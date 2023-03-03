Семенная недостаточность

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Российские аграрии в целом готовы к посевной кампании 2023 года, совсем скоро активные работы стартуют на Юге и в Северо-Кавказском федеральном округе, отчитывался в начале февраля замминистра сельского хозяйства Андрей Разин

По оценкам ведомства, общие посевы в этом году увеличатся на 0,1%, до 82,1 млн га, в том числе площадь под зерновыми и зернобобовыми может вырасти с 47,5 млн га до 47,74 млн га, но не за счет пшеницы, посевы которой сократятся до 29,05 млн га против 29,47 млн га в 2021-м.



Разин также предупредил, что агросектору будет непросто. Одна из «наболевших тем» — семена. По многим Россия все еще сильно зависима от импорта: в прошлом году доля отечественных семян в общем объеме посевов сахарной свеклы составила лишь 3%, картофеля — около 9%, подсолнечника — 22%. Хотя, по словам замминистра, рынок начинает перестраиваться, бизнес включается в работу по развитию отечественного семеноводства, и в целом в секторе «намечаются качественные изменения».



Аграрии пока не согласны. Многие из них, кто попробовал перейти на российскую селекцию, качеством чаще всего недовольны. Впрочем, в этом нет ничего странного, для создания высококачественных, урожайных семян и гибридов необходимо намного больше времени, чем дает семеноводам правительство.



Между тем сельхозпроизводителям могут ограничить доступ и к тем иностранным семенам, которые все еще продолжают поступать на отечественный рынок. В середине февраля Минсельхоз размышлял о введении квотирования импорта из недружественных стран. Если решение будет принято, то ограничения на ввоз семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы могут быть введены с 1 января по 31 декабря 2024 года. Квотирование позволит ускорить импортозамещение семян и повысить уровень продовольственной безопасности России, уверено ведомство. Что будут сеять аграрии, чиновники, видимо, не задумываются — наверное, в надежде, что российские семеноводы успеют создать и произвести весь необходимый рынку объем семян меньше чем за год.

