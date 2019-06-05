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Технологии
Стратегическое сырье. Нужно ли развивать производство хлопка в России
Алена Белая
Агроинвестор
5 июня 2019
Возможное снижение объемов импорта хлопкового волокна породило идею чиновников производить его внутри страны. Пока хлопчатником засеяны считанные гектары, но в перспективе потребность в хлопке может полностью удовлетворяться собственным производством, уверен Минсельхоз. Эксперты относятся к этому скептично: высокие затраты и климатические ограничения могут затруднить реализацию планов
журнал «Агроинвестор»
июнь 2019
В 2018 году в России собрали 80 тонн хлопка
Фото: Pixabay

Максимальная площадь возделывания хлопчатника в России составляет 220 тыс. га при условии мелиорации, подсчитал Минсельхоз. Этот потенциал следует реализовывать, уверены чиновники. Необходимость развития данного направления агроведомство связывает с политикой стран Средней Азии, которые являются основными поставщиками хлопка в Россию. В последние годы они ведут активное строительство собственных перерабатывающих комбинатов, и вскоре могут сократить продажу сырья на внешние рынки. Между тем потребность российских предприятий в хлопковом волокне оценивается примерно в 70 тыс. т в год, знает партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд.

Сеять или покупать

С распадом СССР Россия лишилась собственного хлопка, и предприятия текстильной промышленности были вынуждены закупать импортное сырье, говорит замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Андрей Олейников. В последние годы импорт стабилизировался на уровне около 250-300 тыс. т. Основными поставщиками нечесаного хлопковолокна являются страны СНГ — Таджикистан (34%), Казахстан (29%), Киргизия (24%) и Узбекистан (11%).

По информации ответственного секретаря комитета по хлопку Союзлегпрома Анны Орозовой, Узбекистан уже сократил экспорт хлопка в виде сырья, поскольку руководство страны поставило задачу увеличить переработку на местных текстильных фабриках и экспортировать уже готовую продукцию. Однако заметного влияния на сырьевое обеспечение российских хлопкопрядильных фабрик это не оказало, так как их потребности сейчас обеспечиваются в основном за счет поставок из Таджикистана, Казахстана, Киргизии, а в последний год и из Азербайджана, экспортный потенциал которого резко вырос.

Однако и в других странах Средней Азии ведется активное строительство перерабатывающих мощностей, известно Гольфанд. Через несколько лет будет крайне сложно экспортировать минимально обработанный хлопок из данных регионов, считает она. Сейчас около 73% российского импорта составляют хлопковое волокно, хлопчатобумажные нитки и пряжа, остальное приходится на ткани, отмечает эксперт «Института комплексных стратегических исследований» (ИКСИ) Надежда Каныгина.

импорт хлопковой продукции

Согласно данным ФТС, импорт хлопковой продукции после некоторого спада в 2015 году последние три года увеличивается. Однако если говорить о ввозе волокна, то его поставки в Россию в стоимостном выражении действительно сократились — с 2015-го примерно в 1,4 раза, а с 2013-го — в 2,1 раза. При этом импорт пряжи, содержащей более 85% хлопковых волокон, вырос — с 2015 года тоже в 1,4 раза. Тем не менее на текущий момент дефицита волокна в России нет, утверждает Орозова. «Трейдеры говорят, что даже не всегда удается продать весь объем на внутреннем рынке», — говорит она.

По мнению управляющего партнера консалтинговой группы «Агроинвестсервис» Дмитрия Потапенко, российская текстильная промышленность в части хлопчатобумажных тканей безвозвратно переориентирована на импортное сырье. Системного и существенного стимула для инвестиций в отечественное производство хлопка-сырца со стороны российских производителей волокна и тканей нет и не будет. А спрос на импортный сырец будет сохраняться до тех пор, пока будет оставаться в рабочем состоянии соответствующее оборудование для его переработки на отечественных предприятиях.

