприятия выпускают лизин-сульфат в жидкой форме. Покупают глюкозу у отечественных крахмалопаточных заводов и не увеличивая мощности по переработке зерна, наращивают объемы выпуска продукта», — заключил Радин.

Изначально завод «Донбиотех» в Волгодонске Ростовской области планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2014 году, но сроки неоднократно переносились. В марте «Агроинвестор» писал, что «Донбиотех» к 2029 году намерен начать выпуск треонина, триптофана и валина объемом более 55 тыс. т, а также расширить линейку за счет кормовых витаминов и ферментов. Об этом сообщал глава «Росхима» Эдуард Давыдов в своем Телеграм-канале. «Это незаменимые аминокислоты, в которых нуждается рынок России. Сейчас это импортозависимый сегмент», — отмечал он. Кроме того, к 2028 году на заводе «Донбиотех» планируется запустить производство лизина и полностью заместить китайский импорт. Проект реализуется в рамках создания биотехнологических кластеров глубокой переработки по нацпроекту «Биоэкономика», его стоимость может дойти до 85 млрд руб., писал «Интерфакс».



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