Альтернативные белки: хайп или новый рынок? Ольга Кайтялиди о потенциале протеинов из насекомых

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В России все больше стартапов представляют рынку свои разработки в области альтернативных белков различного происхождения, на выставках демонстрируют жареных сверчков и продукты с добавлением энтопротеина. Что это — перспективная ниша или очередной хайп, который ничем не закончится?

Потенциал рынка альтернативных белков неоспорим, но белок белку рознь, и нужно отличить мнимое от реального. Важно отметить причины, по которым возник интерес к замене традиционных белковых продуктов. Глобальное потепление, зеленая повестка, урбанизация и значительный рост населения неминуемо приведут жителей Земли к изменению системы питания в связи с глобальным дефицитом еды и воды к 2050 году. При этом необходимо понимать, что территориальные различия между странами и целыми континентами будут значительными из-за особенностей климатических условий, количества пахотных земель, наличия водных ресурсов и в целом стратегических приоритетов.

В связи с этим видится глобальное разделение пищевых продуктов на два разных типа: натуральные дорогие органические продукты и массовые продукты с большей долей альтернативных источников сырья, в первую очередь белка. Понимая это, множество компаний во всем мире занимаются развитием инновационных белков. Но все ли из них целесообразно использовать в продуктах питания, или есть другие альтернативы?

Источников протеина существует великое множество: его получают из грибов и водорослей, дрожжей и растений разных видов. Белок энтомологический, микробиальный, из пивной дробины — работы идут повсеместно, но реальных альтернатив, пригодных для использования в пищу, немного.