В России в 2018 году, по данным Росстата, собрали примерно 80 т хлопка — это совсем ничего, отмечает Потапенко. Но никакой проблемы в этом эксперт не видит. «Мы даже семена сахарной свеклы не делаем сами, как и генетику сельскохозяйственных птицы и животных. Что уж говорить о хлопке! — восклицает он. — Уже очень много лет это глобальный биржевой товар с очень специфической финансово-экономической моделью производства и оборота, которая в России не может быть локализована». По словам Потапенко, во многих странах хлопок и изделия из него — часть исторического народно-хозяйственного уклада (например, в Китае и Индии традиции и навыки выращивания агрокультуры и ее обработки существуют более 2 тыс. лет), и одного энтузиазма России недостаточно, чтобы эффективно и осмысленно конкурировать с такими производителями.

Доцент по кафедре садоводства, селекции и семеноводства, канд. с.-х. наук Волгоградского государственного аграрного университета (ВолГАУ) Игорь Подковыров, напротив, полагает, что сейчас самое время для того, чтобы подумать о развитии хлопководства в России. «Есть огромный глобальный спрос, поэтому в дальнейшем можно будет поставлять отечественную продукцию и за рубеж, — оптимистичен он. — Мы можем стать экспортерами и диктовать свои условия на мировом рынке, влиять на ценообразование, именно поэтому правительству стоит уделять больше внимания развитию отрасли».

За государственные деньги можно выращивать хоть ананасы в Мурманске, иронизирует Потапенко. «Но если говорить серьезно, то у России просто нет возможности поддерживать хлопководство за счет бюджета в сколь-нибудь существенном для отечественной текстильной промышленности масштабе, — думает он. — И в большинстве случаев господдержка — фактор временный». Стоит учесть и то, что хлопчатник не подразумевает реверсный севооборот. Его нельзя возделывать год-два и бросить, так как его индустриальное производство предполагает инвестиции в системный шлейф сложных и дорогих элементов агротехники и прецизионной, специализированной именно на хлопке-сырце сельхозхимии. Именно поэтому заниматься этой агрокультурой в России бессмысленно, настаивает Потапенко. Объемов мирового производства вполне достаточно для покрытия потребностей и нашей страны. «В условиях глобализации главным является наличие объективно и естественно сформированной цивилизационной экспертизы по поводу использования конкурентного природно-климатического потенциала, — подчеркивает он. — У нас применительно к производству хлопка-сырца этого нет».

Урожайность хлопка

Для развития хлопководства в России необходима совокупность нескольких факторов, говорит и гендиректор волгоградской прядильно-ткацкой фабрики «Камышинский текстиль» Александр Борисенко. Среди них экономическая целесообразность, наличие доступной информации по возделыванию хлопчатника, посевной материал, посевная и уборочная техника, приемно-перерабатывающие пункты (заводы по переработке сырца) и государственная поддержка. При потере одного из звеньев нельзя гарантировать успех. Именно поэтому на сегодняшний день перспектива развития хлопковой отрасли не совсем ясна, считает руководитель центра прикладной генетики, селекции и семеноводства хлопчатника ВолГАУ, профессор Ойбек Кимсанбаев. «Перерабатывающие предприятия, в частности текстильные, очень нуждаются в собственной сырьевой базе. Но многих аграриев не радует тот факт, что хлопчатник завтра может войти в список основных агрокультур, возделываемых в стране наряду с пшеницей, кукурузой, подсолнечником, овощами и другими, ведь ему нужна особая поддержка, — говорит он. — Слишком много вопросов и по технологиям, хотя рано или поздно отрасль в России должна начать развиваться».

Пока же хлопководство в России находится на начальной стадии развития. В 2017 году площади хлопчатника не достигли и 80 га. А возделыванием агрокультуры занимались лишь два региона — Волгоградская и Астраханская области. В то же время для нашей страны хлопчатник — это не новая, а забытая агрокультура, уверяет Подковыров. Его пытались выращивать еще до Великой Отечественной войны в южных регионах страны, но поскольку республики Средней Азии давали лучшие результаты, производство было перенесено туда.

