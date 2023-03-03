Экспорт российского зерна в условиях нового геополитического дискурса. Магомед Гаургаев о том, к чему может привести сокращение объемов внешней торговли

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Мировой рынок сельскохозяйственных товаров и продовольствия является одним из наиболее значимых в структуре международной торговли, где главным продуктом по-прежнему остается зерно. Зерновой сектор составляет основу и российского АПК, обеспечивая как внутреннюю стабильность рынка, так и продовольственную безопасность ряда развивающихся стран



Россия — один из крупнейших экспортеров зерна: география поставок отечественных зерновых и зернобобовых культур, а также продуктов их переработки охватывает более 150 стран. Традиционными потребителями являются страны Ближнего Востока и Африки, а лидерами по импорту российской зерновой продукции — Турция, Египет, Саудовская Аравия, страны ЕС, Нигерия, Азербайджан и др.