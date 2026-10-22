Садоводы просят ограничить импорт саженцев плодовых культур

Ограничения для плодов предлагают рассматривать как временные и адресные Pixabay

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края предлагает ограничить ввоз однолетних и двухлетних саженцев плодовых культур. Соответствующее обращение ассоциация совместно с коллегами из отраслевых союзов Кубани, Дагестана и с Ассоциацией производителей плодов, ягод и посадочного материала России направила министру сельского хозяйства Оксане Лут. Исключения предлагается предусмотреть для базисного исходного материала — подвоев и привоев, используемых для размножения плодовых культур, пишет «Поле.рф».



В обращении отраслевых объединений указывается, что благодаря господдержке в России созданы современные питомниководческие хозяйства, заложены интенсивные сады и построены плодохранилища. «В развитие отрасли вложены значительные средства федерального и региональных бюджетов, а также собственные средства предприятий и привлеченные инвестиции. Сохранение экономической устойчивости созданных производств — необходимое условие эффективности этих вложений», — говорится в обращении. По оценке авторов письма, избыточный импорт саженцев при достаточных отечественных производственных мощностях снижает загрузку российских питомников и сохраняет зависимость от иностранных поставщиков.



Еще одно предложение касается сезонного регулирования импорта плодов. Садоводы просят ограничивать избыточные поставки в период массового поступления отечественного урожая и сохранять необходимый импорт, когда российской продукции не хватает. «В период массового поступления российского урожая избыточный импорт плодов усиливает ценовое давление и затрудняет реализацию отечественной продукции. <…> Для российских производителей нехватка современных плодохранилищ и доступных мощностей хранения по-прежнему остается существенной проблемой, из-за которой отечественное яблоко сложнее реализовывать равномерно в течение года», — говорится в обращении. Ограничения предлагают рассматривать как временные и адресные — до достижения целевых показателей продовольственной безопасности. В дальнейшем их необходимость предлагают оценивать с учетом состояния внутреннего рынка.



По словам гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, мотивация питомниководов относительно ограничений на импорт саженцев понятна, однако такая мера может навредить российским садоводам. «Здесь вопрос здоровой конкуренции: если они (отечественные питомники) не могут конкурировать по качеству и цене с саженцами аналогичных видов культур из-за рубежа, то, наверное, не стоит перекладывать риски на садоводов», — говорит она, добавляя, что отсутствие конкуренции не стимулирует рост качества посадочного материала. При этом импортируются в Россию саженцы только для профессионального использования в садах, в то время как в хозяйствах населения используется отечественный посадочный материал. «Снижение урожая для бизнеса — это прямые потери и, соответственно, сложности с возвратом кредитов», — говорит Решетникова.



В то же время необходимость в ограничении импорта плодов в период массового сбора урожая есть, продолжает она. Особенно остро этот вопрос затрагивает малые хозяйства, которые не обладают собственными мощностями для хранения. «Для их поддержки эта мера необходима и оправдана. Собственных яблок в этот период очень много. Но разнообразие десертных яблок не так велико, как хотелось бы. Поэтому мы все еще зависим от импорта яблок нескольких сортов, которые в России практически не выращиваются, но это не является критичным», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору».



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