Ввоз волокна в деньгах сократился в 1,4 раза
Ввоз волокна в деньгах сократился в 1,4 разаФото: Shutterstock

Хлопок в мире
Хлопчатник возделывается в 97 странах мира, расположенных в тропической и субтропической зоне, доходя до 36 южной широты и до 48 северной, сообщает Игорь Подковыров из ВолГАУ. По данным Минсельхоза США, в сезоне-2018/19 урожай хлопка-сырца в мире составит более 27,3 млн т. Импортируют хлопковую продукцию 177 стран, а экспортируют 169. «Хлопчатник относят к агрокультурам, которые обеспечивают быстрый экономический рост государств. Самые крупные экономики мира, такие как США, Китай, Индия, достигли своего развития во многом за счет производства и переработки хлопкового волокна. Именно эти страны возглавляют семерку лидеров производителей хлопка-сырца», — говорит Подковыров. Они обеспечивают половину мирового производства волокна. Эти же страны, за исключением США, перерабатывают большую часть выращенного хлопка-сырца на своей территории. Причем объемы потребления больше производства на 13-36%. Крупнейшими импортерами волокна являются Китай, Бангладеш, Вьетнам. Лидируют по экспорту США, которые реализуют более 3 млн т волокна ежегодно.

Не прибыльный бизнес?

Данных о рентабельности выращивания хлопчатника в силу отсутствия до недавнего времени подобного производства в России у Росстата нет. Что касается доходности прядения волокна, то, согласно информации ведомства, в 2017 году она составляла -16%, а в 2018-м повысилась до -0,27%. А вот производство тканей из хлопка является уже доходным бизнесом, хотя уровни этой маржи все еще не самые высокие по отрасли — 8,5-9%, сообщает Каныгина.

Выращивание хлопчатника дает хорошую рентабельность, утверждает гендиректор компании «Русский хлопок» (Астраханская область, занимается выращиванием агрокультуры с 2016 года) Дмитрий Чапаев. Затраты на 1 га, с которого можно получить в среднем до 15 ц волокна, составляют около 32 тыс. руб., а средняя цена «белого золота» достигает 137 тыс. руб./т. «Хлопковое волокно — биржевой товар, в мире оно стоит около $2,1 тыс., при этом за последние три года цена менялась в пределах плюс-минус 10%», — рассказывает топ-менеджер.

Страны-импортеры хлопковой продукции

Несмотря на то, что в России хлопководство принято считать экономически нецелесообразным, нерентабельным производством, существование (пусть и всего нескольких) хозяйств, занимающихся этим бизнесом и даже наращивающих производство из года в год, по мнению Каныгиной, говорит об обратном. При грамотном подходе, продуманной системе орошения выращивание хлопчатника может быть доходным направлением. К тому же в интересах страны иметь пусть и небольшую, но собственную сырьевую базу. При этом агрокультуру можно выращивать на южных залежных землях, которых достаточно много, а также на засоленных почвах, которые уже непригодны для другого производства», — говорит эксперт.

Нужно помнить, что хлопчатник — стратегическая агрокультура, так как после переработки его используют в химической, легкой промышленности и во множестве других отраслей, обращает внимание Подковыров. «Из хлопка делают ракетное топливо, порох, хлопковыми тканями отделывают кабины космических кораблей, из них шьют парашюты, даже денежные банкноты делают из хлопчатника, — рассказывает ученый. — И заменить хлопок по ряду направлений в рамках существующих технологий пока нельзя».

Хлопковая ткань как в чистом виде, так и в совокупности с другими синтетическими и натуральными материалами используется при пошиве одежды, добавляет Олейников. «На ее производство идут только лишь длинные хлопковые нити, а короткие перерабатываются в средства личной гигиены, среди которых ватные тампоны, палочки, подгузники и многое другое», — знает чиновник. Также, по его словам, хлопок стал использоваться при производстве искусственных кож в машиностроении, а также ряда элементов автомобильных покрышек. При переработке хлопка остаются семена с так называемым подпушком (линтом). Он применяется при выпуске пластмасс, фотобумаги и пленок, лакокрасочных материалов. Кроме того, семена хлопка богаты жирами, поэтому из них производят масло, идущее в пищевую и косметическую промышленность. «Отходы же, получаемые при переработке, такие как жмых и шелуха, добавляют в комбикорм для КРС, содержание в них белка превышает 40%», — рассказывает Олейников.

