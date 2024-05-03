Высокая база ни при чем

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В проекте Национального доклада о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам 2023 года Минсельхоз озвучил первые ожидания по развитию растениеводства в 2024-м. И по всем основным агрокультурам ведомство прогнозирует сокращение валовых сборов. Так, урожай зерна может снизиться до 132 млн т (против 144,9 млн т годом ранее), масличных — до 28 млн т (почти 30 млн т), сахарной свеклы — до 47 млн т (53,1 млн т). Причиной сокращения агроведомство называет высокую базу 2023 года

Аграрии смотрят на ситуацию несколько иначе: произвести третий раз подряд большой объем того же зерна довольно сложно, но не невозможно. Главное, чтобы были деньги хотя бы на поддержание производства на таком же уровне, как в 2022—2023 годах. Однако сам же Минсельхоз констатирует снижение рентабельности в растениеводстве. Тогда за какие же средства выращивать хорошие урожаи? Многие производители уже заявили о сокращении доли пшеницы в севообороте. Сейчас им интереснее производить тот же горох (подробнее в статье «Маржа на горошинах»), а не терять деньги (из-за низких цен) на главной зерновой.



В масличных ведомство большого снижения сбора не ждет, да и не факт, что оно вообще случится. Потери урожая из-за погодных условий возможны, но так-то аграрии намерены скорее увеличить посевы, ведь спрос на масличное сырье в стране все еще остается неудовлетворенным, что который год и позволяет хозяйствам иметь на подсолнечнике, сое и рапсе неплохую прибыль. То же самое и с сахарной свеклой: она по-прежнему высокодоходна, и сельхозпроизводители продолжают ею охотно заниматься.



В целом министерство ожидает уменьшение производства продукции растениеводства в 2024-м на 6,5% относительно показателя прошлого года. Но, конечно, прогнозы — дело неблагодарное, и по итогам года все может быть совсем наоборот. Хотя сокращение сборов основных культур самим растениеводам, возможно бы, и не помешало. Тогда и цены бы на все подросли, и маржа увеличилась.

