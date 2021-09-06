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Russian Crop Production — 2021/22

Мнения

Сохранит ли АПК рост

Инна Ганенко

| Агроинвестор |

И. Ганенко
И. Ганенко
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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В конце июля Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении России, подведя итоги за первое полугодие. Есть в нем цифры и по динамике производства продукции сельского хозяйства

И пока эта динамика выглядит не очень позитивно: если в 2020 году с января по июнь АПК показывал ежемесячный рост в 3% и больше, то в 2021-м показатели не дотягивают и до единицы. В апреле производство в отрасли по отношению к аналогичному месяцу годом ранее и вовсе сократилось на 0,1%. По итогам первых шести месяцев объем выпуска сельхозпродукции увеличился всего на 0,2%, в то время как в прошлом году в первом полугодии агрокомплекс прирос на твердые 3%. Всего же с января по июнь 2021-го аграрии произвели товаров на 1897,1 млрд руб.

Замедление темпов развития отрасли (кстати, несмотря на рекордные цены в растениеводстве) объясняется спадом в животноводческих сегментах. Так, производство мяса скота и птицы за шесть месяцев увеличилось лишь на 1% (годом ранее — на 8%), яиц — на 0,5% (0,6%). Молоко и вовсе просело на 1%, хотя в 2020-м за этот же период валовой надой вырос на 2,1%. С такой динамикой выйти на озвученный в Нацдокладе Минсельхоза показатель в 1,5% будет затруднительно. Непонятно и то, какими основаниями руководствовалась вице-премьер России Виктория Абрамченко, заявляя в июне в интервью ТАСС о возможном росте АПК на 5% по итогам этого года. Тем более что настроения у самих сельхозпроизводителей не самые радостные.

В сентябрьском номере мы решили заглянуть, что будет с агросектором дальше. На стр. 14 вы найдете статью о том, как будет развиваться мировое сельское хозяйство в перспективе до 2030 года. Такой прогноз подготовила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР — OECD) совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. И, согласно ему, в глобальном плане агросектор будет продолжать свой рост, хотя темпы увеличения производства и будут понемногу замедляться. Чтобы прокормить население планеты, которое через 10 лет должно достичь 8,5 млрд человек, в первую очередь необходимо на устойчивых началах добиться повышения продуктивности, говорится в докладе. 

Вопрос развития технологий в данном контексте выходит на первый план. И об этом мы тоже поговорим. В частности, еще раз обсудим ситуацию с ГМО. Стоит ли разрешать в России производство ГМ-культур, участники рынка спорят уже который год. Впрочем, однозначного ответа на данный вопрос не нашли и мы. А что получилось, почитайте на стр. 50.

Важным в повышении темпов развития отрасли остаются вопросы логистики. А у нас в стране с этим пока тоже местами очень не очень. На стр. 22 — статья о перевозках зерна. Если коротко — возить продукцию с каждым годом все дороже, соблюдать все правила транспортировки по-прежнему сложно, свободных машин и вагонов подчас не найти, а цифровые сервисы, которые призваны помочь решить вышеназванные проблемы, развиваются в этом секторе совсем неактивно. 

Зато в области защиты растений выбор у аграриев становится все шире (статья на стр. 34). СЗР создаются все эффективнее и безопаснее, решают все больше задач. Хотя и здесь есть свои стоп-факторы: это и стоимость инноваций, и менталитет аграриев, который зачастую тормозит их в принятии решения опробовать тот или иной новый препарат.

Расскажем вам и о других темах. А подробнее ближайшие перспективы развития АПК и растениеводства, в частности, мы вместе с вами обсудим на нашей ежегодной отраслевой конференции по растениеводству Russian Crop Production, которая состоится уже 24 сентября. Если вы еще не зарегистрировались, то присоединяйтесь, мест остается совсем немного.

Инна Ганенко 

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Агроинвестор

«Агроинвестор»

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