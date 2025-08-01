Планы, несколько оторванные от реальности

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор»

По прогнозу Минсельхоза, в сезоне 2025/26 Россия поставит на экспорт 53-55 млн т зерна, включая 43-44 млн т пшеницы. Глава ведомства Оксана Лут называет этот результат как «достаточно неплохой». Примерно такими же объемы вывоза получились и в 2024/25 сельхозгоду: министерство их оценивает в 53 млн и 44 млн т соответственно. По словам министра, стратегической целью является сохранение лидерства по поставкам пшеницы в мире. Урожай зерна Минсельхоз в этом году ожидает на уровне 135 млн т, включая 88-90 млн т пшеницы. В соответствии с Указом Президента Владимира Путина к 2030 году отрасли предстоит увеличить производство зерновых культур на 25%, то есть в среднем до примерно 170 млн т, из которых на другие рынки предполагается отправлять около 80 млн т.

Планы министерства звучат оптимистично, но, кажется, они несколько оторваны от реальности. Уже не первый год рентабельность в зерновом секторе остается настолько низкой, что многие аграрии потеряли интерес к выращиванию пшеницы. Площади частично перераспределяются в пользу других, более рентабельных позиций, а зерно они если и продолжают выращивать, то в основном без энтузиазма, минимизируя вложения в технологии.



Одной из главных причин сложившейся ситуации и эксперты, и сами производители называют регулирование рынка — введенные пошлины и квоты на экспорт зерна. Однако власти этого как будто не понимают и продолжают искать другие способы выхода из ситуации. Например, большую надежду опять возлагают на Китай: Минсельхоз надеется на согласование республикой квот на беспошлинные поставки российского зерна. Да, более широкое открытие данного рынка для отечественных поставщиков — дело полезное, однако и без него наша страна при высоком урожае умудрялась экспортировать по 60-70 млн т за сезон...



Между тем компания AgResource прогнозирует, что мировые цены на продукцию растениеводства в ближайшей перспективе останутся низкими. А это еще один ограничивающий рентабельность российских аграриев фактор. Может быть, пришло время все-таки пересмотреть политику регулирования отрасли и направить усилия не на изымание доходов из кармана сельхозпроизводителей, а на их поддержание и преумножение? Об этом и многом другом мы будем говорить на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» уже 26 сентября. Присоединяйтесь!

