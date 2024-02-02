С яйцами пора заканчивать

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Последние несколько месяцев яичную тему не обсуждал только ленивый, о ней активно писали и российские СМИ, и иностранные. «Агроинвестор» тоже решил немного покопаться в этой проблеме и посмотреть на нее со стороны не только потребителей, но и производителей

По итогам нашего небольшого исследования можно сделать несколько выводов. Во-первых, спрос на яйца не вырос на двузначную цифру, как об этом говорили некоторые эксперты. Из данных Росстата следует, что продажи в рознице прибавили всего пару-тройку процентов, что вряд ли можно назвать критически меняющим ситуацию ростом. Во-вторых, чиновники и отдельные эксперты объясняли увеличившееся потребление ростом доходов и тем, что беднейшие слои населения смогли наконец себе позволить покупать больше этого самого доступного белкового продукта животноводства. Есть и другая теория: спрос вырос скорее не со стороны самой бедной части россиян, а со стороны среднестатистической — из-за того, что другие продукты, изначально более дорогие, чем яйца, тоже заметно поднялись в стоимости в ушедшем году. Соответственно, люди стали есть меньше того же мяса и овощей — и больше яиц.



В-третьих, муссируя тему цен на яичном рынке, мало кто вспоминает о сложностях самих птицефабрик. Между тем они отнюдь не стали зарабатывать больше: себестоимость выпуска продукции в отрасли заметно возросла, добавились трудности с закупкой импортных составляющих производства — запчастей для оборудования, ветпрепаратов, кормовых добавок. Особо остро в данном сегменте стоит и вопрос обеспеченности кадрами, что тоже накладывает свой отпечаток.



Подробнее о ситуации вы можете прочитать в статье «Потребитель сложил все яйца в свою корзину». А производителям яиц остается только потерпеть, наверняка очень скоро внимание властей переключится на какой-нибудь другой сектор, главное только, что на реальные проблемы, а не на раздутые.

