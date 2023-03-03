разделы

реклама

журналы

Форум «Магнит» и агробизнес
Форум «Магнит» и агробизнес

Экспорт российского зерна в условиях нового геополитического дискурса. Магомед Гаургаев о том, к чему может привести сокращение объемов внешней торговли

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Мировой рынок сельскохозяйственных товаров и продовольствия является одним из наиболее значимых в структуре международной торговли, где главным продуктом по-прежнему остается зерно. Зерновой сектор составляет основу и российского АПК, обеспечивая как внутреннюю стабильность рынка, так и продовольственную безопасность ряда развивающихся стран


Россия — один из крупнейших экспортеров зерна: география поставок отечественных зерновых и зернобобовых культур, а также продуктов их переработки охватывает более 150 стран. Традиционными потребителями являются страны Ближнего Востока и Африки, а лидерами по импорту российской зерновой продукции — Турция, Египет, Саудовская Аравия, страны ЕС, Нигерия, Азербайджан и др. 

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

рекомендации

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023
От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года

«Агротехника и технологии»

От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года
«Агроинвестор» №03, март 2023

Журнал

«Агроинвестор» №03, март 2023
Обеднение почв глобального масштаба. Потребление удобрений может сократиться во всем мире

«Агроинвестор»

Обеднение почв глобального масштаба. Потребление удобрений может сократиться во всем мире
Масложировой рынок движется к рекордам. Итоги первой половины сезона 2022/23

«Агроинвестор»

Масложировой рынок движется к рекордам. Итоги первой половины сезона 2022/23