Бургер: красный, сочный, растительный

Первый в своей жизни растительный бургер я пробовал с месяц назад. И не где-нибудь, а в московском кафе, принадлежащем известному завсегдатаям модных заведений фудсервиса ресторанному холдингу. Помню, взял меню и сразу уткнулся в предложение «ароматного, сочного мясного бургера из растительного мяса». Бургер был первым номером в разделе «ЗОЖ» меню. Он состоял из горохового изолята, растительных масел, соли, экстракта дрожжей и свекольного сока. На кухнях этого и других заведений сети собирают и жарят несколько видов бургеров на растительном белке.



Узнав, что сеть закупает бургеры в США у компании Beyond Meat, я сразу вспомнил триумфальное IPO этого стартапа, прошедшее в мае при десятикратной переподписке. Она разместилась на бирже Nasdaq и заработала $240 млн. Инвесторы оценили Beyond Meat в $3,4 млрд при годовой выручке меньше $90 млн и операционном убытке $30 млн. Соотношение этих цифр значит только одно: рынок купил новую, оригинальную и драйвовую по его мнению идею. Ранними инвесторами в этот стартап стали такие известные люди, как основатель Microsoft Билл Гейтс, соучредитель Twitter Эван Уильямс и актер Лео ди Каприо. Доля в Beyond Meat, кроме венчуров, была у Tyson Foods и General Mills.



Не нужно скептически улыбаться: еще год-другой, и альтернативное мясо станет полноценной инвестиционной идеей. Да уже становится. Продукция Beyond Meat продается в нескольких десятках тысяч заведений 20 стран мира. Tyson, выйдя из Beyond, сам разрабатывает линейку продуктов из альтернативного протеина. В США есть прямой конкурент Beyond Meat — стартап Impossible Foods, посеянный восемь лет назад в Кремниевой долине. Идея его основателя Патрика Брауна — к 2035 году полностью заменить в рационе людей животные белки растительными — наводит на мысль, что человек несколько crazy. Однако если оставить ее, то есть результат масштабирования этой идеи. Impossible Foods привлекла $750 млн денег инвесторов, и сейчас оценивается в $2 млрд. Компания имеет завод растительных котлет в Окленде, где выпускает их на $2 млн в месяц. Она партнерствует с глобальной сетью фастфуда Burger King, продающей бургеры из этих котлет в своих заведениях.



Развитие технологий и массовость производства позволили компаниям, имитирующим продукты животноводства, меньше чем за 10 лет на порядки сократить себестоимость, доведя цену до привычных потребителям цифр. По словам моих американских знакомых, «Impossible Burger» от Impossible Foods можно купить за $2-3. В Москве растительный бургер, о котором я рассказал в начале, стоит 680 рублей. Это уже $10, но не дороже мясного аналога.



Еще один пример. Предприниматель из Гонконга Дэвид Юн работает над созданием Omnipork — продукта из фарша, сделанного из белков гороха, сои, риса и грибов. Он разработан для Китая и имеет вкус свинины. А пока проект стартовал в Сингапуре, Таиланде и на Тайване: в отличие от США, в Азии еще не было таких предложений.



К 2020 году Beyond Meat обещает освоить выпуск растительных стейков. В ближайших планах Impossible foods — запуск линейки альтернатив молочным продуктам. А производители мяса из стволовых клеток животных (то есть реплик мясных изделий не из растительного, а из животного белка) рассчитывают выйти на рынок с конкурентным потребительским предложением через 4-5 лет. Их стейки и котлеты пока дороговаты: затраты — несколько сотен долларов. Но оцените скорость удешевления технологии: первые образцы стволовых стейков стоили больше $300 тыс. за штуку, и было это те же пять лет назад.



Лично я не готов отказаться от привычных, «мясных», стейков и бургеров. А тот купил, разобрал на запчасти и съел один раз и больше из любопытства. Но справедливости ради хочу сказать: вид, текстура, вкус бургера и ощущения при его поедании достаточно близки к обычной говядине.



Популярность альтернативных протеинов быстро растет. По себестоимости и цене продукты из них уже сейчас почти наравне с традиционными аналогами. Производителям мяса и других животных белков очень скоро придется с этим считаться.