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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Садоводы просят ограничить импорт саженцев плодовых культур

А также — ввоз плодов в период массового сбора урожая в России

| Агроинвестор |

Ограничения для плодов предлагают рассматривать как временные и адресные
Ограничения для плодов предлагают рассматривать как временные и адресные

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края предлагает ограничить ввоз однолетних и двухлетних саженцев плодовых культур. Соответствующее обращение ассоциация совместно с коллегами из отраслевых союзов Кубани, Дагестана и с Ассоциацией производителей плодов, ягод и посадочного материала России направила министру сельского хозяйства Оксане Лут. Исключения предлагается предусмотреть для базисного исходного материала — подвоев и привоев, используемых для размножения плодовых культур, пишет «Поле.рф».

В обращении отраслевых объединений указывается, что благодаря господдержке в России созданы современные питомниководческие хозяйства, заложены интенсивные сады и построены плодохранилища. «В развитие отрасли вложены значительные средства федерального и региональных бюджетов, а также собственные средства предприятий и привлеченные инвестиции. Сохранение экономической устойчивости созданных производств — необходимое условие эффективности этих вложений», — говорится в обращении. По оценке авторов письма, избыточный импорт саженцев при достаточных отечественных производственных мощностях снижает загрузку российских питомников и сохраняет зависимость от иностранных поставщиков.

Еще одно предложение касается сезонного регулирования импорта плодов. Садоводы просят ограничивать избыточные поставки в период массового поступления отечественного урожая и сохранять необходимый импорт, когда российской продукции не хватает. «В период массового поступления российского урожая избыточный импорт плодов усиливает ценовое давление и затрудняет реализацию отечественной продукции. <…> Для российских производителей нехватка современных плодохранилищ и доступных мощностей хранения по-прежнему остается существенной проблемой, из-за которой отечественное яблоко сложнее реализовывать равномерно в течение года», — говорится в обращении. Ограничения предлагают рассматривать как временные и адресные — до достижения целевых показателей продовольственной безопасности. В дальнейшем их необходимость предлагают оценивать с учетом состояния внутреннего рынка. 

По словам гендиректора компании Тамары Решетниковой, мотивация питомниководов относительно ограничений на импорт саженцев понятна, однако такая мера может навредить российским садоводам. «Здесь вопрос здоровой конкуренции: если они (отечественные питомники) не могут конкурировать по качеству и цене с саженцами аналогичных видов культур из-за рубежа, то, наверное, не стоит перекладывать риски на садоводов», — говорит она, добавляя, что отсутствие конкуренции не стимулирует рост качества посадочного материала. При этом импортируются в Россию саженцы только для профессионального использования в садах, в то время как в хозяйствах населения используется отечественный посадочный материал. «Снижение урожая для бизнеса — это прямые потери и, соответственно, сложности с возвратом кредитов», — говорит Решетникова.

В то же время необходимость в ограничении импорта плодов в период массового сбора урожая есть, продолжает она. Особенно остро этот вопрос затрагивает малые хозяйства, которые не обладают собственными мощностями для хранения. «Для их поддержки эта мера необходима и оправдана. Собственных яблок в этот период очень много. Но разнообразие десертных яблок не так велико, как хотелось бы. Поэтому мы все еще зависим от импорта яблок нескольких сортов, которые в России практически не выращиваются, но это не является критичным», — прокомментировала Решетникова «».

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