Развитие хлопководства на территории России сыграет огромную роль в импортозамещении, будет способствовать созданию надежной отечественной сырьевой базы для текстильной, пищевой, фармацевтической, оборонной отраслей, считает Чапаев. По оценке Кимсанбаева, сейчас для внутреннего рынка необходимо хотя бы 45-50 тыс. т хлопкового волокна. Хотя еще в 2000-м его потребление в России составляло 190 тыс. т. Сейчас же площадь возделывания хлопчатника в стране не превышает 250-300 га (на юге России) при среднем сборе с гектара в 20-25 ц хлопка-сырца.

Покупаем больше, чем продаем
Стоимостные объемы российского импорта хлопковой продукции в 11 раз превышают экспорт, обращает внимание Надежда Каныгина из ИКСИ. 87,3% вывоза — это хлопчатобумажные ткани. Большая часть внешних продаж приходится на Белоруссию (41,2%), Украину (23,6%) и Казахстан (16,8%). По данным ФТС, в 2018 году экспорт хлопка в денежном выражении сократился почти на 16% по сравнению с уровнем 2017-го до $53,9 млн. При этом в физическом объеме прошлогоднее падение было даже более существенным — на 30,6%.

Первые опыты

Реальные попытки возродить выращивание хлопчатника в России начали предприниматься относительно недавно. Основные усилия сосредоточены в районах с умеренно-континентальным климатом: в Астраханской, Волгоградской областях, Ставропольском крае, Калмыкии и Дагестане. Это самые перспективные регионы для выращивания хлопка, отмечает Чапаев.

В Волгоградской области развитием хлопководства занимаются не первый год, рассказывает зампредседателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области Сергей Чумаков. По словам Кимсанбаева, регион является самой северной точкой мирового хлопкосеяния. «И только в одном из районов региона есть полтора миллиона гектаров незанятых площадей! Из них 150-200 тыс. га пригодны для выращивания хлопчатника», — утверждает он.

В бюджете региона в 2019 году на возмещение аграриям 50% расходов на приобретение машин для уборки и первичной обработки хлопка заложено 8 млн руб. Также предусмотрена компенсация прямых затрат при выращивании, сообщает Чумаков. Некоторые хозяйства области в этом году возьмутся за возделывание хлопчатника. Так, 30 га агрокультурой планирует занять «АПК Райгород».

Крупнейшие мировые производители хлопка

Наличие же в регионе перерабатывающего предприятия — «Камышинский текстиль» — создает предпосылки для создания в Волгоградской области целого текстильного кластера, считает Чумаков. Есть намерения и возможности занять хлопчатником от 200 до 500 га. Основная трудность в достижении этого результата, по мнению чиновника, заключается в том, что для выращивания агрокультуры необходима специализированная техника, что ведет к дополнительным высоким затратам.

В 2014 году в ВолГАУ был создан Центр прикладной генетики, селекции и семеноводства хлопчатника, где изучаются также агротехнические методы его возделывания. Результатом селекционной работы стало выведение нового ультраскороспелого сорта хлопчатника ПГССХ 1, который успевает вызревать с апреля по сентябрь: от посева до сбора урожая проходит 105 дней, рассказывает Кимсанбаев. Сорт уже успешно выращивается в Узбекистане на площади 497 тыс. га и в Казахстане на 18 тыс. га, добавляет Подковыров. Урожайность этого сорта на светло-каштановых почвах Волгоградской области составляет 20-22 ц/га. Получаемое волокно пригодно для переработки. «Специалисты Камышинского текстильного комбината дали высокую оценку произведенного в Волгоградской области сырья», — утверждает ученый. Впрочем, акцентирует внимание он, в сопредельных регионах, где также ведутся работы по селекции и выращиванию хлопчатника, до настоящего времени не удалось получить товарную продукцию, несмотря на значительные площади сева.

В Волгоградской области также рассматривается вопрос о размещении в регионе пункте приема и первичной переработки хлопкового волокна. Комбинаты принимают именно волокно, оно составляет 36% от всего урожая и требует досушки, очищения от примесей и семян, упаковки в тюки, перечисляет Подковыров. «В самые простые хлопкоочистительные машины могут вложиться даже фермеры, это посильные траты — 100-300 тыс./руб. за единицу техники, — знает он. — Если же говорить о большом цехе, который будет построен с соблюдением всех мер пожарной безопасности, подведением мощных линий электропередач, воды и снабжением прочей инфраструктурой, то он обойдется примерно в 0,5 млрд руб.».

Почвенно-климатические условия Астраханской области тоже позволяют выращивать хлопчатник, при этом качество получаемого волокна не уступает мировым стандартам, рассказывает первый замминистра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Андрей Тимофеев. В прошлые годы площадь агрокультуры в регионе достигала 500 га. Однако затем отрасль пришла в упадок. В прошлом году хлопчатником было засеяно лишь несколько гектаров в экспериментальных целях. Тем не менее даже существует так называемая «астраханская технология» выращивания агрокультуры, основанная на механизации всех работ, включая сбор урожая, и предусматривающая также капельное или дождевальное орошение, информирует чиновник. В регионе уже районированы продуктивные и скороспелые сорта хлопчатника, способные давать 20-25 ц/га хлопка-сырца IV-V типа («Лиманский», «Михайловский», РХ 146, РХ 150 и другие). Препятствует же развитию отрасли в регионе отсутствие материально-технической базы. «Капиталоемкий характер проектов по хлопководству, включающих реконструкцию и строительство орошаемых участков, приобретение уборочной техники, оборудования по переработке хлопчатника, делает их реализацию силами частного капитала или с помощью финансирования в рамках экономически значимых региональных программ невозможным, — признает Тимофеев. — Необходима реальная федеральная государственная поддержка».

На территории производственной базы компании «Русский хлопок» в Астраханской области в 2020 году планируется открыть хлопкоперерабатывающий завод. Мощность одной секции предприятия составит 1 т/час с возможностью дальнейшего расширения производства до шести секций. Инвестиции в проект оцениваются в 100 млн руб. «Совместно с ВолГАУ и еще одним хлопкопроизводящим хозяйством — КФХ Эдуарда Пака, которое является одним из самых передовых в Волгоградской области по урожайности и качеству волокна, — в этом году хлопчатником засеем суммарно более 100 га в Волгоградской и Астраханской областях, а также Дагестане. Изучение теории и истории возделывания этой агрокультуры в России, а также практический опыт показали, что данный бизнес очень востребован и его нужно только масштабировать», — уверен Чапаев. Сейчас весь полученный компанией урожай хлопка-сырца первично перерабатывается на мощностях, принадлежащих ВолГАУ, на волокно и семена. Основными потребителями продукции являются «Камышинский текстиль» и ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп».

Пожалуй, самые масштабные планы у Ставропольского края. Власти региона продвигают идею строительства завода по первичной переработке хлопка стоимостью 12 млрд руб. На заводе хлопок будет брикетироваться и очищаться. Также планируется возвести цех по отбеливанию волокна за 0,44 млрд руб. Впоследствии в Буденновском районе будет построена и текстильная фабрика. По информации Андрея Олейникова, предприятие «Терский» планирует создать целую мелиоративную сеть для промышленного возделывания хлопчатника, что позволит увеличить его посевы более чем на 1 тыс. га. Инвестиции могут составить до 7,5 млрд руб., в приобретение специализированной техники будет вложено 2,24 млрд руб. «Экономические показатели в расчете на 1 га в случае принятия мер государственной поддержки, по нашим расчетам, будут следующие: урожайность хлопка-сырца — 50 ц/га, выход волокна — 1,5 т, выручка — 162 тыс. руб., прибыль — 86 тыс. руб., а рентабельность — до 46%», — перечисляет чиновник.

В Калмыкии, по информации местного министерства сельского хозяйства, хлопчатник культивировался с 30-х годов прошлого века. Урожайность его тогда не превышала 5-6 ц/га при возделывании в богарных условиях. Но эксперименты по выращиванию хлопчатника, проведенные Калмыцким НИИ сельского хозяйства в конце 1990-х в восточных районах республики, доказали возможность успешного производства этой агрокультуры. «Так, в совхозах „Красинский“ Лаганского района и „Кормовой“ Яшкульского района в течение двух лет урожайность хлопчатника достигала 15-20 ц/га. Хорошие результаты были получены в совхозе „Володарский“ Приютненского района», — рассказывает замминистра сельского хозяйства Калмыкии Сергей Антонов. Чиновник уверен, что возделывание раннеспелых сортов хлопчатника с соблюдением современных технологий в регионе может быть высокорентабельным. Но прежде необходимо решить целый ряд проблем. В первую очередь по приобретению специализированных машин и орудий, а также хлопкоуборочных комбайнов. Немаловажное значение имеют средства химизации и защиты посевов от вредителей и болезней. Крайне необходима организация научно-исследовательских работ по проблемам возделывания данной агрокультуры», — говорит Антонов.

Хлопковый потенциал

Проводят опыты по выращиванию хлопчатника и в Крыму. Хотя пока, в условиях острого дефицита водных ресурсов в республике, организация промышленного производства в регионе невозможна, сообщил «Агроинвестору» первый замминистра сельского хозяйства Крыма Владимир Анюхин. Однако на экспериментальных участках «НИИСХ Крыма» с целью экологического сортоиспытания хлопчатник выращивают. Два опытных участка с капельным орошением (0,1 га) и без полива (0,5 га) появились в прошлом году. И, как показали опыты, засушливый климат и участки без орошения — не самый хороший выбор для агрокультуры: хлопчатник остро реагировал на повышение температуры, сбрасывая часть бутонов. Урожайность не превышала 5-6 ц/га.

По мнению члена экспертного совета ассоциации «Афанасий Никитин» Александра Кудели, реализация проектов по выращиванию хлопчатника будет в первую очередь затруднена как раз из-за неразвитых оросительных систем. Земли с орошением теоретически можно сделать в Астраханской области и на Ставрополье. Например, посевы Ставропольского края могли бы снабжаться через Терско-Кумский канал (берет начало с гор Кабардино-Балкарии) и систему Кубани. Есть также незаконченная система Ставропольского канала. «Увы, ключевое слово тут — незаконченная, — обращает внимание Куделя. — Можно было бы черпать воду и из Право-Егорлыкского канала (берет начало у Невинномысска, севернее Кубани), он был построен в 1962 году, имел протяженность 450 км (основное русло, всего — 1150 км) и считался лучшей водоснабдительной системой во всей Европе. Но после строительства ставропольской ГРЭС по нему пустили теплую воду, что привело к разрастанию длинных водорослей, и сейчас канал в нерабочем состоянии». Привести все это в порядок потребует значительных денежных вливаний государства.

Средняя цена тонны «белого золота» составляет 137 тысяч рублей
Средняя цена тонны «белого золота» составляет 137 тысяч рублей

Проблемные точки

Пока же федеральной программы по развитию хлопководства не существует. Попытки ее разработки в последние годы предпринимались, но в связи с пока не разрешаемыми вопросами финансирования отрасли она так и не была создана, и сектор до сих пор не входит в число приоритетных направлений развития сельхозпроизводства, рассказывает Сергей Антонов.

Регионы разрабатывают свои документы по поддержке отрасли, такие есть в Волгоградской области и Ставропольском крае, но это не масштабная помощь. Зарубежные фермеры США и Китая получают субсидии на выращивание хлопчатника в размере $1-1,2 тыс./га, в Испании — €1 тыс./га, знает Дмитрий Чапаев. Впрочем, в той же Волгоградской области несвязная поддержка достигает 104 тыс. руб./га, что сопоставимо и даже превышает зарубежные уровни. Постановление о выделении субсидий для производителей хлопкового сырья этим летом могут принять в Дагестане: размер выплат ожидается от 70 тыс. руб. до 140 тыс. руб./га, говорит топ-менеджер.

Условия для развития хлопководства должны создавать и основные потребители волокна, считает Александр Борисенко. «Именно они должны стать локомотивами развития данного производства, — уверен он. — Аграриям должно стать экономически интересно рассматривать хлопчатник в своем севообороте». Для этого нужно привлечь ведущих зарубежных специалистов для разработки технологий возделывания данной агрокультуры на орошении для конкретных почвенно-климатических территорий выбранных площадок выращивания. Результатом работы должна стать «технологическая карта» по производству хлопчатника по выбранному типу орошения для конкретной местности.

Также, по мнению Борисенко, необходимо создать материально-технические станции, на базе которых будут сосредоточены машины для посева и уборки, а также станут работать специалисты, предоставляющие консультации по его возделыванию. Последних, в свою очередь, необходимо обучить в ведущих мировых хозяйствах по выращиванию хлопчатника. Все это должно быть организованно на базе заводов по первичной переработке сырца. «Предприятия выступят заказчиками для сельхозпроизводителей и профинансируют сезонно-полевые работы в части посевного материала, работ по посеву, уборке. В мировой практике заказчики даже предоставляют удобрения и средства защиты», — знает Борисенко. Он уверен, что господдержка может в полную силу заработать только после установления подобных отношений между потребителями и производителями волокна. 

Слабым местом хлопководства в России является и семеноводство. «Селекционные институты вывели сорта, но семеноводством никто не занимается. Это тоже связано с отсутствием техники, мощностей. Фермерам пока нечего предложить», — признает Подковыров. По его информации, ВолГАУ сегодня располагает количеством семян всего на 500-700 га. Площади же хлопчатника должны составлять по всей стране десятки тысяч гектаров, тогда это будет выгодно для экономики и вполне достаточно для снабжения легкой промышленности. Для ускорения процесса развития отрасли и выхода на новый уровень в первую очередь необходимо поддерживать научно-практическую работу по внедрению новых сортов, созданию селекционно-семеноводческих центров и элитных хозяйств, соглашается Кимсанбаев.

Необходимо также решать вопрос с поставкой техники для посева и уборки. Некоторые машиностроительные предприятия взялись в тестовом режиме делать аналоги зарубежной техники. Но есть сложности: например, в южных регионах страны почва плотная и импортные машины не справляются, сталь не выдерживает нагрузки, требуется доработка и адаптация под местные условия, говорит Подковыров.

Новые хлопковые технологии
Учредителю ИЧП «Единство Халикова» (разработка и внедрение новых технологий) Хашимбеку Халикову удалось запатентовать новую технологию возделывания хлопчатника под пленкой, которую он надеется распространять в России. Компания также долго исследовала новые методы борьбы с сорняками и другими вредителями без применения ядохимикатов. «Это даст возможность получать экологически чистую продукцию с высокой урожайностью, но с меньшими расходами», — отмечает он. На балансе предприятия уже шесть патентов на изобретения, призванные вывести хлопководство на качественно новый уровень и сделать отрасль конкурентоспособной на мировом уровне, еще четыре — на очереди. Уже проводилось тестирование данных технологий в Узбекистане, впереди пробы и в России. Ожидается решение Роспатента по возможности применения новой технологии при дефолиации хлопчатника без ядохимикатов, проходит экспертизу уборочный комбайн нового типа. «Спрос на изобретения уже подтвержден коммерческими компаниями во многих странах», — делится Халиков.
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